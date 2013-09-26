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Tt eSports, SYBARIS hem kablolu hem de kablosuz olarak çalışabilen oyuncu kulaklığı tanıttı

5 yıl
1,5b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tt eSports, SYBARIS hem kablolu hem de kablosuz olarak çalışabilen oyuncu kulaklığı tanıttı
Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, SYBARIS isimli hem kablolu hem de kablosuz olarak çalışabilen hibrit oyuncu kulaklığını kullanıcıların beğenisine sundu.
Oyuncuların seveceği bir tasarım anlayışı ile üretilen ve hem kablosuz hem de kablolu olarak kullanılabilen kulaklık, kablosuz formunda Bluetooth 4.0 (10 metre mesafe içerisinde) ve NFC (Near Field Communication ya da Türkçe ismiyle Yakın Alan İletişimi) teknolojilerinden yararlanıyor ve bu sayede mobil cihazlar ile kullanılabiliyor. Dahili bataryası ile 14 saat aktif müzik dinleme, oyun oynama ve telefon görüşme ömrü sunabilen SYBARIS, kablolu kullanım tercih edildiği zaman ise iletişimini standart 3.5mm bağlantısından sağlıyor. Ayrıca oyunlar içerisinde sesli görüşme imkanı için çıkartılabilir bir mikrofon ile gelen kulaklık, aynı zamanda üzerinde ses kontrol ve güç butonlarını barındırıyor. Teknik olarak 40mm sürücülere, 20HZ – 20KHZ frekans tepki aralığına, 32 OHMS 1 KHZ empedans değerine, 97±3 DB hassaslığa ve 100MW maksimum güce sahip olan Tt eSports SYBARIS, 3 saat gibi bir sürede tam olarak şarj olabiliyor
Tt eSports tarafından tanıtılan yeni oyuncu kulaklığı SYBARIS, 140$ fiyat etiketiyle Ekim ayı içerisinde satışa sunuluyor.


http://www.techpowerup.com/191429/tt-esports-announces-sybaris-wireless-and-wired-headset.html Yorum Yaz
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bellair 5 yıl
g930 a alternatif olabilir
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Stansflower 5 yıl
ASUS'un Vulcan modeline benziyor.
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