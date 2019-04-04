Toshiba bilgisayar modelleri Dynabook olarak isim değiştirdi

Geçen yıl mali olarak zor günler geçiren ve pek çok bölümünü elden çıkarmak zorunda kalan Toshiba, bilgisayar bölümünün yüzde 80 hissesini de Sharp yani dolaylı olarak Foxconn’a satmıştı. Şimdi yeni bir isimlendirme kullanılacak.

Artık yok

Geçen yıl tamamlanan satışla birlikte Toshiba Clients Solutions bilgisayar üretiminden tamamen çekilmişti. Daha çok lisanslama şeklinde yoluna devam edecek. Sharp ise kendi teknolojilerini de ekleyerek bilgisayar üretimi yapacak.

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Yapılan anlaşmaya göre Toshiba markası bundan böyle Dynabook olarak isimlendirilecek. Yani yılların markası artık pazardan silinmiş oldu. Markanın mevcut serileri ise Dynabook Tecra veya Dynabook Portege şeklinde devam edecek.

Sharp bilgisayar ürünlerinin yanı sıra Nesnelerin İnterneti ve akıllı gözlük ürünlerini de Dynabook markası altında pazarlamayı planlıyor. Markanın ilk ürünleri ise ultra ince sınıfında iki adet Dynabook G serisi dizüstü modeli oldu. Sonrasında 10 adet dizüstü, 3 adet mini PC, zengin gerçeklik gözlüğü ve aksesuarlar da piyasada olacak.