Yeşil binalara kredi avantajı: Enerji tasarruflu konutlara destek başladı

BDDK tarafından alınan karara göre A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi’ne sahip konutlarda, konut bedelinin yüzde 90’a varan oranında kredi kullanılabilecek. Daha önce A ve B sınıfındaki evler için sağlanan kredi avantajı şimdi C sınıfını da kapsıyor. C sınıfı Enerji Belgesi’ne sahip konutlarda yüzde 80’e varan oranda kredi kullanılabilecek.
Bu yaklaşımın temel amacı, enerji tüketimi düşük binaları teşvik ederek hem hane bütçelerini korumak hem de Türkiye’nin enerji ithalatı kaynaklı cari açığını azaltmak. Türkiye gibi enerjinin bir bölümünü ithal olarak tüketen ülkeler için enerji faturalarının düşürülmesi hem çevreyi koruyor hem de ülke ekonomisine olumlu katkı sağlıyor.
|Konut Değeri
|A ve B Enerji Sınıfı
|C Enerji Sınıfı
|D-G Enerji Sınıfı
|5 milyon TL'ye kadar
|%90
|%80
|%70
|7 milyon TL'ye kadar
|%80
|%70
|%60
|10 milyon TL'ye kadar
|%70
|%60
|%50
|20 milyon TL'ye kadar
|%50
|%40
|%30
|20 milyon TL üstü
|%40
|%30
|%20
Bu tablo C sınıfındaki milyonlarca ev için kredi avantajına işaret ediyor. Daha önce ikinci el konutlar için müşterilerin yüzde 50 oranında peşin bulması gerekirken şimdi C sınıfı bir konutta yüzde 20 peşinat yeterli olacak.
Enerji Kimlik Belgesi nedir?
Enerji Kimlik Belgesi, 10 yıl geçerliliğe sahip. Yeni inşa edilen binalar için zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi, ikinci el durumundaki binalarda ise Enerji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş şirketler tarafından gerekli analizler yapılarak hazırlanabiliyor. Yeni yapılan binalarda C sınıfından daha düşük seviyedeki binalara iskan ruhsatı verilmiyor.
Enerji Kimlik Belgesi hazırlanırken şu kriterler dikkate alınıyor:
- Yalıtım kalitesi
- Isıtma ve soğutma sistemlerinin verimliliği
- Havalandırma altyapısı
- Aydınlatma sistemleri
- Yenilenebilir enerji kullanımı
- Binanın yıllık enerji tüketimi ve sera gazı emisyonu
A, B ve C sınıfı bina olabilmek için gerekenler
A sınıfı binalar:
- Çok güçlü ısı yalıtımı
- Yüksek verimli ısıtma-soğutma sistemleri
- Güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların kullanımı
- Minimum enerji kaybı ve düşük karbon salımı
B sınıfı binalar:
- İyi seviyede yalıtım
- Yalıtımlı pencere ve kapılar
- Verimli mekanik sistemler
- Enerji tüketimini optimize eden modern tasarım çözümleri
C sınıfı binalar:
- Yönetmeliklere uygun temel yalıtım
- Standart verimlilikte sistemler
- Yeni yapıların karşılaması gereken minimum enerji performansı
Kredi avantajlarının genişlemesiyle birlikte konut alıcılarının artık sadece metrekare veya lokasyona değil, enerji performansına da dikkat edecek. Bu durumun inşaat sektöründe daha fazla "yeşil bina" yatırımını tetiklemesi bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda enerji sınıfına göre farklı faiz oranları ve A-B sınıfına özel teşvikler görebiliriz.