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    Değiştirilebilir bataryalı ve ultra hafif Dynabook Portégé Z40L-N tanıtıldı

    Dynabook, modern dizüstü bilgisayarlarda nadir görülen bir özellik olan değiştirilebilir bataryaya sahip yeni iş dizüstü bilgisayarı Portégé Z40L-N'yi tanıttı. 
    Değiştirilebilir bataryalı Dynabook Portégé Z40L-N tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Japon elektronik üreticisi Sharp'ın sahibi olduğu Dynabook, modern dizüstü bilgisayarlarda nadir görülen bir özellik olan değiştirilebilir bataryaya sahip yeni iş dizüstü bilgisayarı Portégé Z40L-N'yi tanıttı. 

    Dynabook Portégé Z40L-N özellikleri

    1 kg'ın altında ağırlığa sahip Portégé Z40L-N, askeri seviyede dayanıklılık sunan magnezyum alaşımlı bir gövdeyle geliyor. MIL-STD-810H standartlarını karşılayan cihaz, düşmelere ve darbelere karşı yüksek dayanıklılık sunuyor.

    Intel'in en yeni Lunar Lake kod adlı Core Ultra 200 serisi işlemcilerle gelen bilgisayar, güçlü Nöral İşlem Ünitesi (NPU'lar) ile Windows Copilot+ yapay zeka özelliklerini de destekliyor.

    Değiştirilebilir bataryalı Dynabook Portégé Z40L-N tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Portégé Z40L-N'i diğer ultrabooklardan ayıran en büyük özelliği 65 Wh kapasiteli değiştirilebilir pile sahip olması. Böylece, batarya ömrünü doldurduğu zaman, servise veya cihazı sökmeye ihtiyaç duyulmadan pil kapağı çıkarılarak kolaylıkla yeni batarya takılabiliyor.

    Portégé Z40L-N'in diğer özelliklerine baktığımızda, 1920x1200 çözünürlüğe sahip 14 inçlik bir ekrana ve Windows Hello yüz tanıma için 5 megapiksel kızılötesi kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca sıvı dökülmesine dayanıklı bir klavye, Dolby Atmos stereo hoparlörler ve bir adet parmak izi okuyucusu da bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A portu, iki adet Thunderbolt 4 portu, Gigabit Ethernet, bir microSD kart okuyucu ve bir adet 3,5 mm ses jakı ve Wi-Fi 7 desteği yer alıyor.

    Portégé Z40L-N iki konfigürasyonda ABD'de satışa sunuluyor. İlki, Intel Core Ultra 5 226V işlemci ve 16 GB RAM ile 1,699 dolar başlangıç fiyatına sahipken, diğeri Core Ultra 7 258V işlemci ve 32 GB RAM ile 2.199 dolar fiyattan satılıyor. Her iki versiyon da 2 TB'a kadar depolama alanı sunuyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/laptops/self-replaceable-batteries-return-with-the-dynabook-portege-z40l-n-business-laptop https://us.dynabook.com/pressrelease/102404/
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