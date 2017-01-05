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Tübitak’tan yerli teknolojide çığır açacak 29 yeni teknoloji hedefi

Tübitak, akıllı robotik sistemlerden artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğe kadar geniş bir ölçekte teknolojik hedefler belirledi. Türkiye’nin teknoloji yol haritası ve dahası yazımızda.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tübitak’tan yerli teknolojide çığır açacak 29 yeni teknoloji hedefi
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Tübitak, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle ürün sistemlerinin dijital dönüşümlerine ışık tutacak, ülkenin “Yeni Sanayi Devrimi” kapsamında alt yapısını güçlendirecek bir yol haritası hazırladı ve kamuoyunun görüşüne sundu.

Bu dönüşüm hedefi ile ülkemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına üretim tesislerinde verimlilik artışı ile rekabet avantajları sağlamak adına çeşitli projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. “Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” nihai taslağına göre 3 teknoloji grubunda 8 kritik teknoloji, 10 stratejik hedef ve 29 kritik ürün belirlendi.

Tübitak’tan yerli teknolojide çığır açacak 29 yeni teknoloji hedefi

8 Kritik Teknoloji

Dijitalleşme grubu altında Büyük Veri ve Bulut Bilişim, Sanallaştırma, Siber Güvenlik başlıkları dikkat çekiyor. Etkileşim altındaysa Nesnelerin İnterneti, Sensör Teknolojileri yer almış. Geleceğin Fabrikaları grubu altınaysa Eklemeli İmalat, İleri Robotik Sistemler, Otomasyon ve Kontrol Sistemleri sıralanıyor.

Belirlenen 29 Kritik Ürün 

  1. Servis geliştirme platformu
  2. Akıllı uç cihaz ve işletim sistemi bileşenleri
  3. Yeni sanayi devrimine yönelik bulut yapılarında veri güvenliği ve mahremiyetini korumaya yönelik servis ve uygulamalar
  4. Büyük veri analizi algoritmaları ve uygulamaları
  5. Mahremiyet korumalı büyük veri toplama platformu
  6. Yeni sanayi devrimine yönelik programlanabilir ağ altyapıları
  7. Sistemlerin güvenli hale getirilmesine yönelik uygulamalar
  8. Kimlik doğrulama teknolojisi
  9. Siber fiziksel sistemleri modelleme ve simülasyonu
  10. Artırılmış gerçeklik sistemleri
  11. Sanal gerçeklik sistemleri
  12. Endüstriyel nesnelerin interneti platformu
  13. Ağ geçidi / ara modül donanımı ve yazılımı
  14. Endüstriyel uç nokta ekipmanları için yazılım ve donanımlar
  15. M2X (Makine – Makine, Makine – İnsan, Makine – Altyapı iletişimi) veri saklama teknolojileri
  16. Yenilikçi M2X uygulamalar ve donanımlar
  17. Sensörlere yönelik teknolojiler ve yenilikçi çözümler (optik teknolojiler, NEMS, MEMS)
  18. Endüstriyel, kablosuz, hareketli, dağıtık sensör ağları
  19. Yapay görme, görüntü ve video işleme teknolojileri
  20. Servo eyleyiciler
  21. Kontrolörler
  22. Robotik otomasyon sistem bileşenleri
  23. Akıllı robotik sistemler
  24. Makinalar (metal toz püskürtme sistemleri, fiber lazer kullanılarak yüzey hassasiyetini sağlayacak sistemler vb.)
  25. Malzemeler (Ham malzeme olarak kullanılan ürünlerin (Titanyum alaşım, paslanmaz çelik ve çelik alaşımları, Al, Co-Cr vb.) toz çapının 50µm’den küçük olacak şekilde üretilebilmesi için gerekli altyapının kurulması)
  26. Yazılım, analiz ve proses
  27. Ara katman teknolojileri
  28. Akıllı üretim yönetim sistem ve bileşenleri
  29. Ürün yaşam döngüsü yönetimi

https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/yeni-sanayi-devrimi-akilli-uretim-sistemleri-teknoloji-yol-haritasi Yorum Yaz
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Guest-9D2914531 2 yıl
ahmet. haberi okumayın
İçinde yüzde 100 yerli uzay gemisi olabilir
Yüzde 100 yerli don lastiği olabilir


Bir hata ettim okudum, 25. Maddenin nasıl çığır açacağını düşünüyorum
ahmet. haberi okumayınİçinde yüzde 100 yerli uzay gemisi olabilirYüzde 100 yerli don lastiği olabilirBir hata ettim okudum, 25....
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3 Yanıt Yanıtla +63
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Kerasuslu 2 yıl
10 yıldır parayı betona göm, hayvanat bahçesi müdürünü Tubitaka sorumlu yap, Allah diyen robotlara, bismillah diyen eriklere destek ol. Şimdi de bilime yatırım yapıcaz, yersen...
Milletin 2000 yılında Ar-Ge ye başladığı işlere şimdi yalandan yatırım yapıyoruz de.
10 yıldır parayı betona göm, hayvanat bahçesi müdürünü Tubitaka sorumlu yap, Allah diyen robotlara, bismillah diyen eriklere destek ol. Şimdi de bilime yatırım...
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javaprof 2 yıl
dinle dalga geçmek moda olmuş heralde ekşi bitti dhcılar başladı.
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fredydexter 2 yıl
namaz kılan robot olucakmı


şaka bir yanada şu maddelerden kuantum ilgili teknoloji yok lan burdaki herkes internetten teknoloji A'dan'Z Ye bir ton döküman bulur şunu yapıcaz bunu yapıcaz bilmem neyy
abicim geçin o işler tren kaçtııı gelecegin teknolojisi nedirr hiç ummadıgın bir teknoloji yapacaksınki dikkatlerini üzerine çekecen zaten bu ülkede kuantum fizigi allaha şık koşmaktır diyen doçentler vardı bu ülkeden bir şey olacaga yok bu ülkenin en büyük sorunu egitim egitim egitim
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Bluflame 2 yıl
tübitak nobel ödülleri kazandı da bizim mi haberimiz yok ?
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JaReD22 2 yıl
Elektrikli ledli ekmek dolabı vardı :))
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x2yk 2 yıl
Sorunluları ararsanız burada rahat bulursunuz başka yer de aramayalım ta Tübitak 'ın adresini sorsan bilmez bunlar hayallerinde bile giremeyecekleri yerle dalga geçebilecek kadar küçülebilen varlıklar olmaktan bir tık ileri gidemeyecekler..
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Bluflame 2 yıl
- yaw bunlarin işi gücü bu tip yol haritaları hazırlamak, powerpoint slide-show üretmek. 30+ yaşında olan herkes bilirki bu tip açıklamar her yıl yapılır.

- Ortaya yeni bir ürün çıkartsalar ellerinden öpecem, fakat adamlar sadece laf üretiyor. (arasıra broşür, afiş, slide yapıyolar, ha bide dergileri var)
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IUnknown 2 yıl
paradan bahsedin. ne kadar kaynak ayıracaksınız. laf la olmuyor bu işler. milyar dolarlar ayırın ozaman tebrik edelim.
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YoYoxP 2 yıl IUnknown
IUnknown

paradan bahsedin. ne kadar kaynak ayıracaksınız. laf la olmuyor bu işler. milyar dolarlar ayırın ozaman tebrik edelim.

Tübitak'ın projeler için ne kadar para verdiğini biraz araştırmanı öneririm. Örneğin bir hocamın projesine şuan 1 milyon 980 bin ₺ kaynak verecekler. Tabi proje ölçeğine göre bu rakam değişiyor 25 milyon verdikleri proje de vardır 100 bin verdikleri proje de.


Özellikle şu teröristler Tübitak'tan temizlendikten sonra bir çok proje kabul edilmeye başlandı. Zamanla çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
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fantomasds 2 yıl
Ülkemle gurur duydum, gelecek daha güzel olacak.
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atroce 2 yıl
kafatası içinde ki organın 3 tane hücresini zar zor çalıştırabilen onuda yeme-dışkılama-üreme için anca kullanabilen organizmalar senkronize olarak gelip ağızlarına verilmiş 3-5 kelime ile din ve ülkesini aşağılayarak görevlerini tamamlamışlar
bence bu türler bir yerde toplanıp incelenmeli bilim adına bu yapılmalı
1 Yanıt Yanıtla +4
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x2yk 2 yıl atroce
atroce

kafatası içinde ki organın 3 tane hücresini zar zor çalıştırabilen onuda yeme-dışkılama-üreme için anca kullanabilen organizmalar senkronize olarak gelip ağızlarına verilmiş 3-5 kelime ile din ve ülkesini aşağılayarak görevlerini tamamlamışlar

bence bu türler bir yerde toplanıp incelenmeli bilim adına bu yapılmalı

Aynen Tübitak bunları özellikle alıp incelesin o kadar çok şey bulur ki en başında neler yapılmaması gerektiği ne yaparsak yanlış olur diye bunları inceleyerek güzel bir yol haritası çıkarak hatasız ilerlemeyi görmemizi sağlar, doğruyu arama da zorlanacağımıza hayatları boyunca yanlışlarla yaşayanları analiz edip yani tersten giderek doğruya ulaşmamızı sağlar buradaki bazı garip ülkesine yabancı varlıklar..
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V4LKyR 2 yıl
Tübitak yıllardır alçak Fetoşistlerin elindeydi, şimdi temizlendi (ACABA NE KADARI TEMİZLENDİ?) ve işini yapmaya başlıyor gibi görünüyor. Umarım iyi olur.
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WITCHER 2 yıl
Atabey Şahabettin sen misin?
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