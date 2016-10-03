Trafik Sigortası için teklif sorgulama sayfası hizmete açıldı

Sigorta Bilgi ve Gözlem Merkezi’nin çalışmalar ile açılan web sayfası sonunda hizmet vermeye başladı. Nisan ayında gerçekleştirilen kanun değişikliğinden sonra ortaya çıkan yüksek fiyatların, açık piyasa rekabet koşullarının daha şeffaf bir şekilde oluşmasının ortaya çıkaracağı etki ile daha makul düzeylere inmesi hedefleniyor.
Zorunlu Trafik Sigortası’nda Fiyat Teklifi Nasıl Alınır?
Trafik Sigortası Yenileme Teklifi almak isteyen kullanıcıların https://teklif.sbm.org.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Burada Kimlik Numarası ve Plaka eşleşmesi yapılarak fiyat teklifi almak mümkün hale getirilmiş.Ayrıca Bkz. "Kaçak iPhone 7’ler Türkiye’ye girerken gümrükte yakalandı"
Türkiye’de hizmet sunmakla yetkilendirilmiş tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu sistemde daha önce adını bile duymadığınız sigorta şirketlerinden çok makul teklifler alabiliyorsunuz. Sadece Zorunlu Trafik Sigortası’nı kapsayan ve Kasko gibi diğer sigorta tekliflerinin alınamadığı sistem, Maliye Bakanlığı tarafından da denetleniyor. Mevzuata aykırı fiyatlandırmalar belirleyerek vatandaşı mağdur eden şirketlere idari para cezası uygulanması planlanıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir Allahın kulu da çıkıp demiyor ki biz nasıl araba kullanıyoruz?
yolda bakıyorum 90 km hız sınırı var. bir kişi de uysun, kavşaklarda yavaşlasın.
Tahammülsüzlük, kural tanımazlık gırla. yollar ego tatmin arenası olmuş
her bayram kaza sayısı adeta açık arttırmada. son bayramda 2 kazaya 4 ölüme şahit oldu bu gözler.
Sonrasında mezarlık bekçisi ağzının suyunu akıtan hasar takipçileri,
her ölümlü hasara 5-10 yıl sonra farklı orantısız ve dengesiz tazminat kararı veren çökmüş yargı sistemi,
sahte hasarların sahte tutanakları,
bu gerçekleri bilen ama tribünlere oynayan siyasiler.
ve bu karambolde malı götüreyimci bazı sigorta şirketleri.
Moda deyimle "hepimiz oradaydık be"