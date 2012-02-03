Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend, SSD720 serisi yeni SSD sürücülerini kullanıma sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,1b
1
14
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son günlerde kablosuz veri aktarımı yapabilen harici depolama sürücüsüyle gündeme gelen Transcend, SSD720 serisi altında hazırladığı yeni SSD sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve modeline göre 64GB ile 256GB arası farklı kapasite seçenekleri sunan yeni sürücüler, SandForce firması tarafından geliştirilen SF-2281 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanıyorlar. 
SATA-III arabirimine destek sunan yeni sürücülerin okuma-yazma performansları ise sırasıyla 550MB/saniye ve 500MB/saniye olarak açıklandı. En yüksek 4K rastgele yazma performansı 85,000 IOPS olan sürücülerden 64GB ve 128GB kapasiteli versiyonların, kontrolcünün sahip olduğu 8x NAND Flash kanalının tamamını kullanmadığı ifade edilirken, farklı kullanım ihtiyaçları için DuraClass ve DuraWrite teknolojileri ile donatılan sürücüler aynı zamanda uzun vadede optimal yazma performansını koruyabilmek için TRIM desteği de içeriyorlar. 
Transcend SSD720 serisi SSD'ler, 149$ ile 449$ arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
fiyatlar da hic bir degisiklik yok.bir suru marka var ama fiyat ayni acaba bizim ulkedeki firmalarmi sabit tutuyor fiyati.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
fiyatlar çok düştü yaa 550 lira verdik 120 gb sata 3 ssd ye, geçen 350 lira 120gb sata 3(550ms/s-500mb/s) ssd gördüm deli oldum :) 6 ayda 200 lira ucuzlamış
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl xLmNt13
xlmnt13

fiyatlar çok düştü yaa 550 lira verdik 120 gb sata 3 ssd ye, geçen 350 lira 120gb sata 3(550ms/s-500mb/s) ssd gördüm deli oldum :) 6 ayda 200 lira ucuzlamış

Nerede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 7 yıl
Yurtdışı fiyatı 256 GB 279$'a OCZ'ler var, lira hesabı 488 lira, dışardan gelen olduğunda düşünmedim değil ama epey düşmesi gerektiği çok açık. Hızlı bir fiyat düşüşü olsa HDD lerin şu anda fiyatları insafsız olduğundan SSD'ler bayrağı kapabilirdi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultra_storm 7 yıl
alpa07
para yok ssd yok huzur yok

Aynen...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperen_69 7 yıl
transcand kaliteli ürünleri uygun satardı ama bu fiyatlar yinede pahalı geldi ,ssd olmasından heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
para yok ssd yok huzur yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
HIzlı ve ucuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nohackmove 7 yıl
128 lik 256 lık ilk ürünler değil piyasdad bir çok marka bu kapasitelerde ürünler üretti zaten. bence piyasaya uak kalmışsınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 7 yıl
Artık ssd haberleri ufakta olsa sevindirmediği kesin kulanıcıları hergün yenibir üretici dahil olmasına rağmen fiyatar alınabilir seviyelerde değil.Donanimhaber olarak ssd markaları,kontrolcüleri ve hız testlerini bizlere bir video incelemeyle sunmanızı bekliyoruz :) ayrıca yine söylüyorum şu smart response video anlatım gelmeli artık :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl
capucino
SF2281 ile 128 - 256MB kapasite ilk kez görüyorum. :) Acaba yeni bir firmware falan mı çıktı. Sandforce kontrolcülü ürünler 60-12-240-480 diye gidiyor.

o zaman biraz daha bak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
capucino 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

capucino

SF2281 ile 128 - 256MB kapasite ilk kez görüyorum. :) Acaba yeni bir firmware falan mı çıktı. Sandforce kontrolcülü ürünler 60-12-240-480 diye gidiyor.


o zaman biraz daha bak.

Vallahi bilmediğimden soruyorum. İlk kez gördüm.

Genelde J-Micro kontrolcüsünde var idi bu kapasiteler. SSD işi büyüyor yetişemiyoruz hızına :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
capucino 7 yıl
SF2281 ile 128 - 256MB kapasite ilk kez görüyorum. :)

Acaba yeni bir firmware falan mı çıktı. Sandforce kontrolcülü ürünler 60-12-240-480 diye gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12124 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, ssd ve
2 etiket daha transcend depolama
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Turkcell T11 video inceleme 7 yıl Asus Radeon HD 7950 DirectCU II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim