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Tumblr da canlı yayın sektörüne adım atıyor

Periscope ve Facebook Live gibi devlerin sahne aldığı canlı yayın hizmeti sektörüne, blog dünyasının yıldızlarından Tumblr da farklı bir konsept ile adımını atıyor.
2 yıl
2,9b
1
4
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Blog dünyasının yükselen yıldızlarından olan ve bir süre önce Yahoo tarafından satın alınan Tumblr, rekabetin iyice arttığı canlı yayın sektörüne adım atıyor. Tumblr Live Video hizmeti, rakiplerinden biraz daha farklı bir yol izliyor.

Firmanın yeni canlı yayın servisi, blog platformu içerisinde gönderiler üzerinden yapılıyor ancak pek çok rakip platformun aksine doğrudan başlatılan bir hizmet mevcut değil. Firma, yeni hizmeti için önemli platformlarla işbirliği yapmış.

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Kullanıcılar YouNow, YouTube, Kanvas ve Upclose platformları üzerinden başlattıkları canlı yayınlarını, Tumblr üzerinde gerçek zamanlı olarak paylaşabiliyor. Tüm platformların mobil uygulamalarına bu özellik entegre edilmiş durumda. Paylaşım seçenekleri arasındaki Tumblr’a tıkladığınızda, canlı yayın otomatik olarak gönderi içerisinde başlamış olacak. Bunun için ayarlar kısmından Tumblr üzerinde paylaşım yapılmasına onay vermeniz gerekiyor.

Görüldüğü gibi, diğer platformların doğrudan yayın başlatma seçeneği yerine Tumblr mevcut imkanlardan yararlanmayı seçmiş. Canlı yayın başladığı esnada, kullanıcının takipçileri ana sayfalarında ön izlemeyi görebiliyor ayrıca hatırlatıcı da kurabiliyor. 


 

http://livevideo.tumblr.com/ Yorum Yaz
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JoeyBane 2 yıl
Tumblr'a ödediğim parayla iphone 6s alırdım. Neyseki kurtuldum bu illetten
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Macella 2 yıl
Şu sitede temanın bazı yerlerini seçenekler arasından istediğimizi seçerek kendimiz oluşturabilsek ve bloga Tumblr desteğiyle reklam koyabilsek harika olurdu.
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Celaleddin Rooney 2 yıl
Oooo desene şovlar başlayacak

1 Yanıt Yanıtla +3
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exclbr 2 yıl Celaleddin Rooney
Celaleddin Rooney

Oooo desene şovlar başlayacak







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