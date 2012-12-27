Toshiba'nın geliştirdiği yeni sensör ile çekilen fotoğrafta istenilen yere odaklanılabilecek

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın ilk ışık alanı kamerasını geliştiren Lytro, kullanıcılara hali hazırda kaydettikleri fotoğrafın diledikleri herhangi bir noktasına odaklanma imkanı tanıyan devrimsel bir cihaz ile olarak ortaya çıkmış ancak yüksek satış maliyetleri nedeniyle bu özel kamera pazarda beklenen ilgiyi görmemişti. Kağıt üzerinde heyecan verici olan bu yaklaşım, bir başka üretici tarafından dünya çapında yaygınlığa ulaştırılabilir. Gelen bilgilere göre Japon elektronik devi Toshiba akıllı telefonlar için geliştirmekte olduğu yepyeni bir görüntü sensöründe kullanıcılara çekilen fotoğraflar üzerinde yeniden odaklama özelliği sunacak.
Toshiba'nın üzerinde çalıştığı küp şeklindeki yeni modülde, 500.000 adet mikrolensten oluşan 5x7mm boyutunda bir sensöre yer ver veriliyor. Her tarafı bir santimetre ebatında olan bu modül fiziksel yapısı itibariyle dünyanın en ince akıllı telefonlarında olmasa bile fotoğraf yetenekleriyle ön plana çıkacak nispeten daha kalın telefonlarda 3kullanıma uygun bir profil sunuyor. Yine Toshiba tarafından geliştirilen özel bir yazılım vasıtasıyla yukarıda bahsettiğimiz 500.000 adet mikrolensin kaydettiği görüntüler bir araya getiriliyor ve bu sayede çekilen fotoğraflar üzerinde kullanıcılar diledikleri yeri odaklanabiliyor. Henüz hangi cihazlarda kullanılacağı bilinmese de 2013 ticari yılı sona ermeden önce bu modülü kullanan akıllı telefonların piyasaya girmesi bekleniyor.
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Güzel bir konuya değinmişsin fakat gerisi tam gelmemiş sanki :))
sensor = algılayıcı
lens = mercek
malesef bazı kelimeler türkçenin ayrılmazlarından oldu bile galiba ama sen yeni katınanlara düşmansın sanırım :)
komple? :)
Buradaki fotolar uzerinde kendiniz deneyebilirsiniz. Bu teknolojiyi Lytro firmasi gerceklestirmisti onceden haberde de denildigi gibi.
Ve kafanizdan varsayimlar ureteceginize kisaca bir goz atin: en.wikipedia.org/...
Adam TDK'da çalışıyor.
Sensörü bilemem de o kadar lenste olacak bir sorun komple sensörün değişmesi demek olur ki bu da maliyetli bir şey. Öte yandan boyut itibariyle daha çok fotoğraf makineleri ve birkaç deneme, piyasa yoklama amaçlı cihaz dışında bir iki sene içinde pek kullanılacağını sanmam...
öyle daha cool oluyor.