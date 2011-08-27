Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend ve ITRI'dan 2 Terabyte kapasiteli USB bellek

7 yıl
27b
1
36
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Depolama çözümleri üretiminde dünyanın önde gelen isimlerinden Transcend, Tayvan Hükümeti'nin desteğini arkasına alan yenilik laboratuvarı ITRI  ile işbirliğine giderek  2 Terabyte kapasiteli USB bellek hazırladı. En yüksek kapasiteli USB bellek olarak 128GB ve 256GB kapasiteli çözümlerin olduğu pazarda 2TB'lık model ile bu alanda rekor olarak nitelendirilebilir zira bugün pek çok sabit disk bile bu kapasitesinin altında kalıyor.
En düşük kapasiteli versiyonu olan 16GB olan en yüksek depolama seçeneği olaraksa 2TB'lık modele sahip olan USB 3.0 destekli yeni bellek şu an için prototip çalışma safhasında. Üretime gireceği tarih henüz bilinmeyen belleğin özellikle düşük depolama kapasitesi ile gelen tablet bilgisayar ve netbook gibi sistemleri destekleyici donanım olarak kullanılması beklenirken, geleneksel bilgisayar kullanıcılarına da sahip oldukları geniş film ve müzik arşivlerini her daim yanlarında taşıma olanağı sunacak gibi görünüyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
-MoDeStUs- 7 yıl en beğenilen
yok artık.sakın buda pıyasada 256 gb lık sahte cın usb lerden olmasın.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rey Leon 7 yıl
murat2O98
Momo-Ozyazım hızıda kesin 5 mb flandır artık 2tb lık dosya atınca bir sonraki sene yüklemiş oluruz
insanları memnun etmek ne kadar zor hele bizim türkleri 2 tb lık dosyayı bir hdd den başka bir hdd e taşı bakalım ne kadar zaman alacak usb 3.0 flash bellekden bahsediyor haberde yani en azından 100 mb hızında kopyalanabilecek dosyalar

hocam tamam 5 mb olmaz ama en az 100 mb da olmaz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kkoru 7 yıl
1999 Yılında 16 mb'lık ilk USB diskimi aldığımda bu kadar da olabileceğini tahmin etmemiştim. içine koyacak birşey bulamıyor ve dolduramıyordum.
İhtiyaçlar ve dosyaların kalite ve boyutları doğru orantılı artıyor.
12 sene içerinde gerçekleşen büyüme, gerçekten inanılmaz, 12 sene sonra ise büyüme oranlarını tahmin etmek yine zor geliyor.
16 MB'dan 2 TB'a olan yolculuk insanın beklentilerini artırıyor.
Teknoloji dolu günler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crashday 7 yıl
Telefonlarda ve tabletlerde kullanılması düşünülüyomuş = Samsung Galaxy S IV 2TB
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
G&H 7 yıl
Transcend ve ITRI direk 2 Terabyte çikarilirmi hiç aliştira aliştira yapcan 100gb 200gb 300gb die gitcen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-MoDeStUs- 7 yıl
bu kapitalist düzende teknolojinin bir anda fırlaması imkansız.yavaş yavaş arge harcamaları ve daha fazla kazanç için ürünlerini çıkarırlar.arada böyle şunu bunu çıkaracaz diye milletin ağzına bir parmak bal çalarlar.bu kurulu bir düzendir.zaten piyasada bunun birçok örneğini görüyoruz.misal apple örneği.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Player ONE 7 yıl

Gerçek gibi duruyor. İnternet full bu haberle sallanıyor.
Eğer doğruysa vay hardisk üreticilerin haline. Tabi alınabilir bir fiyat olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anonymous 7 yıl
bir de dayanıklı olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brev 7 yıl
Terbaytlar,gigabaytlar birbirine geçmiş durumda.Ben dinledim iyice.Önce hata ile 2 gb diyor sonra üzgünüm deyip 2 Terabyte'a kadar versiyonları var diyor.Elinde tuttuğu örnek 16Gb flash disk.Olabilir bence...Piyasada şu an 128,256 GB bulunduğuna göre.Fakat seri olarak ve çok yaygın üretilmiyordur.Prototip olarak vardır.Yada sadece üretildiği ülkede kullanılıyordur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
Napak inankmı?Bence olmaz şu an için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertekin 7 yıl
Hemen yarın piyasaya çıkacağını sanmayın en erken 5 sene sonra çıkar.
Önce 128-256-512liklerin kaymağını yemeleri lazım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santanio 7 yıl
Yapmayın gözünüzü seveyim şöyle haber gerçek olabilirmi. 2.5" ssd lere daha okadar veri sığacak çip üretemiyorlar. ablanın bahsettiği bu büyüklükte ki cihplerle bekli 2.5" ssd yapılabilir olmalı. belki ona öyle dediler ama o böyle anlattı :))
özetle 2011 için fake haber...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pckopatx 7 yıl
istese hdd üreticileri 2 tb disk üretebilecek teknolojiye sahipler ama işlerine gelmez piyasaya sürmek. seri seri yapıp kullanıcıya iyi fiyata sunuyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cindimaturab 7 yıl
eğer resmi firma açıklaması ise insan korkuyor bu gelişme karşısında. bilim kurgu filmleri gerçek olucak yakında galiba. 2 TB cepte anahtarlıkta

başım döndü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 7 yıl
atheet
bu 16 gblik 2 tb olabilir woaw diyor yani elinde gösterdiği 2 tb falan deyil ben de derim bu bu kadar olabilir şu şöle olabilir diye e nerde bunu kanıtı :(

bende aynı düşüncedeydim yorumunu yazdıktan sonra gördüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 7 yıl
oradaki video 16 gb lık bellekleri gösteriyor bayansa 2 tb dan bahsediyor 2 tb sanırım şuan piyasada yok bende 8 gb lık flash belleğimi gösteren video da 1 petabyte flash bellekten bahsetsem inanacaksınız..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27024 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, transcend ve
5 etiket daha usb usb bellek 2 terabyte 2tb bellek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia'nın 1GHz işlemcili yeni nesil Symbian telefonlarına yakından bakıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim