Transcend'den SSD tanı ve bakım yazılımı; SSD Scope

Depolama çözümleri üreticisi Transcend, kullanıcıların daha verimli SSD deneyimi elde etmeleri adına hazırladığı yeni tanı ve bakım yazılımı SSD Scope'u kullanıma sundu. NAND Flash bellek teknolojisini temel alan katı hal sürücüleri yani SSD'lerin daha temiz ve hatasız çalışması adına geliştirilen uygulama ile depolama sürücüsünün temel dinamiklerini kontrol edebilmek mümkün. SSD sürücüsünün sağlıklı çalışmadığını gözetleyen yazılım, S.M.A.R.T. desteği ile muhtemel sürücü hatalarını öncede fark ederek kullanıcıları uyarabiliyor.

İçerisindeki tanılama aracı ile kullanıcıların SSD sürücü içerisinde daha derin inceleme yapmasına olanak tanıyan yazılım ayrıca Scope Erase isimli silme özelliği ile sürücüdeki verilerin daha sonra başkaları tarafından ele geçirilemeyecek şekilde silinmesini sağlıyor ki veri güvenliğine önem veren birey ve kurumlar için bu önemli bir özellik. Tüm bunlara ek olarak Windows 7 işletim sistemiyle çalışan kullanıcılar yine bu yazılım üzerinden TRIM fonksiyonunu kontrol ederek uzun dönemli kullanımlar için en iyi yazma hızının korunmasını sekteye uğratabilecek aşınma problemine karşı önlem alıyorlar. Transcend'in yeni yazılımı daha güvenilir bir kullanım için entegre bir firmware güncelleme aracına da sahip.

Sistemini SSD sürücü ile güncellemek ancak aynı zamanda eski diskindeki veriler taşımak isteyenler için Transcend'in yeni uygulaması entegre bir klonlama aracına da sahip. Bu araç sayesinde kullanıcılar sadece birkaç ufak adım ile önceki disklerinde yer alan dosyaları, yeni SSD sürücülerine klonlayabiliyorlar. Bu özellik sayesinde pek çok kullanıcının kabusu olan veri taşıma işlemi de çok daha basit ve pratik bir şekilde çözülmüş oluyor. SSD Scope yazılımı, Transcend'in perakende satılan 2.5-inç SSD modelleri ile uyumlu ve sistem klonlama özelliği firmanın SSD sürücü modelleriyle kullanılabiliyor. Tam uygunluk bilgisi detayları için http://www.transcend-info.com/support/DlCenter/ adresini ziyaret edebilirsiniz.