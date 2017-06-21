Toshiba kararını verdi: Bellek bölümü Japonya-ABD konsorsiyumuna gidecek

Toshiba, yaşadığı finansal problemlerin ardından ilk olarak geçtiğimiz ocak ayında şirketin bellek bölümünün satışa çıkarıldığı açıklamıştı. Foxconn, SK Hynix, Broadcom ve Apple’ın farklı konsorsiyumlarda yer alarak tekliflerini sunduğu Japon teknoloji devi sıcak baktığı teklifi açıkladı. Foxconn’un 27 milyar dolara varan teklif sunduğu, Broadcom’un ise 19 milyar dolarlık bir teklifte bulunduğu Toshiba, daha düşük teklifle (18 milyar dolar) bellek bölümüne talip olan Japonya-ABD konsorsiyumunu seçti.

Japon hükümeti ve dünyanın önde gelen yatırım şirketi Bain Capital tarafından oluşturulan konsorsiyum ise oldukça kalabalık. SK Hynix ve Japonya Kalkınma Bankası’nın da desteklediği konsorsiyumda hükümete ait INCL (Innovation Network Corp of Japan) isimli bir fon yer alıyor. INCL fonuna yatırım yapan 26 Japon şirketi içinde Sony, Canon, Toyota gibi önemli Japon şirketlerinin bulunması aslında Toshiba’nın, neden çok daha yüksek tekliflerin yerine bu konsorsiyumu seçtiğini gösterir nitelikte zira şirketin ve Japon hükümetinin bu satıştaki en önemli isteği bellek işindeki hassas teknolojilerin üretiminin ülke içinde kalmasını sağlamaktı.

Western Digital Engeli

Toshiba’nın sıcak baktığı bu teklifin 28 Haziran’da gerçekleşecek olan yatırımcılar toplantısında görüşülmesi ve teklifin bir hafta içinde resmi olarak onaylanması bekleniyor. Onayın ardından satış işlemine dair yasal süreç başlayacak ancak satışın tamamlanması için aşılması gereken bir problem daha var: Flash bellek üretiminde Toshiba’nın ortağı olan Western Digital.





Toshiba’nın teklifleri değerlendirmesi üzerine harekete geçen Westerd Digital, şirketin ortağı olduğu için kendisinin de bu satışta söz hakkına sahip olduğunu dile getirmiş ve satışın kendi haklarına zarar vermemesi için bütün önlemlerin alınmasını talep etmişti. Şirket son olarak satışa engel olmak için geçtiğimiz hafta tahkime başvurmuştu.

Toshiba’nın teklifi resmen onaylamasının ardından, satın alma işlemi ile ilgili yasal incelemeler başlayacak ve muhtemelen 2018’in ilk çeyreğinde konsorsiyum bellek bölümünün sahibi olacak. Geçtiğimiz mart ayında sona eren mali yılda 8.6 milyar dolar zarar açıklayan Toshiba, bu mali yılda da zarar açıklamamak ve Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkarılmamak için 2018'in mart ayına kadar satış işlemlerini tamamlamak zorunda.

http://www.zdnet.com/article/toshiba-names-buyer-for-troubled-memory-division/