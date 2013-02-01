Toshiba, kaynaklara göre Tegra 4 çözümünü kullanan ilk üretici olacak





NVIDIA'nın CES 2013 fuarında tanıttığı Cortex-A15 tabanlı 4+1 çekirdekli işlemcisi ve 72 işlem birimli yeni GeForce grafik birimi taşıyan Tegra 4 yongada sistemi, tahminlere göre MWC 2013 etkinliğinde ilk cihazlarda boy gösterecek. Ancak çözümü ilk hangi firmanın kullanacağı merak konusu olmuştu. Sorunun cevabı ise Tayvanlı endüstri kaynaklarından geldi.





Gelen bilgilere göre Tegra 4 çözümünü ilk kullanacak olan Toshiba firması olacak. Toshiba yeni işlemciyi ilk kez tabletlerinde denemeyi planlıyor. Muhtemel satış tarihi olarak ise Haziran ayı gösteriliyor.





Ancak Tegra 4 çözümünün pazarda oldukça zorlanacağı ifade ediliyor. Qualcomm, Samsung, MediaTek gibi tasarımcıların farklı çözümleri, üreticilerin de bu çözümlere yönelmiş olması, NVIDIA'nın en büyük engeli olacak.





7 inçlik pazarda daha çok yoğunlaşan rekabette Asus, Acer gibi firmalar yatırımlarına devam ederken, henüz bir talepte bulunmuş değiller. Nispeten daha düşük fiyatlar nedeniyle ucuz işlemci tedarikçilerine daha çok talepte bulunuluyor.





ASUS'un son ürünlerinde Qualcomm ile yakın ortaklığı olduğu göze çarpıyor. Bu bakımdan gelecekte de bu ortaklığın devam etmesi ve Tegra 4'ün alternatif bir çözüm olarak kalması bekleniyor.





NVIDIA'nın Tegra 4 çözümüne olan ilgiyi artırmak için optimize edilmiş popüler oyunlar dahil pek çok farklı yöntem ortaya koyması gerekiyor. Ayrıca firmanın giriş seviyesi tablet pazarında payını artırmak için Tegra 3 çözümünü biraz daha ucuzlatacağı da dile getiriliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130201PD209.html