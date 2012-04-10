Toshiba'dan Excite 10, 7.7 ve 13 tablet modelleri

Elektronik devi Toshiba'nın pek çok fuarda karşımıza çıkan ancak detayları hakkında bilgi edinemediğimiz tablet modelleri bugün itibariyle firma tarafından resmiyete kavuşturuldu.





Android tablet segmentine Excite serisi ile devam eden Toshiba'nın yeni oyuncuları Excite 10, Excite 7.7 ve Excite 13 şeklinde sıralanıyor.





Tabletlerin öne çıkan özellikleri ise 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemcisi, Gorilla Glass teknolojisi, arka alüminyum kasa, kullanım süresi ve kasa inceliği. Yazılım tarafında ise Toshiba; Andrid 4.0 işletim sistemi, Google mobil servisleri, Book Place e-kitap okuyucu, Toshiba Media Player, File Manager, NetFlix ve Zinio ile tabletlerine avantaj kazandırmaya çalışmış.





Toshiba Excite 10 modeli 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte diagonal AutoBrite LED arka aydınlatmalı ekran ve 1GB RAM'e sahip. 8.8mm kalınlık, 650gr ağırlık, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, 10 saate kadar kullanım ömrü, ön ve arka kamera, 10 noktadan çoklu dokunmatik panel, GeForce grafik birimi, micro USB, micro HDMI ve tam boyut SD kartı girişi diğer özellikleri arasında.





Toshiba Excite 10 modelinin 16GB versiyonu 450$, 32GB versiyonu 530$, 64GB versiyonu ise 650$ olarak 6 Mayıs tarihinde satışa sunulacak.





Toshiba Excite 13 ise 13.3 inçlik 1600 x 900 piksel çözünürlükte diagonal AutoBrite LED arka aydınlatmalı ekran ve 1GB RAM'e sahip. 9mm kalınlık, ön ve arka kamera, 1.1kg ağırlık, 32GB/64GB depolama seçenekleri, 13 saate kadar kullanım ömrü, 10 noktadan çoklu dokunmatik panel, GeForce grafik birimi, 4 hoparlör, micro USB, micro HDMI ve tam boyut SD kartı girişi diğer özellikleri arasında.





Toshiba Excite 7.7 modelinin 32GB versiyonu 650$, 64GB versiyonu 750$ olarak 10 Haziran tarihinde satışa sunulacak.





Toshiba Excite 7.7 ise 7.7 inçlik AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. 1GB RAM, micro USB, micro SD girişleri, GeForce grafik birimi, 16GB/32GB depolama seçenekleri, ön ve arka kamera, 8mm kalınlık ve 380gr ağırlık ile yanınızda taşırken kendisini hissettirmiyor bile.





Toshiba Excite 7.7 modelinin 16GB versiyonu 500$, 32GB versiyonu 580$ olarak 10 Haziran tarihinde satışa sunulacak.