Tübitak’tan yerli teknolojide çığır açacak 29 yeni teknoloji hedefi

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Tübitak, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle ürün sistemlerinin dijital dönüşümlerine ışık tutacak, ülkenin “Yeni Sanayi Devrimi” kapsamında alt yapısını güçlendirecek bir yol haritası hazırladı ve kamuoyunun görüşüne sundu.

Bu dönüşüm hedefi ile ülkemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına üretim tesislerinde verimlilik artışı ile rekabet avantajları sağlamak adına çeşitli projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. “Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” nihai taslağına göre 3 teknoloji grubunda 8 kritik teknoloji, 10 stratejik hedef ve 29 kritik ürün belirlendi.





8 Kritik Teknoloji

Dijitalleşme grubu altında Büyük Veri ve Bulut Bilişim, Sanallaştırma, Siber Güvenlik başlıkları dikkat çekiyor. Etkileşim altındaysa Nesnelerin İnterneti, Sensör Teknolojileri yer almış. Geleceğin Fabrikaları grubu altınaysa Eklemeli İmalat, İleri Robotik Sistemler, Otomasyon ve Kontrol Sistemleri sıralanıyor.

Belirlenen 29 Kritik Ürün

Servis geliştirme platformu Akıllı uç cihaz ve işletim sistemi bileşenleri Yeni sanayi devrimine yönelik bulut yapılarında veri güvenliği ve mahremiyetini korumaya yönelik servis ve uygulamalar Büyük veri analizi algoritmaları ve uygulamaları Mahremiyet korumalı büyük veri toplama platformu Yeni sanayi devrimine yönelik programlanabilir ağ altyapıları Sistemlerin güvenli hale getirilmesine yönelik uygulamalar Kimlik doğrulama teknolojisi Siber fiziksel sistemleri modelleme ve simülasyonu Artırılmış gerçeklik sistemleri Sanal gerçeklik sistemleri Endüstriyel nesnelerin interneti platformu Ağ geçidi / ara modül donanımı ve yazılımı Endüstriyel uç nokta ekipmanları için yazılım ve donanımlar M2X (Makine – Makine, Makine – İnsan, Makine – Altyapı iletişimi) veri saklama teknolojileri Yenilikçi M2X uygulamalar ve donanımlar Sensörlere yönelik teknolojiler ve yenilikçi çözümler (optik teknolojiler, NEMS, MEMS) Endüstriyel, kablosuz, hareketli, dağıtık sensör ağları Yapay görme, görüntü ve video işleme teknolojileri Servo eyleyiciler Kontrolörler Robotik otomasyon sistem bileşenleri Akıllı robotik sistemler Makinalar (metal toz püskürtme sistemleri, fiber lazer kullanılarak yüzey hassasiyetini sağlayacak sistemler vb.) Malzemeler (Ham malzeme olarak kullanılan ürünlerin (Titanyum alaşım, paslanmaz çelik ve çelik alaşımları, Al, Co-Cr vb.) toz çapının 50µm’den küçük olacak şekilde üretilebilmesi için gerekli altyapının kurulması) Yazılım, analiz ve proses Ara katman teknolojileri Akıllı üretim yönetim sistem ve bileşenleri Ürün yaşam döngüsü yönetimi

https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/yeni-sanayi-devrimi-akilli-uretim-sistemleri-teknoloji-yol-haritasi