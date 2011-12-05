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Transcend'den kablosuz çalışan harici SSD sürücü; StoreJet Cloud

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,3b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Trasnced farklı tüketici ihtiyaçları için depolama çözümleri sunmaya devam ediyor. Firma tarafından duyurusu yapılan StoreJet Cloud harici depolama sürücüsü, NAND Flash bellek teknolojisini kullanıyor ve 32GB-64GB depolama kapasiteleri sunuyor. StoreJet Cloud'ı farklı kılan asıl detay ise kablosuz olarak çalışabilmesi ve WiFi uyumlu cihazlara, içerisinde yer alan dökümanları basit ve pratik bir biçimde kablosuz olarak aktarabilmesi.
Kompakt yapısı ile taşınabilirliğin ön plana çıktığı sürücü, NAND Flash bellek teknolojisi sayesinde yüksek performans, kararlılık ve veri güvenliği sunarken aynı zamanda uzun pil ömrü vaad ediyor. Apple ürünleriyle de uyumlu olan StoreJet Cloud, aynı isimde özel bir iOS uygulaması ile geliyor ve bu sayede iPad, iPhone ve iPod gibi Applr ürünlerinde farklı çalma modları ve gelişmiş dosya yönetimine olanak tanıyan hepsi bir arada medya oynatıcısı görevini üstlenmekte. 28 saatlik DVD kalitesinde film yada 16.000 şarkıdan daha fazlasını  depolayabilen Transcend StoreJey Cloud, 32GB SSD ve 64GB SSD kapasitelerinde, sırası ile 169$ ve 299$ olan son kullanıcı fiyatı ile 2 sene garantili olarak satışa sunuldu.

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Poyri 7 yıl en beğenilen escapethelife
escapethelife

Türkiye şartları için boş Avrupa şartları için güzel bir cihaz. Malesef bizim memleketimizde internet hızları yerlerde süründüğü için kablosuz ssd olması veya normal harici hdd olması hiç birşey fark etmiyor. geçen gün modemimden ağ kablosuyla veri aktarırken bile çıkan süreye isyan ettim. ssd olmasının bizler için şuanlık bir avantajı yok.

Anlamadigim bu cihazin bizim net hizimiz ile ne alakasi var. Sadece kablosuz max hizinda kullanamaman sadece senin evinde kullandigin cihazlar yuzunden olabilir.
escapethelifeTürkiye şartları için boş Avrupa şartları için güzel bir cihaz. Malesef bizim memleketimizde internet hızları yerlerde sürü...
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halitozbasli 7 yıl
Bu cizad İpad kullananlar icin bizilmiş kaftan 16 gb hafıza aplicasyonla doldur filim müzik vs yi cloud da sakla sonuc olarak bir cok wifi lan 100mbs destekledigi icin ve ssd ahcı modunda inanılmaz hızlı erisim sagladığı icin sankı dahili hdd gibi kullana bilirsin wifilan cektiği müdetce. Ben bunun Hddli versiyonunu yıllardır kullanıyorum tek sorun erisim hızı yavas..
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abrenax 7 yıl
şimdilik ssd leri ilk önce bilgisayarlarda kullanmak daha mantıklı geliyor. hdd den dosya kopyalama yaparken süre çoğunlukla önemsenmiyor ama işletim sisteminin çalışma hızı ve bilgisayarın açılış kapanış süresi daha önemli.
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escapethelife 7 yıl
Türkiye şartları için boş Avrupa şartları için güzel bir cihaz. Malesef bizim memleketimizde internet hızları yerlerde süründüğü için kablosuz ssd olması veya normal harici hdd olması hiç birşey fark etmiyor. geçen gün modemimden ağ kablosuyla veri aktarırken bile çıkan süreye isyan ettim. ssd olmasının bizler için şuanlık bir avantajı yok.
1 Yanıt Yanıtla
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Poyri 7 yıl escapethelife
escapethelife

Türkiye şartları için boş Avrupa şartları için güzel bir cihaz. Malesef bizim memleketimizde internet hızları yerlerde süründüğü için kablosuz ssd olması veya normal harici hdd olması hiç birşey fark etmiyor. geçen gün modemimden ağ kablosuyla veri aktarırken bile çıkan süreye isyan ettim. ssd olmasının bizler için şuanlık bir avantajı yok.

Anlamadigim bu cihazin bizim net hizimiz ile ne alakasi var. Sadece kablosuz max hizinda kullanamaman sadece senin evinde kullandigin cihazlar yuzunden olabilir.
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