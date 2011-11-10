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Toshiba'nın ultrabook modeli Portégé Z830 fiyatlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'nın resmi tanıtımı Eylül ayındaki IFA 2011 Fuarı'nda gerçekleştirilen ultrabook modeli Portégé Z830'un Amerika fiyatları şekillendi. 15.9mm kalınlığı ve 1.12 Kg ağırlığı ile dikkatleri üzerine çeken ultrabook, 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel ekrana sahip. 
Intel'in ikinci nesil Core işlemci platformunu temel alan ve tercih edilecek konfigürasyona göre Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayarda 6GB'a kadar DDR3 belleğe ve 128GB kapasiteli SSD depolama sürücüsüne yer veriliyor.
Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD3000 grafik birimini kullanan Portégé Z830'un Amerika fiyatları da şekillendi. Gelen bilgilere göre, 1.4GHz hızında Core i3 işlemci, 4GB bellek ve 128GB SSD ile donatılan konfigürasyon, Best Buy'a özel olarak 899$'a sunulacak.
Portégé Z830'un Amerika'da yaygın olarak sunulacak versiyonunun Core i5'li versiyonu 1199$, Core i7'li versiyonu ise 1429$ seviyesinden sunulacak. Arka aydınlatmalı klavyeye de sahip olan Portégé Z830 görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

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DH Misafiri 7 yıl
i3 unu amerıkadan adlım fakat başlat menusunun dılını degıstremedım bana yardımcı olabılır mısınız....
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ßy Emre 8 yıl
İnceliğe bakar mısın vay canına kağıt gibi maşallah :)
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A.l.p.r 8 yıl
Macbooklara göre güzel bir alternatif olmuş.Fiyatı da Macbook ile rekabet edebilecek seviyede.
Umarım Toshiba daha bu modelin daha büyük haline piyasaya sürer.
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oray 8 yıl
17'' üzeri ultrabook istiyoruz!
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nrglife 8 yıl oray
oray

17'' üzeri ultrabook istiyoruz!

Olmuşken 18" olsun..
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aspirin_00 8 yıl
şunu 16 inç yapsalar güzel olacak tı...
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