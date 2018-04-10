Alt kenarda da çentiğe hazır olun

Apple’ın gelecek yıl çentik tasarımından vazgeçmeyi düşündüğü konuşulurken Android tarafında çentiğe yoğun bir ilgi var. Hatta bir çentik değil iki çentiğin bile gerekli olduğu düşünülüyor.

ZTE Iceberg özellikleri

ZTE’nin üzerinde çalıştığı Iceberg adındaki konsept telefon hem alt hem de üst kenarında çentik ile dikkat çekiyor. Üst kısımdaki çentik ön kamera, hoparlör, ahize ve sensörleri barındırıyor. Alt çentikte ise ikinci hoparlör yer alıyor. Böylece stereo bir ses sistemi ortaya çıkıyor.

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ZTE Iceberg alt ve üst kenarda olması gereken tüm bileşenleri çentiklere sığdırmayı düşünmüş. Çentik tasarımı bugün pek benimsenmiş değil ancak alt kısmı kalın üst kısmı çentikli tasarımlara göre aslında ZTE Iceberg biraz daha göze hoş gelen bir görünüme sahip diyebiliriz. Elbette dört köşedeki şeffaf çıkıntıları saymazsak. Bunlar nihai modelde de olacak mı bilinmiyor.

Arka kısmında çift kamera ve parmak izi okuyucu olduğu görülen akıllı telefonun ayrıca pinli bir bağlantı yuvası mevcut. Moto Z serisi gibi yarı modüler bir akıllı telefon olacağı ve farklı aksesuarları destekleyeceği anlaşılıyor. Telefonun ne tür bir donanım sunacağı bilinmiyor ancak Vivo Apex modelinden hatırlayacağımız üzere biraz daha üst seviyeye yaklaşan bir konumda olabilir.

Şimdilik ZTE Iceberg konsept olarak kalacak ancak hacimli üretime geçmesi için önünde bir engel de yok sayılır. Bu bakımdan yakın dönemde bir sürpriz görebiliriz.