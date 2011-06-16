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Toshiba'nın Android 3.1 destekli tableti Thrive, ağustosta Kanada sahillerine vuruyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Toshiba'nın Android 3.1 destekli tableti Thrive, ağustosta Kanada sahillerine vuruyor
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Toshiba, yepyeni Android tableti Thrive'in ağustos ayından itibaren Kanada sahillerine vuracağının duyurusunu gerçekleştirdi.
1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformunun güç verdiği tablet, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.1 ''Honeycomb'' sürümüyle geliyor.
10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen Thrive'in ön yüzünde ve arkasında olmak üzere iki tane kamera konumlandırılmış. Arka kısımdaki 5 megapiksel kamerayla anı yakalayabiliyorsunuz, cihazın ön yüzündeki 2 megapiksel kamera ise görüntülü konuşma amacıyla kullanılmakta.
Wi-Fi, Bluetooth, GPS bağlantılarıyla güçlendirilen tablette HDMI portu ve çift hoparlör unutulmamış. Kanada için belirlenen fiyatlar ise şu şekilde olacak;
* 8 GB: 429$
* 16 GB: 479$
* 32 GB: 579$ 
Toshiba'nın Android 3.1 destekli tableti Thrive, ağustosta Kanada sahillerine vuruyor
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http://www.toshiba.ca/web/pressrelease.grp?pressid=7065&from=25 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xagdas 8 yıl
Kamera alanlarındaki gri bölgeler berbat !
Döndüre döndüre kullanılan tabletlerin böyle ayırt edici asimetrik renklerden oluşması iğrenç birşey.
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