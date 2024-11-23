Neuralink, Kanada'da beyin çipini test etme izni aldı

Kanada, ABD'den sonra ikinci test ülkesi oldu
Kanada Üniversite Sağlık Ağı, Toronto Western Hastanesi'nin, Neuralink şirketinin beyin implantını ABD dışında test eden ilk yer olacağını açıkladı. Neuralink ayrıca Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) veya omurilik yaralanmasından kaynaklanan kuadripleji hastalarını aradığını da duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.