Transcend'den ultrabook'lara özel yeni SSD sürücüler





Bağımsız araştırma kuruluşlarınca hazırlanan piyasa raporlarına göre ultrabook'lar önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dizüstü bilgisayar pazarının yarısına yakının oluşturacak. Intel'in yatırımlarıyla hız kazanan ultrabook pazarının geçen hafta içerisinde lanse edilen Ivy Bridge platformu ile büyümesi ve Windows 8 ile birlikte son kullanıcılar arasında hızla yaygınlaşması bekleniyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere ultrabook formundaki dizüstü bilgisayarlar için Intel'in üretici firmaların kullanmasını zorunlu tuttuğu bazı donanımlar bulunuyor ki bunların başında daha yüksek sistem açılış ve taşınabilirlik için SSD sürücüler geliyor.

Ultrabook'ların yüksek pazar potansiyeli ve SSD sürücü kullanımının zorunlu tutulması, bu alanda çalışma yapan depolama firmaların çalışmalarını da hızlandırmış durumda. Önde gelen depolama çözümleri üreticisi Transcend, mSATA ve half-slim SATA form faktöründeki yeni SSD'lerini duyurdu. Ultrabook'lar için geliştirilen yeni sürücüler, SATA-II arabirimini kullanıyor ve 64MB büyüklüğünde DRAM bellek ile geliyorlar. Model tipine göre MLC ya da SLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücüler yine modeline göre mSATA ya da SATA konnektörü üzerinden bağlantı gerçekleştiiryorlar.

Daha uzun ömürlü kullanım, veri günveliği ve uzun ömürlü kullanım için geliştirilen yapısııyla zorlu testlerden geçirilen modüller, her türlü çevresel şartta her türlü uygulamaya kendi konfigürasyonları çerçevesinde yüksek performansla çalıştıracak şekilde ayarlanmış durumdalar. mSATA ve half-slim SATA serisi SSD sürücülerin bu yıl 25 milyon adetlik pazar büyüklüğüne ulaşması beklenirken, yeni ürünleriyle Transcend de bu sahadaki yerini almış oldu.