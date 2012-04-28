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Transcend'den ultrabook'lara özel yeni SSD sürücüler

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bağımsız araştırma kuruluşlarınca hazırlanan piyasa raporlarına göre ultrabook'lar önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dizüstü bilgisayar pazarının yarısına yakının oluşturacak. Intel'in yatırımlarıyla hız kazanan ultrabook pazarının geçen hafta içerisinde lanse edilen Ivy Bridge platformu ile büyümesi ve Windows 8 ile birlikte son kullanıcılar arasında hızla yaygınlaşması bekleniyor.
Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere ultrabook formundaki dizüstü bilgisayarlar için Intel'in üretici firmaların kullanmasını zorunlu tuttuğu bazı donanımlar bulunuyor ki bunların başında daha yüksek sistem açılış ve taşınabilirlik için SSD sürücüler geliyor.
Ultrabook'ların yüksek pazar potansiyeli ve SSD sürücü kullanımının zorunlu tutulması, bu alanda çalışma yapan depolama firmaların çalışmalarını da hızlandırmış durumda. Önde gelen depolama çözümleri üreticisi Transcend, mSATA ve half-slim SATA form faktöründeki yeni SSD'lerini duyurdu. Ultrabook'lar için geliştirilen yeni sürücüler, SATA-II arabirimini kullanıyor ve 64MB büyüklüğünde DRAM bellek ile geliyorlar. Model tipine göre MLC ya da SLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücüler yine modeline göre mSATA ya da SATA konnektörü üzerinden bağlantı gerçekleştiiryorlar. 
Daha uzun ömürlü kullanım, veri günveliği ve uzun ömürlü kullanım için geliştirilen yapısııyla  zorlu testlerden geçirilen modüller, her türlü çevresel şartta her türlü uygulamaya kendi konfigürasyonları çerçevesinde yüksek performansla çalıştıracak şekilde ayarlanmış durumdalar. mSATA ve half-slim SATA serisi SSD sürücülerin bu yıl 25 milyon adetlik pazar büyüklüğüne ulaşması beklenirken, yeni ürünleriyle Transcend de bu sahadaki yerini almış oldu. 

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1963bursa 7 yıl en beğenilen
half-slim SATA SSD'ler yenilik kabul edilmiş, zorunluluktu, özellikle tabletlere lazım, tablet PC'lerde ekran boyutu büyüdükçe daha fazla gelecek vaadediyorlar. Ultraboklar ise adı değişmiş notebook.
half-slim SATA SSD'ler yenilik kabul edilmiş, zorunluluktu, özellikle tabletlere lazım, tablet PC'lerde ekran boyutu büyüdükçe daha fazla gelecek vaadediyorlar....
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Frievent 7 yıl
ilk Notebook sonra Ultrabook tknoloji güzel şeyde iyice book'unu çıkardılar bu işin artık..
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vonderplanitz 7 yıl
Başlık resmindeki siyahi laptop'un markası ne acaba? Çok yahşi duruyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Evet Ultrabooklar 3-8 yıla kalmaz tammaını ele geçirirler dizüstü pazarının bu belkide olmaz ama notebook üreticileri fiyatlarda iyi indirimler yapıcak mecburen buda daha alınası fiyatlar ve bolca notebook satışı demke :))
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Makaroncu 7 yıl
Ultrabook alıp hd oyun oynayamıcaksam harici ekran kartli notebook almak daha mantıklı geliyo bana
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OverClocK1ng 7 yıl
Desenize. Transcend yine Taiwan Excellence ödülünü alacak. 8 yıldır kimseye bırakmıyor. Adamlar çalışıyor arkadaş...
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1963bursa 7 yıl en beğenilen
half-slim SATA SSD'ler yenilik kabul edilmiş, zorunluluktu, özellikle tabletlere lazım, tablet PC'lerde ekran boyutu büyüdükçe daha fazla gelecek vaadediyorlar. Ultraboklar ise adı değişmiş notebook.
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Batuist 7 yıl
Bağımsız araştırma kuruluşlarınca hazırlanan piyasa raporlarına gerek yok.. teknolojinin ve PC dünyasının şöyle son 15-20 yılına bakarsak ultrabookların notebookların yerini almasının gerçekleşecek bir döngü olduğunu görememek için kör olmak lazım.. windows 8 ile dokunmatik ekranlı ve daha farklı form faktörlerine sahip ultrabooklarda görmek mümkün olacaktır..
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aspirin_00 7 yıl
zaten notebooklarını tahtını ultrabookların salladığı bir gerçek tek sorun 15 16 inçlik ekranlıları piyasada olmasıyla notebooklarda fiyatların aşağıya çekilmesi kaçınılamaz...
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