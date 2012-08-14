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Toshiba, bileşen sıkıntısı nedeniyle Windows RT üretici listesinden çıktığını açıkladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows RT tabletleri üretecek ilk firmaları açıkladığı listenin dışında kalan firmalardan birisi olan Toshiba, konuya açıklık getiren bir açıklama yaptı.

Firma, Windows RT tabletlerin üretiminden ziyade Windows 8 yazılımına odaklandıklarını, bunun sebebinin de TI OMAP işlemcilere yer verecekleri Windows RT tabletler için gerekli bileşenlerin sevkiyatının gecikmesi olduğunu dile getirdi.

Windows 8 ürünlerinin piyasaya çıkması için çalışmalarını yoğunlaştıran Toshiba, Windows RT tabletler için de pazar şartlarını gözeterek gelecekteki imkanları bekleyecek. CES 2012 fuarında Toshiba, TI OMAP işlemcili Windows RT tabletini ziyaretçilere sergilemişti. Şimdilik bu tableti piyasada göremeyeceğiz.

Ekim ayı sonunda ilk firmaların Windows RT tabletleri piyasaya çıkacakken, gelecek yılın başlarına doğru Acer gibi diğer ortakların ürünleri de piyasaya sürülmeye başlayacak. Toshiba'nın bu açıklaması gelecek yılın ortalarına kadar bekleyebileceği anlamına geliyor. 

http://www.slashgear.com/windows-rt-tablet-market-toshibas-out-14242828/ Yorum Yaz
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