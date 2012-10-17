Transcend, dünyanın en ince taşınabilir DVD yazıcısını lanse etti

Veri depolama çözümleri üreticisi Transcend, bugün dünyanın en ince taşınabilir DVD yazıcısını lanse etti ve DVD yazıcının satışına başladı.



59$'lık tavsiye edilen perakende satış fiyatına sahip olan DVD yazıcı, 142.8 mm x 148 mm x 13.9 mm ebatlarında ve 246 gram ağırlığında dizayn edilmiş. İnce yapısı gereği çantalarda kolayca taşınabileceği vurgulanan DVD yazıcıya, özellikle netbook ve ultrabook sahiplerinin ilgi göstermesi bekleniyor.



Medya yazma programı CyberLink Power2Go ve CyberLink MediaShow programının 30 günlük deneme sürümü ile gelen DVD yazıcının farklı medya türlerini okuma ve yazma hızları şu şekilde listelenmiş:

Okuma hızı



DVD+R, DVD-R: 8X

DVD+RW, DVD-RW: 8X

DVD+R (Çift katman), DVD-R (Çift katman): 8X

DVD ROM: 8X

DVD ROM (Çift katman): 8X

DVD-RAM: 5X

CD-ROM, CD-R, CD-RW: 24X



Yazma hızı DVD+R, DVD-R: 8X

DVD+RW: 8X

DVD-RW: 6X



DVD+R (Çift katman), DVD-R (Çift katman): 6X

DVD-RAM: 5X

CD-ROM, CD-R, CD-RW: 24X