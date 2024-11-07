Kanada, TikTok’un faaliyetlerini yasakladı

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Tam Boyutta Gör Kanada hükümeti, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un ülke içindeki ticari faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek ByteDance’in Kanada’daki varlığına son verilmesi için harekete geçtiklerini belirtti. Ancak bu karar, Kanadalıların TikTok'a erişimini veya içerik üretimini engellemiyor.

Kanada'dan TikTok hamlesi

Bakan Champagne, “Bu karar, inceleme süresince toplanan bilgi ve kanıtlara ve Kanada'nın güvenlik ve istihbarat topluluğu ile diğer hükümet ortaklarının tavsiyelerine dayanmaktadır” diye ekledi. Öte yandan TikTok, Kanada hükümetinin kararına karşı yasal yollara başvuracaklarını belirterek bu kararın yüzlerce iş kaybına yol açacağına dikkat çekti. TikTok’un Kanada’daki yerel ofislerini kapatmanın kimsenin çıkarına olmadığını savunan bir şirket sözcüsü, “TikTok'un Kanada ofislerini kapatmak ve yüzlerce iyi ücretli yerel işi yok etmek kimsenin yararına değil ve bugünkü kapatma emri tam da bunu yapacak” dedi.

Geçtiğimiz yıl Kanada, TikTok’un ülkede yatırım yapma ve genişleme planlarını incelemeye almıştı. Kanada yasalarına göre, yabancı yatırımların ulusal güvenlik açısından olası riskleri değerlendirilebiliyor. Ancak, bu değerlendirmelere dair ayrıntılar yasalar gereği kamuya açıklanamıyor. Kanada ayrıca daha önce de TikTok'un devlet tarafından sağlanan cihazlarda kullanılmasını yasaklamıştı. Hükümet yetkilileri, uygulamanın güvenlik ve gizlilik açısından kabul edilemez riskler taşıdığına işaret ederek bu yasağı gerekçelendirmişti.

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TikTok'un Çin merkezli ana şirketi ByteDance, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle dünya genelinde birçok ülkede yoğun inceleme altında bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden da 24 Nisan'da bir yasa imzalayarak ByteDance'e TikTok'u elden çıkarması için Ocak 2024'e kadar süre tanımıştı.

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