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Ferrari sonunda bir SUV üretmeye karar verdi

Ferrari CEO'su Sergio Marchionne, şirketin SUV üretme ihtimali sorulduğunda "önce beni vurmanız lazım" demiş olsa da süper otomobil devi F16X kod adına sahip bir SUV çalışmalarına başlamış görünüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Otomotiv dünyasına yakın kaynaklar süper otomobil şirketi Ferrari'nin sonunda modellerinin arasına bir SUV ekleme kararı aldığını ileri sürüyor. Bu durum şirketin önceki açıklamalarında SUV araç üretme planlarının olmadığı yönündeki söylemlerine tamamen ters düşüyor. Zira şirket CEO'su Sergio Marchionne, SUV üretme ihtimali sorulduğunda "önce beni vurmanız lazım" demişti.
 
Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Audi A8 tanıtıldı"
Lamborghini ve Aston Martin gibi rakiplerin halihazırda kendi SUV'lerini geliştirmesi Ferrari'nin kararını değişmesinde büyük bir rol oynamış durumda. Lamborghini'nin şu anda Urus SUV modelini geliştirdiği bilinirken, Aston Martin de bir DBX crossover üzerinde çalışıyor. Piyasaya uygun bir rakip sunmak isteyen Ferrari'nin şirket içinde F16X kod adıyla bilinen bir gizli projeyle tam gaz ilerlemeye başlamış.
 
Yeni SUV'nin 2021'de tanıtılması bekleniyor. Araçta V8 veya hibrit motor yer alacak. Ayrıca, Ferrari'nin SUV'deki B sütununu ortadan kaldırmak için ters yöne açılan arka kapı (suicide door) kullanması bekleniyor. Ayrıca aracın hafif alüminyum mimarisine sahip ve dört tekerlekten çekişli yeni nesil GTC4Lusso ile aynı platformu paylaşacağına dair söylentiler de var.

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QRX 2 yıl en beğenilen CeremiKılarksın
CeremiKılarksın
Umarım üretmez üretirse Ferrari benim gözümde biter.

"Fare dağa küsmüş dağın haberi olmamış."
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senged 2 yıl
Bence iyi olur. İlerde evlenir erkek oğlum olursa doğum gününde hediye olarak alırım, akülüsünden.
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Shovel Knight 2 yıl
biri adamı vurdu her halde
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Citizen'in Pengueni 2 yıl
Sen ferrarisin ferrari.Pembe montlu kokoş kadınların,artis zengin tiplerin bindiği lüks suv sınıfında ne işin var.Bırak kuzenlerin alfa ile maserati girdi oraya sen özünü bil.
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lalale 2 yıl
Porsche telif açmasında
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Guest-1DFD8C17B 2 yıl
1940'larda tank üretmiş Porsche, 911 gibi efsane bir arabayı çıkardıysa Ferrari'nin de SUV üretmesi normal.
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YASNAKTP 2 yıl
Resimdeki fan art yapımı büyük ihtimal.
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Hatta 2 yıl
Tek kapılı SUV tamda ferrariye göre bi mantık :D
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Senceroo 2 yıl
sonunda? banka hesabında param hazır ferrari SUV'u mu bekliyordu forumun yarısı? ne işle meşgulsunuz olm doğru söyleyin bak :(
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VETERINARY 2 yıl
Azılı bir Ferrari fanı olarak yakıştıramadım, umarım böyle birşey olmaz.
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10ff 2 yıl
1.5 dci ile gelirse duster yerine alabilirim
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Master_Evil 2 yıl
inşallah böyle birşey gelmez
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Quard 2 yıl
"Önce beni vurmanız lazım" rakiplere göre değişebiliyormuş


Ben bayağı bir beğendim.
Hayal ya, 2021 de fiyatı da uygun olursa almak isterim.
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