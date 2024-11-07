Kanada, TikTok’un faaliyetlerini yasakladı

Kanada'dan TikTok hamlesi
Bakan Champagne, “Bu karar, inceleme süresince toplanan bilgi ve kanıtlara ve Kanada'nın güvenlik ve istihbarat topluluğu ile diğer hükümet ortaklarının tavsiyelerine dayanmaktadır” diye ekledi. Öte yandan TikTok, Kanada hükümetinin kararına karşı yasal yollara başvuracaklarını belirterek bu kararın yüzlerce iş kaybına yol açacağına dikkat çekti. TikTok’un Kanada’daki yerel ofislerini kapatmanın kimsenin çıkarına olmadığını savunan bir şirket sözcüsü, “TikTok'un Kanada ofislerini kapatmak ve yüzlerce iyi ücretli yerel işi yok etmek kimsenin yararına değil ve bugünkü kapatma emri tam da bunu yapacak” dedi.
Geçtiğimiz yıl Kanada, TikTok’un ülkede yatırım yapma ve genişleme planlarını incelemeye almıştı. Kanada yasalarına göre, yabancı yatırımların ulusal güvenlik açısından olası riskleri değerlendirilebiliyor. Ancak, bu değerlendirmelere dair ayrıntılar yasalar gereği kamuya açıklanamıyor. Kanada ayrıca daha önce de TikTok'un devlet tarafından sağlanan cihazlarda kullanılmasını yasaklamıştı. Hükümet yetkilileri, uygulamanın güvenlik ve gizlilik açısından kabul edilemez riskler taşıdığına işaret ederek bu yasağı gerekçelendirmişti.
TikTok'un Çin merkezli ana şirketi ByteDance, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle dünya genelinde birçok ülkede yoğun inceleme altında bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden da 24 Nisan'da bir yasa imzalayarak ByteDance'e TikTok'u elden çıkarması için Ocak 2024'e kadar süre tanımıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über