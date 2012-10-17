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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend, dünyanın en ince taşınabilir DVD yazıcısını lanse etti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Optik Sürücüler
knight
Haber Editörü
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Veri depolama çözümleri üreticisi Transcend, bugün dünyanın en ince taşınabilir DVD yazıcısını lanse etti ve DVD yazıcının satışına başladı.
59$'lık tavsiye edilen perakende satış fiyatına sahip olan DVD yazıcı, 142.8 mm x 148 mm x 13.9 mm ebatlarında ve 246 gram ağırlığında dizayn edilmiş. İnce yapısı gereği çantalarda kolayca taşınabileceği vurgulanan DVD yazıcıya, özellikle netbook ve ultrabook sahiplerinin ilgi göstermesi bekleniyor.
Medya yazma programı CyberLink Power2Go ve CyberLink MediaShow programının 30 günlük deneme sürümü ile gelen DVD yazıcının farklı medya türlerini okuma ve yazma hızları şu şekilde listelenmiş:
Okuma hızı
  • DVD+R, DVD-R: 8X
  • DVD+RW, DVD-RW: 8X
  • DVD+R (Çift katman), DVD-R (Çift katman): 8X
  • DVD ROM: 8X
  • DVD ROM (Çift katman): 8X
  • DVD-RAM: 5X
  • CD-ROM, CD-R, CD-RW: 24X

Yazma hızı
  • DVD+R, DVD-R: 8X
  • DVD+RW: 8X
  • DVD-RW: 6X
  • DVD+R (Çift katman), DVD-R (Çift katman): 6X
  • DVD-RAM: 5X
  • CD-ROM, CD-R, CD-RW: 24X

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abdulmusavvir 7 yıl
Yener balcı, 68$'a bak bu dünyanın en hızlı BD Yazıcısı 14x, hem de BDXL, hem de LG, hem de Amazonda. amazon.com/...
Şu senin Yurt dışında blu-ray yazıcılar 85 - 90 usd dediklerin kaç x, marka ne.
Bu verdiğim linkler yurtiçi mi arkadaşım?? Mesajından 2 mesaj önce de 49$'a slim BD yazıcı linki verilmiş, ona rağmen böyle bir mesaj atıyorsun. Verdiğin rakamda muazzam farklı.
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hacı.basat 7 yıl
Bu arada 100 GB BD'lerin de ciddi ciddi satışta olduğunu unutmamak lazım, Hard Disklerin piyasaya koyduğu postadan sonra milletin SSD'ye geçmesiyle BD çekmek şart oldu, DVD'yle canmazlık yapmak mümkün değil. 1 tane 1080p film 18 GB. zaman.com.tr/...
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yenerbalcı 7 yıl
Kasalara 5,25" yuva koymasalar iyi olacak

Yurt dışında

blu-ray yazıcılar 85 - 90 usd
blu-ray okuyucu dvd yazıcı 40-45 usd




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abdulmusavvir 7 yıl
Panasonic ince slim BD-Yazıcı 49$'a satılırken gidip 59$'a Transcend DVD-Yazıcı alacaktı zaten millet. amazon.com/...
23.3 GB bilgi yazabilmek varken üstüne 10$ ver kendini 4.7 GB'e hapset, dahice.
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xconnect 7 yıl
Tabletin arkasına yapıştırsak All in one sistem kurmuş olurmuyuz :)
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