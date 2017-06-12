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Toshiba’nın bellek birimi için dev konsorsiyum: Foxconn, Apple ve Dell bir araya geldi

Foxconn’un CEO’su Tery Gou’nun açıklamalarına göre Foxconn, Apple ve Dell Toshiba’nın bellek bölümünü satın almak için teklif sunacak. Bu birliğe başka dev şirketlerin katılması da söz konusu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Toshiba’nın bellek birimi için dev konsorsiyum: Foxconn, Apple ve Dell bir araya geldi
 

Toshiba finansal durumunu düzeltmek için bellek biriminin büyük bir kısmını satışa çıkardığını şubat ayında duyurmuştu. Dünyanın önde gelen elektronik imalatçısı Foxconn da yaklaşık 5 aydır pek çok şirketin kapısını çaldığı Toshiba’ya ciddi bir teklif götürme hazırlığında. Tayvanlı teknoloji devinin kurucusu ve CEO’su olan Tery Gou’nun açıklamalarına göre Foxconn; Apple, Dell, Kingston ve belki de başka teknoloji şirketlerinin de desteğini alarak Toshiba’nın karşısına çıkacak.

Google, Amazon ve Microsoft da Katılabilir 

TSMC, SK Hynix ve Micron Technology gibi taliplerin arasından sıyrılarak Samsung’un ardından dünyanın en büyük ikinci bellek üretim ağının sahibi olmak isteyen Foxconn, etrafında toplanan şirket sayısını olabildiğince arttırarak bir an önce teklif sunma ve satın alma işlemine girmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Foxconn’un liderliğinde oluşan konsorsiyum hakkında konuşan Tery Gou da Apple hakkında emin olduğunu ve Amazon’un da konsorsiyuma katılmaya yakın olduğunu dile getirdi.

Google, Microsoft ve Cisco ile de teklifleri hakkında görüştüklerini ifade eden Gou, teklifin toplamda ne kadar olacağına veya Amerikan şirketlerinin bu teklifinin ne kadarını üstleneceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı ancak Reuters’ın iddiasına göre Foxconn toplamda 27 milyar dolarlık bir ödeme yapmayı göze almış durumda. Son zamanlarda önemli satın almalara imza atan Foxconn, geçtiğimiz yıl 3.5 milyar dolar karşılığında Sharp'ı satın almıştı.


http://www.reuters.com/article/us-toshiba-accounting-foxconn-exclusive-idUSKBN1930ZS Yorum Yaz
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myhotyro 1 yıl en beğenilen
Başlığa bak çay demle, "Toshiba’nın bellek birimi için dev konsorsiyum: Toshiba, Apple ve Dell bir araya geldi". Toshiba, mali sıkıntılardan satmak zorunda kaldığı bellek bölümünü Toshiba'ya mı satacakmış.
Başlığa bak çay demle, "Toshiba’nın bellek birimi için dev konsorsiyum: Toshiba, Apple ve Dell bir araya geldi". Toshiba, mali sıkıntılardan satmak zorunda kald...
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myhotyro 1 yıl en beğenilen
Başlığa bak çay demle, "Toshiba’nın bellek birimi için dev konsorsiyum: Toshiba, Apple ve Dell bir araya geldi". Toshiba, mali sıkıntılardan satmak zorunda kaldığı bellek bölümünü Toshiba'ya mı satacakmış.
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