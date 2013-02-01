Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, kaynaklara göre Tegra 4 çözümünü kullanan ilk üretici olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
317
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba, kaynaklara göre Tegra 4 çözümünü kullanan ilk üretici olacak

NVIDIA'nın CES 2013 fuarında tanıttığı Cortex-A15 tabanlı 4+1 çekirdekli işlemcisi ve 72 işlem birimli yeni GeForce grafik birimi taşıyan Tegra 4 yongada sistemi, tahminlere göre MWC 2013 etkinliğinde ilk cihazlarda boy gösterecek. Ancak çözümü ilk hangi firmanın kullanacağı merak konusu olmuştu. Sorunun cevabı ise Tayvanlı endüstri kaynaklarından geldi.

Gelen bilgilere göre Tegra 4 çözümünü ilk kullanacak olan Toshiba firması olacak. Toshiba yeni işlemciyi ilk kez tabletlerinde denemeyi planlıyor. Muhtemel satış tarihi olarak ise Haziran ayı gösteriliyor.

Ancak Tegra 4 çözümünün pazarda oldukça zorlanacağı ifade ediliyor. Qualcomm, Samsung, MediaTek gibi tasarımcıların farklı çözümleri, üreticilerin de bu çözümlere yönelmiş olması, NVIDIA'nın en büyük engeli olacak. 

7 inçlik pazarda daha çok yoğunlaşan rekabette Asus, Acer gibi firmalar yatırımlarına devam ederken, henüz bir talepte bulunmuş değiller. Nispeten daha düşük fiyatlar nedeniyle ucuz işlemci tedarikçilerine daha çok talepte bulunuluyor. 

ASUS'un son ürünlerinde Qualcomm ile yakın ortaklığı olduğu göze çarpıyor. Bu bakımdan gelecekte de bu ortaklığın devam etmesi ve Tegra 4'ün alternatif bir çözüm olarak kalması bekleniyor. 

NVIDIA'nın Tegra 4 çözümüne olan ilgiyi artırmak için optimize edilmiş popüler oyunlar dahil pek çok farklı yöntem ortaya koyması gerekiyor. Ayrıca firmanın giriş seviyesi tablet pazarında payını artırmak için Tegra 3 çözümünü biraz daha ucuzlatacağı da dile getiriliyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20130201PD209.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
saltooo 6 yıl
Rekabet kıran kırana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheseCrazyTurk 6 yıl
Nvidia ekmEEne bak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl
Nvidia beceremedi yada bilerek yaptı neyse şimdi AMD de sıra bence AMD daha şanslı hem işlemci hemde grafik konusunda becerir bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mouse13 6 yıl
Ben iyi olacağını düşünüyorum bakalım nasıl yeniliklerle karşımıza cıkacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karakaya_o 6 yıl
geçmiş olsun toshiba. one x'ciler olarak tegra 3'ten hepimizin başı yandı. bidaha böyle bir facia beklemiyoruz htc'den. snapdragon sistem en iyisi ne exynos ne tegra ne de başkası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 6 yıl
omap 5'e ne oldu acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EaEnki 6 yıl
Tegra 3 faciasından sonra anlaşılan en yakın ortağı Asus bile mesafeli duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı" 1.8 Gigapiksel Kamera, GTA5 yeni detaylar ve fazlası video şov 6 yıl Mobilite: Lumia 620, iPad 4 128GB, Galaxy Note 8.0, sahte telefonlar ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim