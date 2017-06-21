Giriş seviyesine yönelik Snapdragon 450 yonga seti geliyor

Alt seviye mobil cihaz pazarı için portföyünü genişletmeye devam eden Qualcomm, yeni bir giriş seviyesi yonga seti daha hazırlıyor. Snapdragon 450 yine maksimum enerji verimliliğine oynayan bir yonga seti olacak.

Tatmin edici performans

Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 450 yonga seti, Snapdragon 625 yonga setinin biraz kırpılmış bir versiyonu konumunda. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğini 2GHz-2.2GHz saat frekansları arasında çalıştıran yonga seti, Adreno 506 grafik birimini de 600MHz seviyesinde çalıştırıyor.

Yine 14nm fabrikasyon süreci ile üretileceği tahmin edilen Snapdragon 450, bu bakımdan enerji verimliliği konusunda yine ön sıralarda yer alacak. Bu da giriş seviyesinde uzun kullanım süreleri sunabilen akıllı telefonlar anlamına geliyor.

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Yonga setinin 300Mbps indirme hızları sunan X8 LTE veya 150Mbps indirme hızları sunan X6 LTE modem barındıracağı ifade ediliyor. Qualcomm’un en alt seviyedeki modemleri zaten bunlar. Maliyetine göre yonga seti tatmin edici indirme hızlarına erişiyor.

Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinin ne zaman tanıtılacağı ve ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor. Ne var ki sızıntılar ayrıntılı olduğu için sonbahar aylarına doğru piyasada görmek şaşırtıcı olmayacaktır.