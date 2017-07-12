Ferrari sonunda bir SUV üretmeye karar verdi

Otomotiv dünyasına yakın kaynaklar süper otomobil şirketi Ferrari'nin sonunda modellerinin arasına bir SUV ekleme kararı aldığını ileri sürüyor. Bu durum şirketin önceki açıklamalarında SUV araç üretme planlarının olmadığı yönündeki söylemlerine tamamen ters düşüyor. Zira şirket CEO'su Sergio Marchionne, SUV üretme ihtimali sorulduğunda "önce beni vurmanız lazım" demişti.

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Lamborghini ve Aston Martin gibi rakiplerin halihazırda kendi SUV'lerini geliştirmesi Ferrari'nin kararını değişmesinde büyük bir rol oynamış durumda. Lamborghini'nin şu anda Urus SUV modelini geliştirdiği bilinirken, Aston Martin de bir DBX crossover üzerinde çalışıyor. Piyasaya uygun bir rakip sunmak isteyen Ferrari'nin şirket içinde F16X kod adıyla bilinen bir gizli projeyle tam gaz ilerlemeye başlamış.

Yeni SUV'nin 2021'de tanıtılması bekleniyor. Araçta V8 veya hibrit motor yer alacak. Ayrıca, Ferrari'nin SUV'deki B sütununu ortadan kaldırmak için ters yöne açılan arka kapı (suicide door) kullanması bekleniyor. Ayrıca aracın hafif alüminyum mimarisine sahip ve dört tekerlekten çekişli yeni nesil GTC4Lusso ile aynı platformu paylaşacağına dair söylentiler de var.