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Bluetooth 5.0 detaylanıyor

Hayatımızın her alanında kullandığımız ancak özellikle giyilebilir cihazlar için hayati önem taşıyan Bluetooth standardı, 5.0 sürümü ile birlikte hız ve menzil olarak büyük mesafeler kat ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,7b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelişmekte olan Nesnelerin İnterneti sektörüne ayak uydurabilmek adına, kablosuz teknolojilerin en önemlilerinden Bluetooth standardı da gayret sarf ediyor. Bluetooth SIG grubu, Bluetooth 5.0 standardını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Standardın ayrıntıları netleşmeye başladı.

Hayatımızın her alanında kullandığımız ancak özellikle giyilebilir cihazlar için hayati önem taşıyan Bluetooth standardı, 5.0 sürümü ile birlikte hız ve menzil olarak büyük mesafeler kat ediyor. İlk verilen bilgilere göre, menzilin 4 kat, hızın ise 2 kat artacağı ifade edilmişti.

Ayrıca Bkz. "LED bildirim gidiyor Smart Glow geliyor"

Her ne kadar Bluetooth SIG net rakamlar vermese de, yapılan araştırmalara göre Bluetooth 5.0 standardının 300 metreye kadar etkili olacağı ifade ediliyor. Ayrıca teorik olarak veri transfer hızlarının da 100Mbps seviyesine ulaşması bekleniyor. Bluetooth 4.x standardında 90 metre menzil ve 25Mbps teorik veri transfer hızları söz konusuydu.

Bluetooth 5.0 özellikle iç mekanlarda daha iyi iletişim kurabiliyor ve duvarlardan daha etkili bir şekilde geçebiliyor. Bu da daha az gecikme ve daha az kopma anlamına geliyor. Ayrıca enerji tüketiminde de iyileştirmeler söz konusu. Bluetooth 5.0 teknolojisinin en erken 2016 yılı sonlarında veya 2017 yılı başlarında kullanıma sunulması bekleniyor. 

 

http://www.tweaktown.com/news/52679/bluetooth-5-twice-speed-4x-range-more/index.html Yorum Yaz
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spenx01 3 yıl
playstyle
darkexecuter
playstyle
mehmedaltair
playstyle
mehmedaltair
playstyle 100 metreyi aşamayan teknolojiler devam ediyor !
Kardeş her şeye muhalefetsin çok biliyorsan sen yap yüksek menzillisini
ghz veya mhz yerine khz yaparlarsa bırak 100 metreyi ; 100 kilometre öteye kadar istediğin sinyali yollarsın !
Frekans azalırsa sinyalin gücü de azalır daha kısa mesafe kateder
frekans azalırsa araya giren parazitte azalır ! bu açıdan daha uzun düşük frekans daha uzak mesafelerde daha rahat okunur ! yani iletişim daha stabil olur! teoride 100 mbit dediğimiz şeyin %60 a yakını yolda telef olur ! bakınız ! uydu alıcısında bile çanak %60 ın üzerinde yakalaya biliyor mu !?
Siz ne iş yapıyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Söylediklerinizin hiç biri doğru değil :). Nasıl bir hesaplama bu yaw yok 100 mbit 560 yolda kaybolur, bak uydu alıcısı %60 sinyal falan. Bir düşün akalım %60 sinyal seviyesi ile 100mbit aynı şeyleri mi ifade ediyor. Biri hız, diğeri sinyal seviyesi. Sabah sabah güldüm yaa.. Öncelikle burada sözü edilen frekans taşıyıcı (carrier) frekansıdır. Bu frekansın yükselmesi mesafeyi olumsuz etkileyebilir. Ancak daha yüksek data transfer hızlarına çıkmak için taşıyıcı frekansını yükseltmek gerekmekte. Öyle kHz falan olmaz o iş. Memleketimiz maaşallah prof kaynıyor. Her işi çok iyi biliyoruzz ama gel gelelim elde bi b.k yok !!!
uydu alıcısında sinyal gücü diyor ! ortalama %90 sinyal kalitesine geline ortalama %60 sinyal gücü deyince çanak uyduyu görüyor mu sorusunun cevabı %90 evet bu yönde oldukça güçlü sinyaller var ! ama tek bir yayın olmadığı için uzaydaki süper nova patlamaları vs. yapay parazitlerle birlikte sağlıklı sinyal kalitesi özetle %60 ! daha neyin hesabını yapıyorsun elektronik mühendisi misin !?

selam hocam. ben felsefeciyim. pek anlamam ama sen sağlam saçmalamışsın. senin düşündüğün şey yapılsa, hemen birileri yapar di mi? sinyal gücünü: sinyali görüyor mu, %90 evet diyerek tanımlamanı derste çocuklara, "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma ve hatta bilgi sahibi olanlara atar yapma" örneği olarak anlatacam, sorun olur mu senin için?
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silversmith 3 yıl
iPhone'a kesin gerekir! Çünkü Bluetooth özelliğinin diğer cihazlarla kullanımı oldukça yaygın! :D
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darkexecuter 3 yıl
playstyle
darkexecuter
playstyle
mehmedaltair
playstyle
mehmedaltair
playstyle 100 metreyi aşamayan teknolojiler devam ediyor !
Kardeş her şeye muhalefetsin çok biliyorsan sen yap yüksek menzillisini
ghz veya mhz yerine khz yaparlarsa bırak 100 metreyi ; 100 kilometre öteye kadar istediğin sinyali yollarsın !
Frekans azalırsa sinyalin gücü de azalır daha kısa mesafe kateder
frekans azalırsa araya giren parazitte azalır ! bu açıdan daha uzun düşük frekans daha uzak mesafelerde daha rahat okunur ! yani iletişim daha stabil olur! teoride 100 mbit dediğimiz şeyin %60 a yakını yolda telef olur ! bakınız ! uydu alıcısında bile çanak %60 ın üzerinde yakalaya biliyor mu !?
Siz ne iş yapıyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Söylediklerinizin hiç biri doğru değil :). Nasıl bir hesaplama bu yaw yok 100 mbit 560 yolda kaybolur, bak uydu alıcısı %60 sinyal falan. Bir düşün akalım %60 sinyal seviyesi ile 100mbit aynı şeyleri mi ifade ediyor. Biri hız, diğeri sinyal seviyesi. Sabah sabah güldüm yaa.. Öncelikle burada sözü edilen frekans taşıyıcı (carrier) frekansıdır. Bu frekansın yükselmesi mesafeyi olumsuz etkileyebilir. Ancak daha yüksek data transfer hızlarına çıkmak için taşıyıcı frekansını yükseltmek gerekmekte. Öyle kHz falan olmaz o iş. Memleketimiz maaşallah prof kaynıyor. Her işi çok iyi biliyoruzz ama gel gelelim elde bi b.k yok !!!
uydu alıcısında sinyal gücü diyor ! ortalama %90 sinyal kalitesine geline ortalama %60 sinyal gücü deyince çanak uyduyu görüyor mu sorusunun cevabı %90 evet bu yönde oldukça güçlü sinyaller var ! ama tek bir yayın olmadığı için uzaydaki süper nova patlamaları vs. yapay parazitlerle birlikte sağlıklı sinyal kalitesi özetle %60 ! daha neyin hesabını yapıyorsun elektronik mühendisi misin !?

Keşke profilime baksaydın cevabını alırdın sorunun.
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Gopc@ 3 yıl
4.1 içinde yüksek mesafe deniliyordu ama iş kullanıma gelince normal hayatta 10mtyi geçemiyor. Hele evdeyseniz odadan odaya bile bağlantı çok zor.
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mehmedaltair 3 yıl Gopc@
Gopc@
4.1 içinde yüksek mesafe deniliyordu ama iş kullanıma gelince normal hayatta 10mtyi geçemiyor. Hele evdeyseniz odadan odaya bile bağlantı çok zor.

Hocam mesafe yükseliyor fakat onlar hep açık alana göre yazılıyor frekansın ghz seviyesinde olmasından dolayı engellerde inanılmaz kayıp oluyor.
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darkexecuter 3 yıl
playstyle
mehmedaltair
playstyle
mehmedaltair
playstyle 100 metreyi aşamayan teknolojiler devam ediyor !
Kardeş her şeye muhalefetsin çok biliyorsan sen yap yüksek menzillisini
ghz veya mhz yerine khz yaparlarsa bırak 100 metreyi ; 100 kilometre öteye kadar istediğin sinyali yollarsın !
Frekans azalırsa sinyalin gücü de azalır daha kısa mesafe kateder
frekans azalırsa araya giren parazitte azalır ! bu açıdan daha uzun düşük frekans daha uzak mesafelerde daha rahat okunur ! yani iletişim daha stabil olur! teoride 100 mbit dediğimiz şeyin %60 a yakını yolda telef olur ! bakınız ! uydu alıcısında bile çanak %60 ın üzerinde yakalaya biliyor mu !?

Siz ne iş yapıyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Söylediklerinizin hiç biri doğru değil :). Nasıl bir hesaplama bu yaw yok 100 mbit 560 yolda kaybolur, bak uydu alıcısı %60 sinyal falan. Bir düşün akalım %60 sinyal seviyesi ile 100mbit aynı şeyleri mi ifade ediyor. Biri hız, diğeri sinyal seviyesi. Sabah sabah güldüm yaa..
Öncelikle burada sözü edilen frekans taşıyıcı (carrier) frekansıdır. Bu frekansın yükselmesi mesafeyi olumsuz etkileyebilir. Ancak daha yüksek data transfer hızlarına çıkmak için taşıyıcı frekansını yükseltmek gerekmekte. Öyle kHz falan olmaz o iş. Memleketimiz maaşallah prof kaynıyor. Her işi çok iyi biliyoruzz ama gel gelelim elde bi b.k yok !!!
1 Yanıt Yanıtla
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SEO-Uzmanı 3 yıl darkexecuter
darkexecuter

playstyle

mehmedaltair
playstyle
mehmedaltair
playstyle 100 metreyi aşamayan teknolojiler devam ediyor !
Kardeş her şeye muhalefetsin çok biliyorsan sen yap yüksek menzillisini
ghz veya mhz yerine khz yaparlarsa bırak 100 metreyi ; 100 kilometre öteye kadar istediğin sinyali yollarsın !
Frekans azalırsa sinyalin gücü de azalır daha kısa mesafe kateder
frekans azalırsa araya giren parazitte azalır ! bu açıdan daha uzun düşük frekans daha uzak mesafelerde daha rahat okunur ! yani iletişim daha stabil olur! teoride 100 mbit dediğimiz şeyin %60 a yakını yolda telef olur ! bakınız ! uydu alıcısında bile çanak %60 ın üzerinde yakalaya biliyor mu !?



Siz ne iş yapıyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Söylediklerinizin hiç biri doğru değil :). Nasıl bir hesaplama bu yaw yok 100 mbit 560 yolda kaybolur, bak uydu alıcısı %60 sinyal falan. Bir düşün akalım %60 sinyal seviyesi ile 100mbit aynı şeyleri mi ifade ediyor. Biri hız, diğeri sinyal seviyesi. Sabah sabah güldüm yaa..

Öncelikle burada sözü edilen frekans taşıyıcı (carrier) frekansıdır. Bu frekansın yükselmesi mesafeyi olumsuz etkileyebilir. Ancak daha yüksek data transfer hızlarına çıkmak için taşıyıcı frekansını yükseltmek gerekmekte. Öyle kHz falan olmaz o iş. Memleketimiz maaşallah prof kaynıyor. Her işi çok iyi biliyoruzz ama gel gelelim elde bi b.k yok !!!

uydu alıcısında

sinyal gücü diyor ! ortalama %90
sinyal kalitesine geline ortalama %60

sinyal gücü deyince çanak uyduyu görüyor mu sorusunun cevabı %90 evet
bu yönde oldukça güçlü sinyaller var !

ama tek bir yayın olmadığı için uzaydaki süper nova patlamaları vs.
yapay parazitlerle birlikte sağlıklı sinyal kalitesi özetle %60 !

daha neyin hesabını yapıyorsun

elektronik mühendisi misin !?
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OverClocK1ng 3 yıl
draconist
Intercom cihazlarında Bluetooth 2 ile 500 metre, BT 3 ile 1,5 km ye varan mesafede çekim vardı zaten. Gerçi o cihazlar telefon bağlantısını bluetooth, diğer intercom bağlantısını wireless 802.11 ile yapıyor sanırım, o nedenle mesafe uzun olması lazım.

Sena'nın 2 km çeken interkomu var. Bende basit BT Intercom var. 500 deniliyor ama iki motor arasında 400 metreye kadar görüşüyorum..
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draconist 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

draconist
Intercom cihazlarında Bluetooth 2 ile 500 metre, BT 3 ile 1,5 km ye varan mesafede çekim vardı zaten. Gerçi o cihazlar telefon bağlantısını bluetooth, diğer intercom bağlantısını wireless 802.11 ile yapıyor sanırım, o nedenle mesafe uzun olması lazım.


Sena'nın 2 km çeken interkomu var. Bende basit BT Intercom var. 500 deniliyor ama iki motor arasında 400 metreye kadar görüşüyorum..

Aynen dostum, o modeli biliyorum, benim anladığım bu cihazlar bluetooth intercom diye satılıyor ama intercomdan intercoma bağlantıyı 802.11 wireless ile yapıyor, bluetooth kısmı telefondan mp3 dinlemek ve gps bağlantısı için kullanıyor olması lazım.

Ben de tam bilmiyordum buradaki konuya göre wirelessmış.
en.wikipedia.org/...


Intercom cihazları 802.11 standartına göre, kullandığı frekansa bağlı olarak daha uzun mesafe ya da kısa mesafede kullanılıyor.
tr.wikipedia.org/...
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kadirirdem 3 yıl
eskisi gibi kullanılmıyor ama yine de gelişmesi güzel tabi...
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serci244 3 yıl
Wi-fi de böyle büyük bir gelişme yaşar inşallah
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GoldPunch 3 yıl
Hayatımın her alanında kullandığım bir teknoloji. Gelişmesini tabi ki isterim.

Oyun konsolu kontrolcülerinden tutun akıllı saatlere bir çok kullanım alanı var.
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Allons-y 3 yıl
playstyle
mehmedaltair
playstyle 100 metreyi aşamayan teknolojiler devam ediyor !
Kardeş her şeye muhalefetsin çok biliyorsan sen yap yüksek menzillisini
ghz veya mhz yerine khz yaparlarsa bırak 100 metreyi ; 100 kilometre öteye kadar istediğin sinyali yollarsın !

Ozaman da taşıyabileceğin veri miktarı düşüyor ama.
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