Transcend, MSM610 adlı mSATA mini SSD modelini duyurdu





Kişisel ve endüstriyel depolama alanında başarılı ürünler piyasaya sunan Transcend, taşınabilir cihazlara yönelik olarak MSM610 adlı mSATA mini SSD modelini duyurdu.





Sadece 26.8mm x 29.85mm x 3.85mm boyutlarındaki ürün; tabletler, akıllı telefonlar, ultrabooklar, e-kitap okuyucular, navigasyon sistemleri, el tipi barkod okuyucular, mini PC'ler gibi birçok sektörde kullanılabiliyor.





MSM610 modeli SATA II 3Gb/s standardında çalışıyor ve toggle mod MLC NAND flash yongalarını kullanıyor. Modelin okuma hızı 245MB/s ve yazma hızı da 48MB/s değerlerine çıkabiliyor. Eğer kullanılan taşınabilir bilgisayar mSATA SSD ile uyumlu ise, bu yeni nesil ürünler SSD performansına ulaşabiliyor yada tabletinizin mevcut depolama kapasitesini arttırabiliyor.





Ürün TRIM ve NCQ desteği gibi gelişmiş standartların yanısıra ECC, akıllı blok yönetimi, gelişmiş S.M.A.R.T. komut desteği sunarken, sağlam yapısı ile şoka dayanıklı ve veri koruması da barındırıyor.





SSD üzerindeki verilerin daha iyi korunması amacıyla gelişmiş güç kalkanı teknolojisi de ürün ile beraber sunuluyor. Bu teknoloji, gerçek zamanlı olarak sürücü üzerindeki gücü izliyor ve ani güç kesintilerinde veri kaybını önlüyor. Transcend'in yeni mSATA mini SSD'si yakın zamanda 8GB, 32GB ve 64GB boyutlarında pazara sunulacak.