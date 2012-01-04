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Transcend kopya korumalı SD kartlarını duyurdu

7 yıl
6,7b
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5
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kablosuz veri aktarımına olanak tanıyan harici depolama sürücüsüyle son günlerde sık sık gündeme gelen Transcend, veri güvenliğine önem veren kullanıcılar için hazırladığı kopya korumalı SD ve microSD bellek kartlarını duyurdu. CDROM yazma teknolojisine benzer şekilde, verilerin izinsiz kopyalama ve silinmeye karşı farklı bir bölümde tutulduğu sürücüler başta profesyoneller olmak aynı zamanda özel günlere ait fotoğraf ve videolarının yanlışlıkla silinmesini istemeyen, bilgi-içerik güvenliğinde hassas kullanıcıları da hedef alıyor.
Tüm platformlarla uyumlu çalışabilen kartlarda serbest bölümler oluşturularak, korumalı alanlara ek olarak sürekli veri yazıp silinebilecek kısımlar da yine kullanıcıların kontrolünde oluyor.  SD formatında 2GB ile 64GB, microSD kartlarda ise 2GB ile 16GB aralığında farklı kapasite seçenekleri sunan kartlar ayrıca Class 10 ile performans beklentilerini de karşılayabilirken ömür boyu garanti ile yakında satışa sunulmaları bekleniyor.  

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xLmNt13 7 yıl
hız konusunda en iyi sandisk çalışıyor
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tahir40 7 yıl
Ben korunmaya karşıyım, et ete değecek....
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sertacarslan 7 yıl
Kapasiteye de yoğunlaşın. Veri aktarım hızlarına da yoğunlaşın. SSD'ler kaçyüz mb/sn yazıyorlar, SD teknolojisi halen yerlerde sürünüyor.
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since1910 7 yıl
kopya korumalı neler geldi geçti hepsi çözüldü..birşeyin kilidi mevcutsa anahtarıda bulunur.
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Reliq 7 yıl
İşte bunu sevdim.
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