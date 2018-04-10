Tüketicileri sevindirecek düzenleme: Bayilerin e-ticaret engeli kalkıyor

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Rekabet Kurumu, internetten satışlarla ilgili bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Rekabet Kurumu yetkililerinin aktardıklarına göre dağıtıcı ve bayilerin internet üzerinde satış yasağı kalkıyor.

Yürürlükte olan rekabet hukuku kurallarına göre satıcılar, dağıtıcılarının (bayi vs.) internet üzerinden satışlını engelleyebiliyordu. Bu yasaklamalara son verilirken, fiyat sorgulamak için bayinin internet sitesine giren müşterinin, sağlayıcının ana sayfasına yönlendirilmesi devri de kapandı.

Yüksek fiyat uygulaması yapılamayacak

“Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz” güncellendi, dağıtıcı ve bayilere internet satışlarının serbestleştirilmesine ilişkin yeni kurallar yer aldı. Buna göre üreticiler, sağlayıcılar ve tedarikçiler; satışı yapılan ürünlerin bayi ve dağıtıcı sitelerindeki satışları için daha yüksek bir fiyat uygulaması yapamayacak.

Öte yandan sağlayıcı, satış kanalı olarak internetin kullanımına yönelik bazı koşullar öngörebilecek. Sağlayıcı, ürünlerinin satışa sunulduğu web sitesine ilişkin kalite koşulları getirebileceği gibi, internetten alışveriş yapan tüketicilere belli hizmetlerin sunulmasını şart koşabilecek veya fiziki satış noktasına sahip olma yükümlülüğü getirebilecek. Ayrıca sağlayıcı, alıcının belirli standart ve koşullarını karşılayan "satış platformları" üzerinden satış yapmasını isteyebilecek. Öngörülecek koşulların, doğrudan veya dolaylı olarak internet satışlarının engellenmesine neden olmaması gerekecek.

https://aa.com.tr/tr/ekonomi/internet-satislarina-rekabet-ayari/1113475

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Düzenlemeyi özetlemek gerekirse bundan böyle bayilerin internet üzerinden satış yapma engeli bulunmayacak. Bayiler, daha uygun fiyata satış yapabilecek. Kullanıcıların yararına olacak avantajlar sunabilecek.