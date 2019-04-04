Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba bilgisayar modelleri Dynabook olarak isim değiştirdi

Toshiba markası bilgisayar pazarından ebediyen silinmiş gibi görünüyor. Bundan sonra Toshiba marka bilgisayar ürünlerini Dynabook adı altında göreceğiz. İlk ürünler hazır bile.
1 ay
4,2b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba bilgisayar modelleri Dynabook olarak isim değiştirdi

Geçen yıl mali olarak zor günler geçiren ve pek çok bölümünü elden çıkarmak zorunda kalan Toshiba, bilgisayar bölümünün yüzde 80 hissesini de Sharp yani dolaylı olarak Foxconn’a satmıştı. Şimdi yeni bir isimlendirme kullanılacak.

Artık yok

Geçen yıl tamamlanan satışla birlikte Toshiba Clients Solutions bilgisayar üretiminden tamamen çekilmişti. Daha çok lisanslama şeklinde yoluna devam edecek. Sharp ise kendi teknolojilerini de ekleyerek bilgisayar üretimi yapacak.

Ayrıca Bkz. "PlayStation Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Yiğit’e önemli görev"

Yapılan anlaşmaya göre Toshiba markası bundan böyle Dynabook olarak isimlendirilecek. Yani yılların markası artık pazardan silinmiş oldu. Markanın mevcut serileri ise Dynabook Tecra veya Dynabook Portege şeklinde devam edecek.

Sharp bilgisayar ürünlerinin yanı sıra Nesnelerin İnterneti ve akıllı gözlük ürünlerini de Dynabook markası altında pazarlamayı planlıyor. Markanın ilk ürünleri ise ultra ince sınıfında iki adet Dynabook G serisi dizüstü modeli oldu. Sonrasında 10 adet dizüstü, 3 adet mini PC, zengin gerçeklik gözlüğü ve aksesuarlar da piyasada olacak.

Toshiba bilgisayar modelleri Dynabook olarak isim değiştirdi
 

https://www.anandtech.com/show/14168/dynabook-the-new-name-of-toshibas-pcs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hgwxx/7 1 ay
Bir zamanların klas markası, üzüldüm doğrusu.
Akıllı telefon endüstrisinin günümüz teknolojisini domine edip yeniden şekillendirdiği artık yadsınamaz bir gerçek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 1 ay
Notebook denilince ilk akla gelen isim ne hale geldi. Bugün telefon denince ilk akla gelen isimler de bu duruma düşebilir. En tepe marka benim diye övünmeye gelmez teknoloji dünyasında. Değişime ve gelişime ayak uyduramamanın sonucu kaçınılmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Toshiba daha iyiydi isim olarak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 1 ay
Toshiba Türkiye'de de ilgili değişim belirtilmiş toshiba-turkey.com/... toshiba-turkey.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 1 ay
YYEAAAKKKK
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 1 ay
Dinazor gibi eski teknoloji ve tasarımlarda kalan bir marka için "Dinabook" çok yerinde olmuş :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Poco F1 modeli 4K 60fps video ve Game Turbo desteği kazandı 1 ay Twitter sohbetlerinde etiket dönemi 1 ay Universal Pictures’tan Samsung için HDR10+ içerikler geliyor 1 ay Apple AirPods karşısına bir rakip de Amazon’dan geliyor 1 ay Yenilenebilir enerji üretimi artarken, fosil yakıtlara olan talep bir türlü azalmıyor 1 ay Snapchat mini oyunlar resmen başladı 1 ay Jeff Bezos, 35 milyar dolarlık anlaşmayla eşinden boşanıyor 1 ay Lexar dünyanın en hızlı 1TB taşınabilir SSD modelini duyurdu 1 ay Ford Mustang'ten ilham alan elektrikli SUV'un adı "Mustang Mach-E" olabilir 1 ay Google Duplex, iOS ve Android telefonların kullanımına açılıyor 1 ay Kısa Devre | AMD sessizliğini bozmak üzere! 1 ay Google Stadia kullanıcı gizliliğine önem verecek 1 ay Battlefield V oyun içi gerçek parayla alışverişler başladı 1 ay Borderlands 3 oyunu Epic Store’a özel olacak 1 ay Netflix, uygun fiyatlı mobil paketini Türkiye’de test etmeye başladı 1 ay Oppo gövdesinden ekran çıkan akıllı telefon tasarladı 1 ay SpaceX, Starship’in Starhopper test aracına ait motoru ilk kez ateşledi 1 ay Elektrikli araçlara 1,000 km menzil sağlayacak batarya teknolojisi geliştiriliyor 1 ay Huawei, GPU Turbo 3.0 ile oyun performansını daha da artırıyor 1 ay FDA, e-sigaralar yüzünden insanların nöbet geçirip geçirmediğini araştırıyor 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Toshiba bilgisayar modelleri Dynabook olarak isim değiştirdi Sonraki Intel ile ilişkiler kötüleşince iPhone için Apple tasarımı 5G modem çalışmaları hızlandı 1 ay TikTok uygulamasında artık yorumlar filtrelenebiliyor 1 ay Avustralya şiddet videolarını silmeyen sosyal ağlara ciddi yaptırımlar uygulayacak 1 ay 56 çekirdekli Intel Xeon Platinum 9282 işlemcisi duyuruldu 1 ay İTÜ beşinci kez Nesnelerin İnterneti fuarı düzenliyor 1 ay Facebook, yeni kayıt olan kullanıcılardan e-posta şifrelerini istedi 1 ay Xiaomi şimdi de otomobil pazarına giriyor 1 ay Android Q Beta 2 yayınlandı: İşte tüm yenilikler 1 ay Toyota, hibrit teknolojisini rakipleriyle paylaşma kararı aldı 1 ay OnePlus 7'nin tasarımını gözler önüne seren kılıf görselleri yayınlandı 1 ay 5G destekli iPhone 2021 yılına kadar gelmeyebilir 1 ay Motorola’nın dört arka kameralı telefonun görüntüleri ortaya çıktı 1 ay Netflix üyelik ücretlerine zam yapacağını kullanıcılara bildirdi 1 ay Oppo Reno resmi sayfasında rezervasyonlar açıldı 1 ay Kidega Mobil Uygulaması kitapseverlerle buluşuyor 1 ay Beats Powerbeats Pro kablosuz kulaklıklar Apple H1 çipiyle tanıtıldı 1 ay Google’ın Call Screen özelliği Moto G7 ve Moto One serisine geliyor 1 ay Dell PowerEdge ailesini Cascade Lake işlemcileriyle ve Optane ile güncelledi 1 ay Captain Marvel, gişede 1 milyar doları geride bıraktı 1 ay 2si1 | iPhone ve iPad'de Gamepad ile oyun oynamak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim