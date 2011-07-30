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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba firması Thrive tabletinin uyku modu sorununa çözüm bulacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba'nın tablet pazarında ağırlığını koyabilmek amacıyla piyasaya sürdüğü Thrive adlı modelinin uyku ve uyanma modlarında problemler yaşadığını daha önce buradan bildirmiştik.

10.1-inç 1280 x800 piksel çoklu dokunmatik kapasitif ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli Tegra 2 işlemci, 720p video kaydedebilen 5MP arka kamera, 2MP ön kamera, Android 3.1 işletim sistemi, USB 2.0 portu, HDMI, WiFi, Bluetooth gibi teknik özelliklere sahip Thrive modeli uyku moduna geçtiğinde uyanmada sorunlar yaşıyor ve bazen cihazı resetlemek veya bataryasını çıkararak kapatmak gerekiyor.
Uyku modu sorunu tüm cihazlarda değil sadece sınırlı sayıdaki kullanıcılarda ortaya çıkmıştı.

Toshiba müşteri forumlarında bir anda hareketlilik yaşanmasına sebep olan bu hatayı firma da resmi olarak doğrulamıştı. Toshiba yaptığı duyuruda gelecek hafta problemi çözecek yeni bir güncellemenin yayınlanacağını duyurdu. 

Güncelleme cihazın multimedya kabiliyetlerini de genişletecek. Bu durumda yerleşik HDMI bağlantısı sunan cihazın bu imkanı daha fazla kullanması bekleniyor.


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interwap 8 yıl
Toshiba G710 telefon faciasından sonra Toshiba ürünlerinden uzak durmaya çalışıyorum.
Telefon sık sık donuyor reset atıyordu. Öğrendim ki Çinli bir üretici geliştirciği cihazı Toshiba ve Vodafone firmalarına fason üretmiş. Yani Toshiba'ya has bir tasarım değil. Olaya bak.
Kesin buda öyledir.
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JohnLord 8 yıl
bilgisayarları süperdi bide gitti tablet üretti :P
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