Transcend, StoreJet 25A serisi harici depolama sürücülerini duyurdu

Depolama ürünlerinde sektör devi isimlerden birisi olan Transcend yeni çözümlerle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla USB 3.0 arabirimini destekleyen StoreJet 25A3 ve USB 2.0 arabirimini destekleyen StoreJet 25A2 sürücülerini duyurdu. Her ikisi de 130.6 x 80.1 x 15 mm boyutlarında ve 182 gram ağırlığında olan sürücüler, darbeye karşı koruma sağlayan süspansiyon sistemi ile geliyorlar.





Tek tuşla içerik yedekleme özelliğine de sahip olan sürücülerden USB 3.0 destekli StoreJet 25A3 modeli 90MB/saniye hızında veri transferi gerçekleştirebilirken, USB 2.0 uyumlu olan modelin hızı ise 25-30MB/saniy seviyesinde seyrediyor. 500GB, 750GB ve 1TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacak olan sürücülerin kutu içeriğinde veri güvenlik ve içerik kurtarma yazılımına da yer veriliyor.





Transcend tarafından üç yıllık garanti verilen yeni sürücülerin son kullanıcı satış fiyatları hakkındaysa herhangi bir bilgi verilmedi.