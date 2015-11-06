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Trivoly ile "akılsız" saat kalmıyor

En yeni Kickstarter projesi Trivoly ile akılsız olarak uzun yıllardır hayatımızda yer alan klasik saatlere de akıllı özellikler katıyor. Trivoly, akıllı saatlerden eksik kalmıyor.
3 yıl
3,7b
1
9
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Trivoly ile

Günümüzde birçok akıllı saat bulunuyor ancak bu ürünler halen bildirim alma, diğer uygulamaları yönetme ya da egzersiz takibi dışında çok gelişmiş özellikler sunmuyorlar. Peki sırf bunlar için akıllı saat almaya gerek var mı ? 
Hayata geçebilmek adına Kickstater üzerinde destek arayan Trivoly, akıllı saatlerin sunduğu temel özellikleri akıllı olmayan tüm klasik saatlere getiriyor. Yuvarlak gövdeli saatler için tasarlanan ve 3mm'lik inceliğiyle saat gövdesinin altına konumlandırılan ürün, Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi ile Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlar ile bağlantı kurabiliyor.
Bu bağlantı sonrası telefonlara gelen bildirimleri (Takvim, çağrı, e-posta vb) titreşim temelinde kullanıcısına aktaran Trivoly, dahili optik nabız ölçüm sistemiyle egzersiz sürecinde de aktif olarak kullanılabiliyor ve basit dokunma hareketleriyle müzikleri kontrol edebiliyor ya da akıllı telefonların deklanşörünü fotoğraf çekimi için uzaktan kontrol edebiliyor.
Birçok popüler uygulamaya aktif olarak destek veren ve uygulama temelinde özelleştirilebilen Trivoly, geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla 4 güne yakın batarya ömrü sunabiliyor. Su geçirmediği için hem yağmur altında hem banyo içerisinde çalışmaya devam edebilen akıllı saat aksesuarı, ufak LED aydınlatma sistemiyle de görsel bildirimler yapabiliyor.
Koyduğu 100 bin dolar hedefin henüz 25 bin dolarlık bölümünü toplamayı başaran Trivoly, yapılacak en az 99$ bağış ile 2016 Şubat ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Trivoly ile
 

https://www.kickstarter.com/projects/679195916/trivoly-this-tiny-disc-turns-any-watch-into-a-smar?ref=nav_search Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
akilli saatlerin alinmasi icin en az 5 yili filan var
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El_domingo 3 yıl
bu işin klasik kalıplar dısına cıkması lazım...gozluk bu konuda en umit var oldugum aksesuardı ama nedense hem doğu düzgün ürünler cıkmadı hemde fiyatlar yuksek kaldı....oysa aksesuar olarak şahsi beklentim adam gibi goruntuleme yapsın ve ses versin gozluk uzerindende bazı kontrolleri saglayayım hatta kablosuz olmasa bile olur...zira sonucta cep telefonundan ayrı bi cihaz değil onun tamamlayan bir cihaz olurdu..hem ekonomik olarak hem efektiflik hemde fiyat anlamında avantaj sağlardı..kulaklık taşıyacagıma gozlukle dolasırdım..:D
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cemturk 3 yıl
Bu videodaki prototip oldugu halde kalin. Bide gercegi ne olur artik. Kickstarin en buyuk sorunu vaad edilenle ortaya cikan cok yaniltici olmasi.yani bukadar islevsel olmaz 4 gun bile zor gider.kickstaterda asrin bulusu diye haber yapildi lazer tiras bicagi dediler 1 hafta sonra videosunu izledik cöp cikti 10 kez geciyon kesmesi icin kılın ustunden.
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Fenomenon 3 yıl
Daha dün yorum yapmıştım. Kickstarter projeleri güzel ama pahalı diye. Alın size bir örnek. Ekranı olmayan, şarjı 4 gün giden cihazı 100$'a iteliyorlar.
Bence bu cihazın ederi en fazla 20-30$'dır. Daha fazla etmez.
Tabi seri üretim olmadığı için fiyatın yüksek olması normal gibi ama 100$ da çok fazla.
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onur1971 3 yıl
mevcut batarya ömürleriyle akıllı saat işi hala sıkıntı
ama bu iş arz talep işi
adamalar yapmış usta...
100.000 $ hedefi de rahat rahat geçerler
keşke biraz daha ince olsaymış
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aozgec 3 yıl
dalga geçiyorlar sanırım. o kalınlık ne öyle??
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Guest-B9BB7180A 3 yıl
Rolex alan adam zaten akıllı saate ihtiyaç duymaz.
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ShadowofDeath06 3 yıl
Kesinlikle akıllı saatlerden çok daha akıl alır bir teknoloji
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casperfriendly 3 yıl
Kızlar güzelmiş, videodaki.
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