Trafik Sigortası için teklif sorgulama sayfası hizmete açıldı

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Zorunlu Trafik Sigortası primlerindeki düzenlemenin ardından sigorta şirketlerinin araç sahiplerine çok yüksek teklifler çıkarması üzerine başta Maliye Bakanlığı olmak üzere ciddi uyarılar gelmişti. Bir türlü istenen seviyeye gelmeyen rakamların üzerine Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, açılacak bir web sitesi ile araç sahiplerinin fiyat teklifi alabileceği şeffaf bir ortam oluşturulacağından bahsetmişti.

Sigorta Bilgi ve Gözlem Merkezi’nin çalışmalar ile açılan web sayfası sonunda hizmet vermeye başladı. Nisan ayında gerçekleştirilen kanun değişikliğinden sonra ortaya çıkan yüksek fiyatların, açık piyasa rekabet koşullarının daha şeffaf bir şekilde oluşmasının ortaya çıkaracağı etki ile daha makul düzeylere inmesi hedefleniyor.

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Zorunlu Trafik Sigortası’nda Fiyat Teklifi Nasıl Alınır?

Trafik Sigortası Yenileme Teklifi almak isteyen kullanıcıların https://teklif.sbm.org.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Burada Kimlik Numarası ve Plaka eşleşmesi yapılarak fiyat teklifi almak mümkün hale getirilmiş.

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Türkiye’de hizmet sunmakla yetkilendirilmiş tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu sistemde daha önce adını bile duymadığınız sigorta şirketlerinden çok makul teklifler alabiliyorsunuz. Sadece Zorunlu Trafik Sigortası’nı kapsayan ve Kasko gibi diğer sigorta tekliflerinin alınamadığı sistem, Maliye Bakanlığı tarafından da denetleniyor. Mevzuata aykırı fiyatlandırmalar belirleyerek vatandaşı mağdur eden şirketlere idari para cezası uygulanması planlanıyor.