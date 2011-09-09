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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan iki yeni Blu-ray oynatıcısı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,3b
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4
Blu-Ray / DVD Player
Shady
Haber Editörü
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Toshiba'dan iki yeni Blu-ray oynatıcısı
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Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Toshiba, iki yeni Blu-ray oynatıcısını ürün gamına ekledi. 2011'in dördüncü çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak olan BDX1250KE ve BDX2250KE, kullanıcılara gelişmiş bir video ve ses deneyimi sunuyor.

Dolby True HD desteğiyle yüksek netlikte ses deneyimi sunan her iki oynatıcı da BD-Live (Profile 2.0) desteğiyle kullanıcılara etkileşimli özelliklerden faydalanma imkanı sunarken; BDX2250KE, çevrimiçi video servisi YouTube Leanback ve fotoğraf paylaşımı platformu olan Picasa'ya da destek sunuyor.

USB portları ile direkt olarak USB depolama birimlerindeki içerikleri oynatabilen Blu-ray oynatıcıları, Toshiba'nın REGZA-LINK (HDMI-CEC) teknolojisi sayesinde uyumlu TV ya da ev eğlence sistemlerinin uzaktan kumandaları ile kontrol edilebiliyor.

Her iki cihazın öne çıkan teknik özellikleri şöyle;

BDX2250KE

  • 1080p Full HD
  • Dolby® True HD
  • BD Live™ (Profile 2.0)
  • MKV, AVCHD (H.264 profili), MP3, JPEG Oynatımı
  • USB 2.0
  • REGZA-Link (HDMI-CEC)
  • Dosya aktarımı için DLNA® desteği
  • YouTube™ Leanback ve Picasa'ya erişim

BDX1250KE

  • 1080p Full HD
  • Dolby® True HD
  • BD Live™ (Profile 2.0)
  • MKV, AVCHD (H.264 profili), MP3, JPEG Oynatımı
  • USB 2.0
  • REGZA-Link (HDMI-CEC)
Toshiba'dan iki yeni Blu-ray oynatıcısı
Tam Boyutta Gör
Toshiba'dan iki yeni Blu-ray oynatıcısı
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bwhiteshark 8 yıl
PS3 işimizi rahatlıkla görüyor. Alınması için Media Player+BluRay Player kombosu olması lazım. O zaman işte bomba olur.
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yavuzazgin 8 yıl
daha şık olabilir bence
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Delerıum 8 yıl yavuzazgin
yavuzazgin

daha şık olabilir bence


Tasarım Konusunda Eksik Kalmış Cihaz..
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