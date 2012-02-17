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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend 64GB kapasiteli yeni CompactFlash bellek kartını duyurdu

7 yıl
6,7b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Tayvan merkezli Transcend, ürün gamını farklı kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor.
Yeni nesil fotoğraf makinelerinde SD kart standardına yoğunlaşıldığı için eskisi kadar popüler olmasa da özellikle profesyoneller tarafından hala kullanılmakta olan CompactFlash bellek kartları için yatırımlarını sürdüren Transcend, bu alandaki yeni modellerini duyurdu.
Duyurusu yapılan yeni CompactFlash ürün gamı 8GB, 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğinden oluşuyor ki özellikle 64GB'lık model sunduğu yüksek depolama alanı ile bu alanda dikkat çekici bir seçenek olacak gibi görünüyor. Tamamı 600X performans derecelendirmesine sahip olan CF bellek kartları bu sayede 90MB/saniye seviyesinde yüksek hızlı veri transferine olanak tanıyabiliyorlar. Aynı zamanda VPG-20 standardına olanak tanıyan yeni kartlar bu sayede herhangi bir kare kaybı yaşanmadan 20MB/saniye hızında sürekli video kaydına da olanak tanıyorlar.
Yüksek performansa ek olarak hata doğrulama kodu (ECC) gibi özelliklerle yüksek güvenilirlik ön planda tutularak geliştirildiği ifade edilen kartlardan 64GB'lık model ile 10 Megapiksel çözünürlüğünde 13 bin fotoğraf çekebilmek mümkün. Özel algoritmalar sayesinde kullanım ömrü geliştirilen bellek kartlarının fiyatları henüz açıklanmazken, Transcend tarafından ömür boyu garanti ile sunulacakları bildiriliyor.

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met@lrock 7 yıl
etiket tasarımı çin çakması ürünler gibi olmuş.
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E_Aydin35 7 yıl
Hızlı yinede..ama fiyatta olursa daha net bir değerlendirme yapılabilir..
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DH Misafiri 7 yıl
bu 64 gb flaş belleğin fiyatı galiba 1 tb ile aynı olur tahminimce
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