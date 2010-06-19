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Tritton'un oyuncular için hazırladığı kablosuz kulaklığı AX180 detaylandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AX180'nin kablolu versiyonu

Oyunculara özel çevre birimleri hazırlayan Mad Catz firmasının sahibi olduğu Tritton, AX 180 isimli oyuncu kulaklığının kablosuz yeni bir versiyonunu hazırlıyor. PC'lerin yanı sıra Xbox 360 ve PlayStation 3 gibi popüler oyun konsollarıyla da kullanılabilen yeni kulaklığın, 2.4GHz kablosuz iletişim teknolojisini kullandığını belirtiliyor.

Çift 40mm sürücü ile donatılan 25-22KHz frekans hassasiyetine sahip yeni kulaklık, çıkartılabilir mikrofon ile gelecek ve esnek yapısıyla kolay kullanılır bir yapıda olacak. USB tabanlı temel istasyon ve taşınabilir kontrol ünitesiyle donatılan yeni kulaklık, 3D ses desteği de sunacak. Eylül ayında satışa sunulacak kablosuz kulaklığın fiyatı ise 150$ olacak.


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Batuist 9 yıl
kulak yapısına uygun bir şekli var.. ergonomik olmalı... ama yinede fiyat yüksek gibi...
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saintroyo 9 yıl
seçeneklerin artması bakımndan ülkemize bunu ve astroyu getiren olsa çok güzel olacak ama ne yazık ki sadece sharkoon var.
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