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Giriş seviyesine yönelik Snapdragon 450 yonga seti geliyor

Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 450 yonga seti Snapdragon 625 yonga setinin biraz kırpılmış bir versiyonu konumunda. Yonga seti yine maksimum enerji verimliliğine oynayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alt seviye mobil cihaz pazarı için portföyünü genişletmeye devam eden Qualcomm, yeni bir giriş seviyesi yonga seti daha hazırlıyor. Snapdragon 450 yine maksimum enerji verimliliğine oynayan bir yonga seti olacak.

Giriş seviyesine yönelik Snapdragon 450 yonga seti geliyor

Tatmin edici performans

Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 450 yonga seti, Snapdragon 625 yonga setinin biraz kırpılmış bir versiyonu konumunda. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğini 2GHz-2.2GHz saat frekansları arasında çalıştıran yonga seti, Adreno 506 grafik birimini de 600MHz seviyesinde çalıştırıyor.

Yine 14nm fabrikasyon süreci ile üretileceği tahmin edilen Snapdragon 450, bu bakımdan enerji verimliliği konusunda yine ön sıralarda yer alacak. Bu da giriş seviyesinde uzun kullanım süreleri sunabilen akıllı telefonlar anlamına geliyor.

Ayrıca Bkz. "YotaPhone 3 geri döndü"

Yonga setinin 300Mbps indirme hızları sunan X8 LTE veya 150Mbps indirme hızları sunan X6 LTE modem barındıracağı ifade ediliyor. Qualcomm’un en alt seviyedeki modemleri zaten bunlar. Maliyetine göre yonga seti tatmin edici indirme hızlarına erişiyor.

Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinin ne zaman tanıtılacağı ve ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor. Ne var ki sızıntılar ayrıntılı olduğu için sonbahar aylarına doğru piyasada görmek şaşırtıcı olmayacaktır. 

 

http://www.phonearena.com/news/Snapdragon-450-leaked-looks-like-a-mini-Snapdragon-625-and-thats-great-news_id95160 Yorum Yaz
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shadowmexo 2 yıl
Xiaomi Redmi 5 serisinde görürüz inşallah. 720 p ekran ile tadından yenmez ve 600 700 TL gibi fiyatlara nasiplenebiliriz inşallah.
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Cosster 2 yıl en beğenilen
İşlemci değil 1500 liralık telefonlara bunu koyan firmalar çöp...
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High Sierra 2 yıl
Eskiden Mediatek aynı işlemcinin 3 türevini çıkarırdı biz de bunu kime neye satacak diye düşünürdük.
Qualcomm'un iş de ona döndü. S450 S625 S63x serisinin ufak tefek nüanslar dışında aman aman birbirlerinden farkı yok. Gerek yoktu bu çipsete yani bence. S625 devam ettirilse bile güzel giderdi.
Ayrıca S450 ile alay edenler S625'i sürekli karalayıp ancak bu işlemcinin gerçek başarısını asla fark edemeyenler timi olarak kalacaksınız herkesin zihninde. S65x serisi çok performanslı ama verimsizdi. S62x ise pil ömrüne önem verenler için önemli bir işlemciydi. Yani milletin kullanım senaryosunu bilmeden görmeden ıyy çöp gereksiz tepkisine girmeyin hemen. Ben neye gereksiz dedim aynı işlemciden fazla türev çıkarmasına üreticinin. Yoksa bu işlemci o kadar değerli ki. S65x verimsizliği sonrası Qualcomm kendini toparladı ve S66x serisinde pil kullanımını optimize etti. Ayrıca bu işlemci S625 ziyade S430 'un makyajlanmış ve 14 nm üretim sürecinden geçmiş versiyonu gibi duruyor bence.
S625 pili koklar, Lenovo p2'nin pili bitmiyor. Zenfone 3'ün pili ideal şekilde gidiyor. C7'nin pili de bitmiyor 5.7 inç FHD ekrana rağmen. 720p olsa artık düşünemiyorum bile.
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srsy 2 yıl
Giriş seviyesi 450 ler, orta 650 ler, ileri seviyeler 821 ler 35 ler. Giriş seviyesi telefonlar mümkünse saf Android'e yakın olmalı.
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firat_kilic 2 yıl
Çinliiler olmasa varya Türkiyenin işi haraptı... bu asgari ücret ile... bu teknolojileri batı veriyor olsaydı kaça alabilirdiniz? biliyormusunuz?
sonra yok çini yok edelim.. bunlar komünist (halkçı) // commun(halk, topluluk) commun-ism (halkçılık) commun-ication (iletişim)
devletinde işine geliyor.. bu asgari ücretle... çinle.. birde dinle tutuyorlar ama patlayacak... sistem ... millete hakkını vereceksin kardeşim !!!!!!!!
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firat_kilic 2 yıl
Elemanların dragon fena... dünyaya alev üfleyecek... vah benim asgari ücretli kardeşim... ev araba telefon.. hiç kolay değil hepside pahalı... bitiyoruz..
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kadirirdem 2 yıl
Bu işlemciyi yine en uygun fiyata verecek üretici Xiaomi'dir.
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General. 2 yıl
Uygun fiyat yüksek performanslı olacak gibi görünüyor. Redmi modelinde görürüz umarım, tam f/p ürünü olur.
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Flag SHİP Killer 2 yıl
SD 450 nin neresi çöp mal mısınız bence çok güzel bir işlemci ve performans olarak da iyi
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emre1393 2 yıl
vestelin amiral gemisinde görürüz
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Angel of the Lord 2 yıl
Nokia kullanır bunu 2 sene boyunca.
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Cosster 2 yıl en beğenilen
İşlemci değil 1500 liralık telefonlara bunu koyan firmalar çöp...
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