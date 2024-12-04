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    Hepsiburada'nın satıcılar arasında rekabet sorununa yol açan uygulaması durdurulacak

    Rekabet Kurumu, Hepsiburada'nın satıcılar arası haksız rekabete yol açan uygulaması hakkındaki soruşturması tamamladı. Hepsiburada'da rekabet sorununa yol açan uygulama durdurulacak.
    Hepsiburada'nın rekabet sorununa yol açan uygulaması durdurulacak Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, Hepsiburada’nın satıcıları zor duruma düşüren “otomatik fiyatlandırma” uygulaması hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Rekabet sorununa yol açan uygulamaların durdurulması için Rekabet Kurumu ile Hepsiburada arasında taahhüt metni imzalandı.

    Hepsiburada’da aynı ürünü birden fazla satıcı satabiliyor. Tüm satıcılar tek bir ürün sayfasında listeniyor. En düşük fiyatı veren satıcının ürünü “Buybox” olarak tabir edilen ana alanda gösteriliyor ve bu satıcının ürünü "Sepete Ekle" butonu ile doğrudan satın alınabiliyor. Diğer satıcılar ise ürünün altındaki “Diğer Satıcılar” bölümünde listeleniyor. Satıcılar "Buybox" alanında yer almak için birbiri ile rekabet ediyor.

    Satıcılar haksız rekabet gerekçesiyle Rekabet Kurumu’na başvurdu

    Satıcılar Buybox’ta yer almak için ürünün fiyatını otomatik olarak düşürebiliyor. Hepsiburada, Buybox’ta yer almak isteyen satıcılar için “Otomatik fiyatlandırma” özelliği sunuyor. “Buybox Fiyatına Eşitle”, “Buybox Fiyatının Altında Kal” ve “Buybox Fiyatının Üstünde Kal” seçenekleri ile satıcılar fiyatlarını otomatik bir şekilde güncelliyor. Örneğin bir satıcı en düşük fiyatı sunduğu anda, “Buybox Fiyatına Eşitle” seçeneğini etkinleştiren satıcıların fiyatı da otomatik olarak o fiyata iniyor. Bu durum satıcılar arasında çeşitli rekabet sorunlarına yol açıyor.

    Hepsiburada’daki rekabet sorunları giderilecek!

    Hepsiburada’daki satıcılar Hepsiburada’nın otomatik fiyatlandırma sisteminin haksız rekabete yol açtığını iddia ederek Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunmuştu. Hepsiburada, rekabet sorunlarını gidermek için Rekamet Kurumu’na taahhüt metni sundu. Kurul bu taahhütlerin rekabet sorunlarının giderilmesinde yeterli olduğunu düşünerek soruşturmayı sonlandırdı. Hepsiburada’nın taahhüt ettiği değişiklikleri 60 gün içerisinde uygulamaya sokması zorunlu kılındı.

    Sunulan taahhüt metni çerçevesinde Hepsiburada;

    • Otomatik fiyatlandırma mekanizmasından “Buybox Fiyatına Eşitle” seçeneğini çıkaracak ve satıcılara sadece “Buybox Fiyatının Altında Kal” ve “Buybox Fiyatının Üstünde Kal” seçeneklerini sunacaktır. Ek olarak “Buybox Fiyatının Altında Kal” ve “Buybox Fiyatının Üstünde Kal” seçeneklerini de “Buybox Fiyatına Eşitle” seçeneği ile aynı sonuca yer vermeyecek şekilde (yüzde ve tutar bakımından %0 ya da 0 TL altında kal ya da üstünde kal yazılamaması gibi) düzenleyecektir.
    • Satıcılar için otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını zorunlu tutmamaya ve satıcılara zorunlu tutulma ile aynı sonuca varacak herhangi bir teşvik sunmamaya devam edecektir.
    • Buybox kriterleri bakımından satıcılar tarafından otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını algoritmanın işleyişinde bir kriter olarak dikkate almayacaktır.
    • Satıcılarla otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımına ilişkin diğer satıcılara ait verileri paylaşmamaya devam edecektir.
    • Taahhütlere uyumun izlenebilmesini temin etmek amacıyla gerekçeli kararın tebliğinden bir yıl sonra başlamak üzere her yıl Kuruma rapor sunacaktır.
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