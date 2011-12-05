Transcend'den kablosuz çalışan harici SSD sürücü; StoreJet Cloud

Trasnced farklı tüketici ihtiyaçları için depolama çözümleri sunmaya devam ediyor. Firma tarafından duyurusu yapılan StoreJet Cloud harici depolama sürücüsü, NAND Flash bellek teknolojisini kullanıyor ve 32GB-64GB depolama kapasiteleri sunuyor. StoreJet Cloud'ı farklı kılan asıl detay ise kablosuz olarak çalışabilmesi ve WiFi uyumlu cihazlara, içerisinde yer alan dökümanları basit ve pratik bir biçimde kablosuz olarak aktarabilmesi.

Kompakt yapısı ile taşınabilirliğin ön plana çıktığı sürücü, NAND Flash bellek teknolojisi sayesinde yüksek performans, kararlılık ve veri güvenliği sunarken aynı zamanda uzun pil ömrü vaad ediyor. Apple ürünleriyle de uyumlu olan StoreJet Cloud, aynı isimde özel bir iOS uygulaması ile geliyor ve bu sayede iPad, iPhone ve iPod gibi Applr ürünlerinde farklı çalma modları ve gelişmiş dosya yönetimine olanak tanıyan hepsi bir arada medya oynatıcısı görevini üstlenmekte. 28 saatlik DVD kalitesinde film yada 16.000 şarkıdan daha fazlasını depolayabilen Transcend StoreJey Cloud, 32GB SSD ve 64GB SSD kapasitelerinde, sırası ile 169$ ve 299$ olan son kullanıcı fiyatı ile 2 sene garantili olarak satışa sunuldu.