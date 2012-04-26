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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend'den -40 derecede çalışabilen microSDHC bellek kartı

7 yıl
9,1b
1
19
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Transcend, endüstriyel kullanım alanları için geliştirdiği microSDHC formatlı bellek kartını duyurdu.
MLC tipi yüksek kaliteli NAND Flash bellek yongalarına yer verilen yeni bellek çözümü, -40°C ile +85°C derece arasındaki farklı sıcaklık koşullarında ideal çalışma değerlerini sürdürebiliyor ve bu sayede farklı iş kollarındaki depolama ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
Endüstriyel standartta microSDHC bellek kartına ihtiyaç duyan el tipi barkod cihazları, taşınabilir POS terminalleri, dış ortam kablosuz iletişim cihazları, gömülü sistemler, tıbbi cihazlar, set üstü kutular ve taşınabilir navigasyon sistemleri gibi çok sayıda farklı cihazla kullanılmak üzere geliştirilen kart 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor.
Hata Doğrulama Kodu özelliği sayesinde (ECC) transfer edilen verinin doğruluğunu kontrol ederek hataları otomatik olarak düzeltebilen yeni bellek kartı aynı zamanda Class 10 performans derecelendirmesi ile 10MB/saniye okuma hızını da garantili olarak sunuyor. 

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stepcideee 7 yıl
Ne enteresan insanlar var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Ibn Qudamah 7 yıl
O resim ne ya paintte yapmışlar
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IceRulez 7 yıl
OverClocK1ng
Ne enteresan insanlar var. Benim yorumumun altında yaklaşık 4 kişi benimkine benzer veya fikir olarak aynı yönde yorumlar yapmış. 3 kişi benim yorumuma eksi vermiş. Altındaki 4 kişiden bir tanesini eksileyen yok. Özel bir hayranım mı var acaba beni izleyip eksileyen.

kardeş beğeniyorum senin yorumlarını ya
1 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 7 yıl IceRulez
IceRulez
kardeş beğeniyorum senin yorumlarını ya
Sağol kardeşim.

O zaman şu yukarıdaki -3 olan mesajıma bi' + bas bari ki daha da batmayalım.
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E_Aydin35 7 yıl
Gerçekden akılları bile zorluyacak derecelerde hizmeti tam tamına sunabiliyor, çok iyi am aelbetde bizim gibi standart ev kullanıcıları için değil..:)
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OverClocK1ng 7 yıl
Ne enteresan insanlar var.

Benim yorumumun altında yaklaşık 4 kişi benimkine benzer veya fikir olarak aynı yönde yorumlar yapmış.

3 kişi benim yorumuma eksi vermiş.

Altındaki 4 kişiden bir tanesini eksileyen yok.

Özel bir hayranım mı var acaba beni izleyip eksileyen.
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alikiziltoprak 7 yıl
biraz abartmışlar mi ne.. Soğuk olayı tamam da, 85 nedir yani :)
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escapethelife 7 yıl
Bellek çalışırda 85 derecede alet çalışacak mı bakalım :D
1 Yanıt Yanıtla +3
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erdy232 7 yıl escapethelife
escapethelife
Bellek çalışırda 85 derecede alet çalışacak mı bakalım :D

Orası da var
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KANUNI61 7 yıl
nekadar sacma sapan birşey arkadaş -40 mış + 80 mış her 2 ucdada yaşam olamaz
bellek calışsa neyaza
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bocekgrafik 7 yıl
Bu tip ürünler, gündelik kullanıcılardan ziyade, zor şartlarda çalışan bilim adamları tarafından kullanılacaktır muhtemelen.
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marseltalon 7 yıl
Güzelmiş.
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sp@wn 7 yıl
Güzel, inovatif bir ürün olmuş
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oray 7 yıl
sandiskten vazgecmem :)
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