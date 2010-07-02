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Transcend tasarımıyla dikkat çeken 16GB kapasiteli JetFlash V90C sürücüsünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
1
4
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticisi Transcend, JetFlash V90C serisine 16GB kapasiteli yeni bir model daha ekledi. 33.8 x 13.1 x 4.5 mm boyutlarında olan TS16GJFV90C kodlu yeni model, USB 2.0 ara birimini kullanıyor ve 15MB/saniye veri transfer hızı sunuyor. Lazer işlemeli şık kasa tasarımı ve kompakt yapısı ile bayanların ilgisini çekmesi beklenen yeni depolama sürücüsü aynı zamanda anahtarlık olarak ta kullanılabiliyor.

Transcend tarafından ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak olan yeni bellek, ön-sipariş listelerine 34,41 Avro seviyesinden giriş yaptı.


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Özgür Y. 8 yıl
Satışı yok türkiye'de halen. Tasarım değilde hızı çok iyiymiş öyle diyorlar. 8mb/sn ile yazıyor diyorlar ki harika bu flash bellek için.
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vidoko 9 yıl
maliyet bakımından öyle ama dizyn oalrak neakadr küçülür ve ice olursa okadar pahalanıyor bu veledler:)
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fatihcanery 9 yıl
şunun maliyeti on lirayı geçmez..
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