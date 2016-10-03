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Trafik Sigortası için teklif sorgulama sayfası hizmete açıldı

Zorunlu Trafik Sigortası’nda araç sahiplerinin mağduriyetini gidermek adına Maliye Bakanlığı’nın girişimi ile hazırlanan “Teklif Sorgulama Sayfası” hizmet vermeye başladı.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Trafik Sigortası için teklif sorgulama sayfası hizmete açıldı
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Zorunlu Trafik Sigortası primlerindeki düzenlemenin ardından sigorta şirketlerinin araç sahiplerine çok yüksek teklifler çıkarması üzerine başta Maliye Bakanlığı olmak üzere ciddi uyarılar gelmişti. Bir türlü istenen seviyeye gelmeyen rakamların üzerine Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, açılacak bir web sitesi ile araç sahiplerinin fiyat teklifi alabileceği şeffaf bir ortam oluşturulacağından bahsetmişti.

Sigorta Bilgi ve Gözlem Merkezi’nin çalışmalar ile açılan web sayfası sonunda hizmet vermeye başladı. Nisan ayında gerçekleştirilen kanun değişikliğinden sonra ortaya çıkan yüksek fiyatların, açık piyasa rekabet koşullarının daha şeffaf bir şekilde oluşmasının ortaya çıkaracağı etki ile daha makul düzeylere inmesi hedefleniyor.

Trafik Sigortası için teklif sorgulama sayfası hizmete açıldı
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Zorunlu Trafik Sigortası’nda Fiyat Teklifi Nasıl Alınır?

Trafik Sigortası Yenileme Teklifi almak isteyen kullanıcıların https://teklif.sbm.org.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Burada Kimlik Numarası ve Plaka eşleşmesi yapılarak fiyat teklifi almak mümkün hale getirilmiş.

Ayrıca Bkz. "Kaçak iPhone 7’ler Türkiye’ye girerken gümrükte yakalandı"

Türkiye’de hizmet sunmakla yetkilendirilmiş tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu sistemde daha önce adını bile duymadığınız sigorta şirketlerinden çok makul teklifler alabiliyorsunuz. Sadece Zorunlu Trafik Sigortası’nı kapsayan ve Kasko gibi diğer sigorta tekliflerinin alınamadığı sistem, Maliye Bakanlığı tarafından da denetleniyor. Mevzuata aykırı fiyatlandırmalar belirleyerek vatandaşı mağdur eden şirketlere idari para cezası uygulanması planlanıyor.


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AC@DC 2 yıl en beğenilen
Bunlarda aralarında anlaşmışlar gibi hareket ediyorlar geçen sene 370 veren firma şimdi 780 veriyor kaza maza yok 6yıldır aynı araç
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oly1786 2 yıl
Bu primler düşmez, yazın bir kenara.
Bir Allahın kulu da çıkıp demiyor ki biz nasıl araba kullanıyoruz?
yolda bakıyorum 90 km hız sınırı var. bir kişi de uysun, kavşaklarda yavaşlasın.
Tahammülsüzlük, kural tanımazlık gırla. yollar ego tatmin arenası olmuş
her bayram kaza sayısı adeta açık arttırmada. son bayramda 2 kazaya 4 ölüme şahit oldu bu gözler.
Sonrasında mezarlık bekçisi ağzının suyunu akıtan hasar takipçileri,
her ölümlü hasara 5-10 yıl sonra farklı orantısız ve dengesiz tazminat kararı veren çökmüş yargı sistemi,
sahte hasarların sahte tutanakları,
bu gerçekleri bilen ama tribünlere oynayan siyasiler.
ve bu karambolde malı götüreyimci bazı sigorta şirketleri.
Moda deyimle "hepimiz oradaydık be"
Bu primler düşmez, yazın bir kenara.Bir Allahın kulu da çıkıp demiyor ki biz nasıl araba kullanıyoruz?yolda bakıyorum 90 km hız sınırı var. bir kişi d...
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Parallel Killer 2 yıl
Http/1.1 Service Unavailable kaliteli servis :D
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2 Avatar Avatar
kenan_0 1 yıl
UYARI
Yaptığınız işlemler robotik algılandığından dolayı erişiminiz geçici olarak kısıtlanmıştır
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DH Misafiri 2 yıl
tamamen kandırmaca bakan doğru söylüyorsa devlet bankası değilmi versin ziraat bankasına taimatı ucuz kessin ama yok sigortacıları tehdit verilen teklif sayfasına gidince hayat sigortası için veridigi çıkıyor
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mavizaman 2 yıl
trde araba sahibi olmak akıl karı değil.
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pulpa 2 yıl
yaptırdığım rakamı teklif eden yok 1000-1500 ler havada uçuyor komedi gerçekten Haram zıkkım olsun bu paraları kitleyen sigorta şirketlerine ...
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zero-man 2 yıl
2ay once 580liraya yaptirdik, burada en ucuz 660lira

16 yasinda araba
50yasinda sürücü
+ hasarsızlık indirimi...
daha ne istiyor bu adamlar..
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serdar_ibrahim eymen. 2 yıl
mayıs ayında 1200 tl ye yaptırmıştım dün sorgulamamda en düşük 500 tl çıktı şimdi eskisini iptal edip yenisini yaptırma şansım var mı bu fiyattan böyle birşey yapan arkadaş var mı
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ARTHUR. 2 yıl
Sorgulamada yarisindan cogu teklif vermiyor.
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_Saint_ 2 yıl
Sistem resmen teklif yerine vatandaşa kufrediyor. inanılır gibi değil..
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can6prmk 2 yıl
10.000 TL'ye satamadığım arabama 372-4898 TL arasında teklif geliyor şaka gibi.
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efekan_02 2 yıl
bir ara aynı sistem mobil operatörlerin tarife karşılaştırması için yapılmıştı. 25 liralık tarifeler 45-50 lira görünüyordu. orada da danışıklı dövüş vardı burada da. zaten sonra da hiç kullananı duymadım. bu proje de aynı kaderi paylaşacaktır
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Dallamos 2 yıl
Bilgi bulunamadı. Sigorta şirketinizden ve/veya acentenizden bilgi alabilirsiniz. (KOD: 5006)

İki araç için de bu şekilde hata veriyor, sebebi ne acaba?
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Alper# 2 yıl
Millet burada ağlar zirlar yine gider bildiğini okur.

Bu site sırf acentelerin ayağına giden el mahkum kişilere fiyatlar internette böyle iyiki geldiniz der fahiş fiyatı normalleşme yapıyorlar.

Her gün Kartal - Şifa arası o kadar tekli araba var ki ben acimiyorum. İnsanlar arabaları bıraksa otobüs kullansa aynı yolu aynı sürede gider.

Eee adamda haklı bende her yıl bir maaş parasını arabaya yatirsam, en fahiş fiyata yakıt alsam canını okurum.

Bu konulara gülüp geciyorum. Alın size büyük Türkiye. Avrupa 10bin euroluk araba tam donanımlı iken bize tenekeleri 100 bin TL fiyat veriyorlar.

Müstahak.
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