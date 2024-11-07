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    Anlık Bildirim

    Kanada, TikTok’un faaliyetlerini yasakladı

    Kanada, ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek Çin'in sahip olduğu TikTok'un ülkedeki faaliyetlerine son verilmesine karar verdi. Kullanıcılar ise uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.
    Kanada, TikTok’un faaliyetlerini yasakladı Tam Boyutta Gör
    Kanada hükümeti, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un ülke içindeki ticari faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek ByteDance’in Kanada’daki varlığına son verilmesi için harekete geçtiklerini belirtti. Ancak bu karar, Kanadalıların TikTok'a erişimini veya içerik üretimini engellemiyor.

    Kanada'dan TikTok hamlesi

    Bakan Champagne, “Bu karar, inceleme süresince toplanan bilgi ve kanıtlara ve Kanada'nın güvenlik ve istihbarat topluluğu ile diğer hükümet ortaklarının tavsiyelerine dayanmaktadır” diye ekledi. Öte yandan TikTok, Kanada hükümetinin kararına karşı yasal yollara başvuracaklarını belirterek bu kararın yüzlerce iş kaybına yol açacağına dikkat çekti. TikTok’un Kanada’daki yerel ofislerini kapatmanın kimsenin çıkarına olmadığını savunan bir şirket sözcüsü, “TikTok'un Kanada ofislerini kapatmak ve yüzlerce iyi ücretli yerel işi yok etmek kimsenin yararına değil ve bugünkü kapatma emri tam da bunu yapacak” dedi.

    Geçtiğimiz yıl Kanada, TikTok’un ülkede yatırım yapma ve genişleme planlarını incelemeye almıştı. Kanada yasalarına göre, yabancı yatırımların ulusal güvenlik açısından olası riskleri değerlendirilebiliyor. Ancak, bu değerlendirmelere dair ayrıntılar yasalar gereği kamuya açıklanamıyor. Kanada ayrıca daha önce de TikTok'un devlet tarafından sağlanan cihazlarda kullanılmasını yasaklamıştı. Hükümet yetkilileri, uygulamanın güvenlik ve gizlilik açısından kabul edilemez riskler taşıdığına işaret ederek bu yasağı gerekçelendirmişti.

    TikTok'un Çin merkezli ana şirketi ByteDance, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle dünya genelinde birçok ülkede yoğun inceleme altında bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden da 24 Nisan'da bir yasa imzalayarak ByteDance'e TikTok'u elden çıkarması için Ocak 2024'e kadar süre tanımıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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