Transcend ve ITRI'dan 2 Terabyte kapasiteli USB bellek

Depolama çözümleri üretiminde dünyanın önde gelen isimlerinden Transcend, Tayvan Hükümeti'nin desteğini arkasına alan yenilik laboratuvarı ITRI ile işbirliğine giderek 2 Terabyte kapasiteli USB bellek hazırladı. En yüksek kapasiteli USB bellek olarak 128GB ve 256GB kapasiteli çözümlerin olduğu pazarda 2TB'lık model ile bu alanda rekor olarak nitelendirilebilir zira bugün pek çok sabit disk bile bu kapasitesinin altında kalıyor.

En düşük kapasiteli versiyonu olan 16GB olan en yüksek depolama seçeneği olaraksa 2TB'lık modele sahip olan USB 3.0 destekli yeni bellek şu an için prototip çalışma safhasında. Üretime gireceği tarih henüz bilinmeyen belleğin özellikle düşük depolama kapasitesi ile gelen tablet bilgisayar ve netbook gibi sistemleri destekleyici donanım olarak kullanılması beklenirken, geleneksel bilgisayar kullanıcılarına da sahip oldukları geniş film ve müzik arşivlerini her daim yanlarında taşıma olanağı sunacak gibi görünüyor.