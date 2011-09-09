Toshiba'dan iki yeni Blu-ray oynatıcısı

Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Toshiba, iki yeni Blu-ray oynatıcısını ürün gamına ekledi. 2011'in dördüncü çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak olan BDX1250KE ve BDX2250KE, kullanıcılara gelişmiş bir video ve ses deneyimi sunuyor.

Dolby True HD desteğiyle yüksek netlikte ses deneyimi sunan her iki oynatıcı da BD-Live (Profile 2.0) desteğiyle kullanıcılara etkileşimli özelliklerden faydalanma imkanı sunarken; BDX2250KE, çevrimiçi video servisi YouTube Leanback ve fotoğraf paylaşımı platformu olan Picasa'ya da destek sunuyor.

USB portları ile direkt olarak USB depolama birimlerindeki içerikleri oynatabilen Blu-ray oynatıcıları, Toshiba'nın REGZA-LINK (HDMI-CEC) teknolojisi sayesinde uyumlu TV ya da ev eğlence sistemlerinin uzaktan kumandaları ile kontrol edilebiliyor.

Her iki cihazın öne çıkan teknik özellikleri şöyle;

BDX2250KE

1080p Full HD

Dolby® True HD

BD Live™ (Profile 2.0)

MKV, AVCHD (H.264 profili), MP3, JPEG Oynatımı

USB 2.0

REGZA-Link (HDMI-CEC)

Dosya aktarımı için DLNA® desteği

YouTube™ Leanback ve Picasa'ya erişim

BDX1250KE

1080p Full HD

Dolby® True HD

BD Live™ (Profile 2.0)

MKV, AVCHD (H.264 profili), MP3, JPEG Oynatımı

USB 2.0

REGZA-Link (HDMI-CEC)