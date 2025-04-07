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    Türkiye’nin Azerbaycan için modernize ettiği Su-25 uçağından SOM-B1 seyir füzesi atışı

    Türkiye, Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan Su-25 uçaklarını modernize ediyor. Bu bağlamda Su-25 uçağından SOM-B1 atışı başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.
    Azerbaycan için modernize edilen Su-25 uçağından SOM-B1 atışı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin Azerbaycan Hava Kuvvetleri için modernize ettiği Rus menşeili Su-25 savaş uçağından ilk kez SOM-B1 seyir füzesini başarıyla ateşledi. TÜBİTAK’ın 2024 yılı faaliyet raporuna yansıyan bu test, Türkiye ve Azerbaycan savunma işbirliğinde önemli bir eşiği temsil ediyor. Fırlatma, Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen UBAS (Uçaktan Bağımsız Atış Sistemi) sayesinde gerçekleştirildi.

    UBAS sayesinde entegre edildi

    Atış faaliyeti TUSAŞ tarafından modernize edilen Su-25 LAÇIN uçağı ile gerçekleştirilirken UBAS sistemi sayesinde, Sovyet yapımı platforma SOM-B1 (Azerbaycan konfigürasyonu, SOM ŞAHİN olarak da bilinir) füzesi entegre edildi. UBAS, Türk mühimmatlarının herhangi bir platforma derin yapısal veya yazılımsal müdahaleye gerek kalmadan entegre edilebilmesini sağlıyor. Normal şartlarda F-16 veya Su-25 gibi yabancı menşeili bir uçağa mühimmat eklemek için uçağın görev bilgisayarına erişim sağlanması ve bunun için gerekli izinlerin alınması gerekiyor. UBAS, bu süreci ortadan kaldırarak platformdan bağımsız bir çözüm sunuyor. Bu da Türkiye’nin mühimmat satışlarında elini oldukça güçlendiriyor. Kısaca UBAS, "tak-çalıştır" mantığıyla çalışıyor.

    Azerbaycan için modernize edilen Su-25 uçağından SOM-B1 atışı Tam Boyutta Gör
    Azerbaycan Hava Kuvvetleri özelinde ise Su-25’ler, Türkiye’nin modernizasyonu sayesinde uzak menzilli hassas taarruz kabiliyeti kazanmış oldu. Bu entegrasyon, Su-25 modernizasyon programının ilk aşaması olan Merhale-1 kapsamında gerçekleştirildi.

    Kale KTJ-3200 itkili SOM-B1, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM seyir füzesi ailesinin bir parçası. 230 kilogramlık yüksek patlayıcılı parça tesirli harp başlığına sahip bu füze, 250 kilometreyi aşan menzilde çeşitli kara hedeflerine karşı kullanılabiliyor. SOM-B1, IIR arayıcı başlığı ve otomatik hedef tanıma yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Motor tarafında yerli üreticiye geçilmesi SAM ailesinin önündeki ihracat engellerini de kaldırmış oldu.

    LAÇIN modernizasyonu

    TUSAŞ tarafından yürütülen LAÇIN modernizasyonu, Su-25 uçaklarını çağın gerekliliklerine uygun hale getiriyor. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE gibi Türk savunma firmalarının mühimmatlarının entegrasyonunu içeren bu paket, Merhale-1 ve Merhale-2 olmak üzere iki aşamadan oluşuyor.

    Merhale-1 adımında donanımsal değişikliğe gerek duymadan SOM-B1, KGK-82/83, QFAB-250-LG ve TEBER-82 gibi akıllı mühimmatların UBAS ile entegrasyonunu sağlanıyor.  Merhale-2 ise uçağın iç sistemlerine odaklanıyor. Yeni kokpit, seyrüsefer sistemleri, haberleşme altyapısı ve daha fazla mühimmat seçeneği bu aşamada devreye alınacak. Modernizasyondan geçen Su-25’ler Azerbaycan’a teslim edilmeye başlanırken tüm süreç tamamlandığında 1981 yılında kullanıma alınan Su-25’ler çağ atlamış olacak.

    Kaynakça https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2025-03/TUBITAK_2024_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf https://www.savunmasanayist.com/azerbaycan-su-25i-som-sahin-seyir-fuzesi-atti/ https://www.youtube.com/watch?v=28gCbTI0yPM
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