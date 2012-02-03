Transcend, SSD720 serisi yeni SSD sürücülerini kullanıma sundu

Son günlerde kablosuz veri aktarımı yapabilen harici depolama sürücüsüyle gündeme gelen Transcend, SSD720 serisi altında hazırladığı yeni SSD sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve modeline göre 64GB ile 256GB arası farklı kapasite seçenekleri sunan yeni sürücüler, SandForce firması tarafından geliştirilen SF-2281 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanıyorlar.

SATA-III arabirimine destek sunan yeni sürücülerin okuma-yazma performansları ise sırasıyla 550MB/saniye ve 500MB/saniye olarak açıklandı. En yüksek 4K rastgele yazma performansı 85,000 IOPS olan sürücülerden 64GB ve 128GB kapasiteli versiyonların, kontrolcünün sahip olduğu 8x NAND Flash kanalının tamamını kullanmadığı ifade edilirken, farklı kullanım ihtiyaçları için DuraClass ve DuraWrite teknolojileri ile donatılan sürücüler aynı zamanda uzun vadede optimal yazma performansını koruyabilmek için TRIM desteği de içeriyorlar.

Transcend SSD720 serisi SSD'ler, 149$ ile 449$ arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.



