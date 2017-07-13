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Toyota yapay zekaya yoğunlaşan fon oluşturdu

Toyota, yapay zeka üzerinde çalışan teknoloji şirketlerine odaklanan girişim sermayesi fonu başlatıyor. Toyota AI Ventures isimli fon şimdiden üç farklı yatırım yaptı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Toyota yapay zekaya yoğunlaşan fon oluşturdu
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Otonom araç ve robot teknolojileri üzerinde çalışmalarını Toyota Araştırma Enstitüsü aracılığıyla sürdüren otomobil devi Toyota dün yeni bir girişim sermayesi fonu oluşturduğunu duyurdu. Toyota Araştırma Enstitüsü’nün 100 milyon dolarlık destek sunduğu Toyota AI Ventures isimli fon, yapay zeka üzerinde faaliyet gösteren yeni şirketleri gözlemleyecek ve Toyota’nın gelecek planlarına uygun olan şirketlere yatırım yapacak.

 

Yeni Şirketlere Danışmanlık Hizmeti

Toyota AI Ventures yatırımlarını; yapay zeka, otonom araçlar, robotik ve bulut teknolojileri üzerinde yoğunlaştırırken şirketlere danışmanlık hizmeti de sunacak. Toyota Araştırma Enstitüsü’nde başkan yardımcılığı görevini yürüten, şimdi ise AI Ventures’ın genel müdürü pozisyonuna getirilen Jim Adler, fonun yeni şirketlere vereceği katkı ile ilgili olarak "Girişimcilerin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri, doğru pazarda doğru ürünü oluşturup oluşturmadıklarını bilmek. Bu belirsizliklerde onlara yardımcı olabiliriz ve kurucu bir dostluk konusunda kararlıyız, çünkü onların başarısı, bizim başarımızdır." dedi.

 

AI Ventures, şimdiden biri Silikon Vadisi merkezli olmak üzere 3 yeni teknoloji şirketine yatırım yapmış durumda. Fonun yatırım yaptığı Silikon Vadisi merkezli Nauto şirketi, otonom sürüşte kazaları azaltacak teknolojiler geliştirirken İngiliz SLAMcore şirketi ise görsel izleme ve haritalama algoritmalarını oluşturma üzerine çalışıyor. AI Ventures’ın yatırım yaptığı İsrail merkezli Intuation Robotics ise yetişkinlere arkadaş olacak robotlar üreten sosyal teknoloji şirketi. 


https://www.engadget.com/2017/07/11/toyota-100-million-fund-ai-robotics-startups/ Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
Gözler komik olmuş :D Sanırım yapay zekanın gözleri :)
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profecco 1 yıl
Şimdi bu yapay zeka başka yapay zekalarla birleşir hacı ne yapıyoruz biz derler :) Bu insanlardan cacık olmaz biz kendimizi geliştirelim yok edelim şunları (Skynet) E nasıl yapacağız bir yerde süper pc kuralım o zaman, yok olmaz milleti kıllandırmayalım şimdi. Bilgisayarlarına bir program yüklesinler onlar bizim için çalışsın. Biraz da para veririz olur biter (bitcoin).
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sniper23 1 yıl profecco
profecco

Şimdi bu yapay zeka başka yapay zekalarla birleşir hacı ne yapıyoruz biz derler :) Bu insanlardan cacık olmaz biz kendimizi geliştirelim yok edelim şunları (Skynet) E nasıl yapacağız bir yerde süper pc kuralım o zaman, yok olmaz milleti kıllandırmayalım şimdi. Bilgisayarlarına bir program yüklesinler onlar bizim için çalışsın. Biraz da para veririz olur biter (bitcoin).

Skynetsiz yapay zeka haberi olmaz.
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