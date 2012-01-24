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Transcend sekizinci defa Tayvan Mükemmellik Ödülünü kazandı

7 yıl
9,7b
1
9
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün önde gelen oyuncularında Transcend, JetFlash T3S mini USB flash sürücü, JetFlash 200 güvenli USB flash sürücü, JetFlash 560 kapaksız flash drive, SSD18C3 saşınabilir SSD ve StoreJet 25H3P USB 3.0 dayanıklı taşınabilir sürücü Taiwan Mükemmellik Ödülü'nü (Taiwan Excellence Award) aldı. 
"2012 Taiwan Excellence Award" (Mükemmellik Ödülü) Taiwan Ekonomi İşleri bakanlığına bağlı Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) tarafından organize ediliyor ve Taiwan'lı şirketlerin en yaratıcı, yüksek kaliteli ve en değerli ürünlerine veriliyor. Bu yıl ödüllere 426 şirketten toplam 1145 ürün aday olurken, 2005'ten bu yana bu ödülü defalarca evine götüren Transcend, aynı başarıyı bir kez daha tekrarladı.
Kısa bir süre önce kablosuz veri aktarımına olanak tanıyan depolama sürücüsünü duyuran Transced, harici depolama ve usb belleklere yönelik yeni ürün tanıtımlarına devam ediyor. Aynı zamanda yüksek dayanıklı sürücüler konusunda da uzmanlaşan Transcend, bu alanda düzenli ürün güncellemesi yapan nadir firmalardan birisi olarak ta öne çıkıyor. 

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lyridder 6 yıl
Ucuz olmaya da devam ederse daha da mükemmel olur...
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yc#1 7 yıl
320 GB StoreJet USB 2.0 taşınabilir diskimi 2.5 yıldır memnuniyetle kullanıyorum.
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E_Aydin35 7 yıl
İsimi pek duyulmamış birfirma olsada bu engel değil tabi. Tebrikler :)
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alperen_69 7 yıl
ismi duyulmamış ama ürünleri çok kaliteli bence onca sene kingstondan sonra ilaç gibi geldi jetflash 700
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FoXDiE 7 yıl
"SSD18C3 saşınabilir SSD"
taşınabilir
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Mükemmel
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Transcend sekizinci defa Tayvan Mükemmelik Ödülünü kazandı

Mükemmellik olması gerek.
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