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Toshiba'dan Excite 10, 7.7 ve 13 tablet modelleri

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
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10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik devi Toshiba'nın pek çok fuarda karşımıza çıkan ancak detayları hakkında bilgi edinemediğimiz tablet modelleri bugün itibariyle firma tarafından resmiyete kavuşturuldu.

Android tablet segmentine Excite serisi ile devam eden Toshiba'nın yeni oyuncuları Excite 10, Excite 7.7 ve Excite 13 şeklinde sıralanıyor.

Tabletlerin öne çıkan özellikleri ise 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemcisi, Gorilla Glass teknolojisi, arka alüminyum kasa, kullanım süresi ve kasa inceliği. Yazılım tarafında ise Toshiba; Andrid 4.0 işletim sistemi, Google mobil servisleri, Book Place e-kitap okuyucu, Toshiba Media Player, File Manager, NetFlix ve Zinio ile tabletlerine avantaj kazandırmaya çalışmış. 

Toshiba Excite 10 modeli 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte diagonal AutoBrite LED arka aydınlatmalı ekran ve 1GB RAM'e sahip. 8.8mm kalınlık, 650gr ağırlık, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, 10 saate kadar kullanım ömrü, ön ve arka kamera, 10 noktadan çoklu dokunmatik panel, GeForce grafik birimi, micro USB, micro HDMI ve tam boyut SD kartı girişi diğer özellikleri arasında. 

Toshiba Excite 10 modelinin 16GB versiyonu 450$, 32GB versiyonu 530$, 64GB versiyonu ise 650$ olarak 6 Mayıs tarihinde satışa sunulacak.

Toshiba Excite 13 ise 13.3 inçlik 1600 x 900 piksel çözünürlükte diagonal AutoBrite LED arka aydınlatmalı ekran ve 1GB RAM'e sahip. 9mm kalınlık, ön ve arka kamera, 1.1kg ağırlık, 32GB/64GB depolama seçenekleri, 13 saate kadar kullanım ömrü, 10 noktadan çoklu dokunmatik panel, GeForce grafik birimi, 4 hoparlör, micro USB, micro HDMI ve tam boyut SD kartı girişi diğer özellikleri arasında. 

Toshiba Excite 7.7 modelinin 32GB versiyonu 650$, 64GB versiyonu 750$ olarak 10 Haziran tarihinde satışa sunulacak.

Toshiba Excite 7.7 ise 7.7 inçlik AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. 1GB RAM, micro USB, micro SD girişleri, GeForce grafik birimi, 16GB/32GB depolama seçenekleri, ön ve arka kamera, 8mm kalınlık ve 380gr ağırlık ile yanınızda taşırken kendisini hissettirmiyor bile. 

Toshiba Excite 7.7 modelinin 16GB versiyonu 500$, 32GB versiyonu 580$ olarak 10 Haziran tarihinde satışa sunulacak.

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magellan74 7 yıl
10inc olan modelini almak istiyorum ama 3g olmaması hayal kırıklığı yarattı.Kalitesi tartışılmaz fakat tek eksiği 3g . Bir tablet pc de olmaması büyük eksiklik.İnşallah 3g li olanı yakın zamanda gelir. Ben bekliyorum..
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girisimci52 7 yıl
3g olmaması eksik bence de. bu ürün içn yorum-eleştiri isteyen okuyabilir şurdan ;)

laptopvadisi.com/...
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E_Aydin35 7 yıl
Özellikler tabletlerin duruşu, dizaynı çok güzel, seçeneklerin olması çok iiyi en başta falan ama Toshıba bı atılımı biraz geç yapmadımı ya? :/
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vidoko 7 yıl
türkiye fiyatı 1000 tl üstü olur ,yerine ipad 2 alırım daha iyi bana göre tabi.
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Elefue 7 yıl
Uygun fiyatı olursa excite 13 alınabilir.Ağırlığı 1 kg altında olsaydı daha iyi olurdu ama sonuçta bir ultrabook veya dizüstünden oldukça hafif
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35fatih 7 yıl
üstelik çok da ağır. 1.1 kg o ağırlıkta laptoplar var arkadaş. 7.7 inch'lik 3 tane tablet ile aynı ağırlıkta :D
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MERCURY2000 7 yıl
Bu tablet geçen gün Google'ın tabletine ait olduğu iddia edilen tablete benzemiyor mu?
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SliTheRiNN 7 yıl
sondan bi önceki satır "Toshiba Excite 7.7 modelinin 16GB versiyonu 500$" olmalı..
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35fatih 7 yıl
13,3 inch'lik bir tabletin nasıl bir mobilitesi olacak bilmiyorum. tablet için çok büyük bence.
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emir35 7 yıl
10.1 için 530$ iyi bi fiyat eğer türkiyede böyle çıkarsa iyi
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