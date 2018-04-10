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Alt kenarda da çentiğe hazır olun

Akıllı telefonlarda bir çentik yetmez diyorsanız ikincisi yolda. ZTE Iceberg konsept telefonu hem üst hem de alt kısımda çentik oluşturarak bileşenleri buraya yerleştirmiş.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alt kenarda da çentiğe hazır olun

Apple’ın gelecek yıl çentik tasarımından vazgeçmeyi düşündüğü konuşulurken Android tarafında çentiğe yoğun bir ilgi var. Hatta bir çentik değil iki çentiğin bile gerekli olduğu düşünülüyor.

ZTE Iceberg özellikleri

ZTE’nin üzerinde çalıştığı Iceberg adındaki konsept telefon hem alt hem de üst kenarında çentik ile dikkat çekiyor. Üst kısımdaki çentik ön kamera, hoparlör, ahize ve sensörleri barındırıyor. Alt çentikte ise ikinci hoparlör yer alıyor. Böylece stereo bir ses sistemi ortaya çıkıyor.

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ZTE Iceberg alt ve üst kenarda olması gereken tüm bileşenleri çentiklere sığdırmayı düşünmüş. Çentik tasarımı bugün pek benimsenmiş değil ancak alt kısmı kalın üst kısmı çentikli tasarımlara göre aslında ZTE Iceberg biraz daha göze hoş gelen bir görünüme sahip diyebiliriz. Elbette dört köşedeki şeffaf çıkıntıları saymazsak. Bunlar nihai modelde de olacak mı bilinmiyor.

Arka kısmında çift kamera ve parmak izi okuyucu olduğu görülen akıllı telefonun ayrıca pinli bir bağlantı yuvası mevcut. Moto Z serisi gibi yarı modüler bir akıllı telefon olacağı ve farklı aksesuarları destekleyeceği anlaşılıyor. Telefonun ne tür bir donanım sunacağı bilinmiyor ancak Vivo Apex modelinden hatırlayacağımız üzere biraz daha üst seviyeye yaklaşan bir konumda olabilir.

Şimdilik ZTE Iceberg konsept olarak kalacak ancak hacimli üretime geçmesi için önünde bir engel de yok sayılır. Bu bakımdan yakın dönemde bir sürpriz görebiliriz.

 

https://www.phonearena.com/news/Two-notches-for-ZTE-phone_id103923 Yorum Yaz
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mansurmarsak 1 yıl en beğenilen
Bence yetmez sağ ve sol kenara da koysunlar
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BaatılRhymer 1 yıl
Usttede alttada kötü durmuyor bence. Neden bu çentige bu kadar kiziyorsunuz anlayamiyorum ama hepinizin görüşüne saygım sonsuz.
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Mianfei 1 yıl
16:9 or go home
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devrimdoga 1 yıl
Çentik olacağına kalın üst ve alt çerçeve kullansınlar ve yanları da olabildiğince sıfıra getirsinler?
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Fenomenon 1 yıl
Sağda ve solda da çentik olmadan telefon almam. ASLA
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Slaved by makarna 1 yıl
Zor alırsınız haha
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firtinax 1 yıl
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Yerli ve milli çentik
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V4LKyR 1 yıl
Simetrik çift ÇENTİQ olursa işler değişir. Güzel duruyor öyle.
Bakın, ÇİFT ve SİMETRİK olacak.
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SHADOW 1 yıl
seffaf kose cıkıntıları tam anlamiyla igrenc olmus bana göre
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egeboys0 1 yıl
Benim hayalimde ki telefona yaklaşmış.
Üst tarafta da normal çentik olacak.
Alt tarafa da bir çentik koyacaksın. Oraya dokunmatik home tuşunu entegre edeceksin. Sağı ve solu ekran içi navigasyon tuşları olacak. Hayalim de ki telefon. Hiç ekran içinde dokunmatik için uğraşmaya değmez. Yapın istediğim gibi
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mrtvc666 1 yıl
Hazır değiliz, kalbimize inecek valla.Bu telefon sektörü de ne saçmalıklara gebeymiş
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arslan0058 1 yıl
İnternetten sosyal medyada gezinirken belki sorun olmaz centik ama video izlerken ekranin bir parca yuzunden kullanilmamasi orda siyah birsey olmasi rahatsiz eder. 2. Neden ise cok fazla uygulama actik bildirimler ust kisma sigmiyor hem kulaklik takip hem vpn acip hemde sessize aldigimizda bi kac simgenin kaybolacagina eminim ben ne acik ne kapali gormek istiyorum
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DarkHellKnightX 1 yıl
Sağ ve sol tarafa da koysunlar bence. Her kenarda bir tane olsun.
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