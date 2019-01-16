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Tüm konsollarla uyumlu yeni nesil gamepad | Gamesir VX2

4 ay
8,1b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gamesir firması tarafından geliştirilen yeni nesil oyun kontrolcüsü VX2 geniş konsol desteği ile dikkat çekiyor. Peki bu gamepad tam olarak neler sunuyor, hadi gelin şimdi hep birlikte göz atalım.
 Oyun tutkunları için yeni gamepad ve aksesuarlar geliştiren Gamesir'in yeni modeli VX2, bilgisayardan tutun da Nintendo Switch'e kadar oyun oynanabilen her platforma destek veren ilginç ve iddialı bir kumanda. Henüz piyasada olmayan Gamesir VX2'nin detaylarını bu videoda anlattık.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deniz c 2 ay
Satış tarihi belli mi? Vx satışta şuan aliexpress de 500 tl, bu ne zaman kaça çıkar acaba
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DH Misafiri 4 ay
Selamlar faturalı note 9 cihazım için şuan 9 güncellemesini alıyorum ama hiç portalda hala diğer kullanıcılar için bir haber yazılmadı bende size haber vermek istedim iyi çalışmalar dilerim
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Red_devil33 4 ay
Fps oyunu ocin bire bir
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emrhyldrm 4 ay
Ps4'te FPS oyunları için alınır mı sizce ?
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