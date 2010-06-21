Toshiba'dan çift ekranlı mini-bilgisayar: Libretto W100

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Courier adını taşıyan çift ekranlı tablet bilgisayar projesini iptal eden Microsoft'un aksine Japon elektronik devi Toshiba bu konuda oldukça iddialı. İlk dizüstü bilgisayarını 25 yıl önce duyuran Toshiba'nın, Libretto W100 adını verdiği çift ekranlı yeni bilgisayarının, şu an konsept aşamasında olduğu ancak birkaç ay içerisinde satışa sunulacağı bildiriliyor. Tablet bilgisayarlardan farklı olarak çok amaçlı notebook olarak hazırlanan ultra-taşınabilir formdaki yeni sistem, özel tasarımı ve kompakt boyutları yanında güçlü donanımıyla da dikkat çekiyor. Intel Atom platformundan farklı olarak düşük güç tüketimli Pentium işlemcisinin kullanıldığı çift ekranlı Libretto W100, farklı kullanım senaryolarına da müsait bir yapıda.

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Her ikisi de 7-inç büyüklüğünde olan ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen çift ekranı, çoklu dokunmatik desteği ile gelişmiş kullanım deneyimi vaad eden Libretto W100, 6 modlu sanal klavye özelliğine de sahip. 1.2GHz'de çalışan Intel Pentium U5400 işlemcisindan güç alan ve 2GB DDR3 bellek ile donatılan sistem, depolama birimi olarak 64GB kapasiteli SSD sürücü kullanıyor. Intel'in entegre grafik birimiyle gelen Libretto W100, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 +EDR5 gibi özellikleri bünyesinde barındırırken, çoklu ortam uygulamaları için yüz tanıma teknolojisine sahip, 1MP çözünürlüğünde kamera ile birlikte geliyor.

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Toshiba Libretto W100, genişleme slotları açısından zengin olan bir sistem değil. MicroSD kart slotu ile özellikle dijital kameralardan doğrudan veri alabilen çift ekranlı mini-bilgisayarda sadece bir adet USB 2.0 portuna yer verildiği açıklandı. 7.95 x 4.84 x 1.2-inç boyularında ve 820 gram ağırlığında olan Toshina Libretto W100, 8 hücreli pil ile geliyor ve 4 saat pil ömrü sunduğu belirtiliyor. Pil ömrü netbook'lardan kısa olan cihazın, çift ekrana ve daha güçlü bir işlemciye sahip olduğunu ise unutmamak gerekiyor. Windows 7 işletim sistemiyle sunulacak olan Libretto W100, kolay kullanım için Toshiba'nın Bulletin Board kişiselleştirme ve ReelTime arama&hızlı erişim yazılımlarıyla sunulacak.

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Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi, sahip olduğu çift ekranı ile Libretto W100 farklı kullanım senaryolarına müsait. Ekranlardan birine sanal klavye atayarak onu bir netbook gibi kullanabilir veya çift ekranlı elektronik kitap okuyucusu deneyimi yaşayabilirsiniz. Ekran üstü ikonlar sayesinde klavye ve uygulamalara hızlı erişim olanağı tanıyan Libretto W100, kendi sınıfında yaygın satışı başlayacak çift ekranlı ilk ürünlerden biri olacak. Sahip olduğu özellikler sayesinde farklı kulvarlardaki pek çok cihaza rakip olması beklenen Libretto W100, yurt dışında 1099 dolar seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatı ile Ağustos ayı içerisinde kullanıma sunulacak.

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