Türkiye, F-16 EDPOD’un testlerini tamamladı: Nedir ve ne işe yarayacak?

Gör, kaydet, paylaş
EDPOD, düşman radarlarının (hedef ve takip radarları, füze güdüm radarları ve hedef aydınlatma radarları gibi) yaydığı sinyalleri algılayarak bu tehditleri tanıma, kayıt altına alma ve anlık konum bilgisiyle analiz etme yeteneklerine sahip bir elektronik destek sistemi olarak konumlanıyor. Özellikle savaş uçağının görev sonrasında yapacağı değerlendirmelerde büyük önem taşıyan radar temas ve konum verileri, EDPOD sayesinde yüksek kapasiteyle kaydedilebiliyor.
Sistem, sadece pasif bir dinleyici olarak kalmıyor; aynı zamanda tehdit algılandığında bu verileri güvenli veri kanalları üzerinden dost unsurlarla paylaşabilecek şekilde tasarlandı. Bu özellik, savaş alanında eşzamanlı farkındalık ve koordinasyon açısından kritik bir avantaj sağlıyor. Zira tespit edilen sistem hızlı bir şekilde nokta atış ile imha edilebilecek.
Yurtdışında geliştirilen benzer sistemlere kıyasla EDPOD’un en dikkat çeken yönlerinden biri, kritik bileşenlerinin tamamının yerli imkanlarla geliştirilmiş olması. TÜBİTAK BİLGEM’e bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) tarafından geliştirilen sistem, Türkiye’nin elektronik harp kabiliyetinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Elektronik harp nedir ve neden önemli?
EDPOD, bir “pod” olarak F-16 uçaklarının dış gövdesine entegre edilen, modüler bir sistem. Bu modüler yapı sayesinde farklı görev türlerine uygun olarak kolayca takılıp çıkarılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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