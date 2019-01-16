Tüm konsollarla uyumlu yeni nesil gamepad | Gamesir VX2

Gamesir firması tarafından geliştirilen yeni nesil oyun kontrolcüsü VX2 geniş konsol desteği ile dikkat çekiyor. Peki bu gamepad tam olarak neler sunuyor, hadi gelin şimdi hep birlikte göz atalım.

Oyun tutkunları için yeni gamepad ve aksesuarlar geliştiren Gamesir'in yeni modeli VX2, bilgisayardan tutun da Nintendo Switch'e kadar oyun oynanabilen her platforma destek veren ilginç ve iddialı bir kumanda. Henüz piyasada olmayan Gamesir VX2'nin detaylarını bu videoda anlattık.