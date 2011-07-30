Toshiba firması Thrive tabletinin uyku modu sorununa çözüm bulacak

Toshiba'nın tablet pazarında ağırlığını koyabilmek amacıyla piyasaya sürdüğü Thrive adlı modelinin uyku ve uyanma modlarında problemler yaşadığını daha önce buradan bildirmiştik.





10.1-inç 1280 x800 piksel çoklu dokunmatik kapasitif ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli Tegra 2 işlemci, 720p video kaydedebilen 5MP arka kamera, 2MP ön kamera, Android 3.1 işletim sistemi, USB 2.0 portu, HDMI, WiFi, Bluetooth gibi teknik özelliklere sahip Thrive modeli uyku moduna geçtiğinde uyanmada sorunlar yaşıyor ve bazen cihazı resetlemek veya bataryasını çıkararak kapatmak gerekiyor.

Uyku modu sorunu tüm cihazlarda değil sadece sınırlı sayıdaki kullanıcılarda ortaya çıkmıştı.





Toshiba müşteri forumlarında bir anda hareketlilik yaşanmasına sebep olan bu hatayı firma da resmi olarak doğrulamıştı. Toshiba yaptığı duyuruda gelecek hafta problemi çözecek yeni bir güncellemenin yayınlanacağını duyurdu.





Güncelleme cihazın multimedya kabiliyetlerini de genişletecek. Bu durumda yerleşik HDMI bağlantısı sunan cihazın bu imkanı daha fazla kullanması bekleniyor.