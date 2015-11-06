Trivoly ile "akılsız" saat kalmıyor

Günümüzde birçok akıllı saat bulunuyor ancak bu ürünler halen bildirim alma, diğer uygulamaları yönetme ya da egzersiz takibi dışında çok gelişmiş özellikler sunmuyorlar. Peki sırf bunlar için akıllı saat almaya gerek var mı ?

Hayata geçebilmek adına Kickstater üzerinde destek arayan Trivoly, akıllı saatlerin sunduğu temel özellikleri akıllı olmayan tüm klasik saatlere getiriyor. Yuvarlak gövdeli saatler için tasarlanan ve 3mm'lik inceliğiyle saat gövdesinin altına konumlandırılan ürün, Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi ile Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlar ile bağlantı kurabiliyor.

Bu bağlantı sonrası telefonlara gelen bildirimleri (Takvim, çağrı, e-posta vb) titreşim temelinde kullanıcısına aktaran Trivoly, dahili optik nabız ölçüm sistemiyle egzersiz sürecinde de aktif olarak kullanılabiliyor ve basit dokunma hareketleriyle müzikleri kontrol edebiliyor ya da akıllı telefonların deklanşörünü fotoğraf çekimi için uzaktan kontrol edebiliyor.

Birçok popüler uygulamaya aktif olarak destek veren ve uygulama temelinde özelleştirilebilen Trivoly, geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla 4 güne yakın batarya ömrü sunabiliyor. Su geçirmediği için hem yağmur altında hem banyo içerisinde çalışmaya devam edebilen akıllı saat aksesuarı, ufak LED aydınlatma sistemiyle de görsel bildirimler yapabiliyor.

Koyduğu 100 bin dolar hedefin henüz 25 bin dolarlık bölümünü toplamayı başaran Trivoly, yapılacak en az 99$ bağış ile 2016 Şubat ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/679195916/trivoly-this-tiny-disc-turns-any-watch-into-a-smar?ref=nav_search