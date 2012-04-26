Transcend'den -40 derecede çalışabilen microSDHC bellek kartı

Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Transcend, endüstriyel kullanım alanları için geliştirdiği microSDHC formatlı bellek kartını duyurdu.

MLC tipi yüksek kaliteli NAND Flash bellek yongalarına yer verilen yeni bellek çözümü, -40°C ile +85°C derece arasındaki farklı sıcaklık koşullarında ideal çalışma değerlerini sürdürebiliyor ve bu sayede farklı iş kollarındaki depolama ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Endüstriyel standartta microSDHC bellek kartına ihtiyaç duyan el tipi barkod cihazları, taşınabilir POS terminalleri, dış ortam kablosuz iletişim cihazları, gömülü sistemler, tıbbi cihazlar, set üstü kutular ve taşınabilir navigasyon sistemleri gibi çok sayıda farklı cihazla kullanılmak üzere geliştirilen kart 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor.

Hata Doğrulama Kodu özelliği sayesinde (ECC) transfer edilen verinin doğruluğunu kontrol ederek hataları otomatik olarak düzeltebilen yeni bellek kartı aynı zamanda Class 10 performans derecelendirmesi ile 10MB/saniye okuma hızını da garantili olarak sunuyor.