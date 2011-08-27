Transcend ve ITRI'dan 2 Terabyte kapasiteli USB bellek

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Depolama çözümleri üretiminde dünyanın önde gelen isimlerinden Transcend, Tayvan Hükümeti'nin desteğini arkasına alan yenilik laboratuvarı ITRI ile işbirliğine giderek 2 Terabyte kapasiteli USB bellek hazırladı. En yüksek kapasiteli USB bellek olarak 128GB ve 256GB kapasiteli çözümlerin olduğu pazarda 2TB'lık model ile bu alanda rekor olarak nitelendirilebilir zira bugün pek çok sabit disk bile bu kapasitesinin altında kalıyor.
En düşük kapasiteli versiyonu olan 16GB olan en yüksek depolama seçeneği olaraksa 2TB'lık modele sahip olan USB 3.0 destekli yeni bellek şu an için prototip çalışma safhasında. Üretime gireceği tarih henüz bilinmeyen belleğin özellikle düşük depolama kapasitesi ile gelen tablet bilgisayar ve netbook gibi sistemleri destekleyici donanım olarak kullanılması beklenirken, geleneksel bilgisayar kullanıcılarına da sahip oldukları geniş film ve müzik arşivlerini her daim yanlarında taşıma olanağı sunacak gibi görünüyor.
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hocam tamam 5 mb olmaz ama en az 100 mb da olmaz :)
İhtiyaçlar ve dosyaların kalite ve boyutları doğru orantılı artıyor.
12 sene içerinde gerçekleşen büyüme, gerçekten inanılmaz, 12 sene sonra ise büyüme oranlarını tahmin etmek yine zor geliyor.
16 MB'dan 2 TB'a olan yolculuk insanın beklentilerini artırıyor.
Teknoloji dolu günler...
Gerçek gibi duruyor. İnternet full bu haberle sallanıyor.
Eğer doğruysa vay hardisk üreticilerin haline. Tabi alınabilir bir fiyat olmalı.
Önce 128-256-512liklerin kaymağını yemeleri lazım.
özetle 2011 için fake haber...
başım döndü
bende aynı düşüncedeydim yorumunu yazdıktan sonra gördüm
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