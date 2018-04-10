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Tüketicileri sevindirecek düzenleme: Bayilerin e-ticaret engeli kalkıyor

Rekabet Kurumu, kurallarında düzenleme yapıyor. Bayilerin internet üzerinden ürün satışındaki engeli kaldıran düzenleme üzerinde çalışıyor. İşte düzenlemenin detayları:
1 yıl
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Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Tüketicileri sevindirecek düzenleme: Bayilerin e-ticaret engeli kalkıyor
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Rekabet Kurumu, internetten satışlarla ilgili bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Rekabet Kurumu yetkililerinin aktardıklarına göre dağıtıcı ve bayilerin internet üzerinde satış yasağı kalkıyor.

Yürürlükte olan rekabet hukuku kurallarına göre satıcılar, dağıtıcılarının (bayi vs.) internet üzerinden satışlını engelleyebiliyordu. Bu yasaklamalara son verilirken, fiyat sorgulamak için bayinin internet sitesine giren müşterinin, sağlayıcının ana sayfasına yönlendirilmesi devri de kapandı.

Yüksek fiyat uygulaması yapılamayacak

Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz” güncellendi, dağıtıcı ve bayilere internet satışlarının serbestleştirilmesine ilişkin yeni kurallar yer aldı. Buna göre üreticiler, sağlayıcılar ve tedarikçiler; satışı yapılan ürünlerin bayi ve dağıtıcı sitelerindeki satışları için daha yüksek bir fiyat uygulaması yapamayacak.

Öte yandan sağlayıcı, satış kanalı olarak internetin kullanımına yönelik bazı koşullar öngörebilecek. Sağlayıcı, ürünlerinin satışa sunulduğu web sitesine ilişkin kalite koşulları getirebileceği gibi, internetten alışveriş yapan tüketicilere belli hizmetlerin sunulmasını şart koşabilecek veya fiziki satış noktasına sahip olma yükümlülüğü getirebilecek. Ayrıca sağlayıcı, alıcının belirli standart ve koşullarını karşılayan "satış platformları" üzerinden satış yapmasını isteyebilecek. Öngörülecek koşulların, doğrudan veya dolaylı olarak internet satışlarının engellenmesine neden olmaması gerekecek.

Düzenlemeyi özetlemek gerekirse bundan böyle bayilerin internet üzerinden satış yapma engeli bulunmayacak. Bayiler, daha uygun fiyata satış yapabilecek. Kullanıcıların yararına olacak avantajlar sunabilecek.
https://aa.com.tr/tr/ekonomi/internet-satislarina-rekabet-ayari/1113475 Yorum Yaz
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interwap 1 yıl en beğenilen
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nedenyoksun 1 yıl
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eric13 1 yıl
SamsungWa en iğrenç satıcılardan birisi hem pahalı hemde müşteri ile iletişim sıfır
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khytr89 1 yıl
Zaten samsung samsungwa sitesi ile yapiyor. Ama gram musteri lehine bir sey yok. Note 8 imi n11 den samsung turkiye garantili olarak 3900tl ye aldim (cepmerkezi diyordu senguller faturali geldi) samsungwa da 4999tl iken.
Yani sozun ozu bayilerde dagiticilarda zaten n11 uzerinden kendi isimlerini kullanmayarak satis yapiyor. Bos bir yasa olmus.
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Kefelon 1 yıl
Mesela yurt dışında Xiaomi ürünlerini sadece kendi sitesi aracılığıyla satıyor. Araya başka hiçbir aracı sokmuyor. Bu düzenlemeyle Türkiye'de de aynısını yapabilecek şeklinde anladım ben haberi. Yani Xiaomi eskiden gelse bir yan şirkete ihtiyaç duyacaktı satışlar için ama şimdi kendisi satabilecek ürünlerini.
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bilgehankalkan 1 yıl Kefelon
Eğer dediğiniz gibi bir durum olsaydı Apple, Samsung sitelerinden satış yapamazdı sanırım.
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interwap 1 yıl en beğenilen
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matador_mirkhan 1 yıl
Hadi bakalım...
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