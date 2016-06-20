Bluetooth 5.0 detaylanıyor

Gelişmekte olan Nesnelerin İnterneti sektörüne ayak uydurabilmek adına, kablosuz teknolojilerin en önemlilerinden Bluetooth standardı da gayret sarf ediyor. Bluetooth SIG grubu, Bluetooth 5.0 standardını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Standardın ayrıntıları netleşmeye başladı.

Hayatımızın her alanında kullandığımız ancak özellikle giyilebilir cihazlar için hayati önem taşıyan Bluetooth standardı, 5.0 sürümü ile birlikte hız ve menzil olarak büyük mesafeler kat ediyor. İlk verilen bilgilere göre, menzilin 4 kat, hızın ise 2 kat artacağı ifade edilmişti.

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Her ne kadar Bluetooth SIG net rakamlar vermese de, yapılan araştırmalara göre Bluetooth 5.0 standardının 300 metreye kadar etkili olacağı ifade ediliyor. Ayrıca teorik olarak veri transfer hızlarının da 100Mbps seviyesine ulaşması bekleniyor. Bluetooth 4.x standardında 90 metre menzil ve 25Mbps teorik veri transfer hızları söz konusuydu.

Bluetooth 5.0 özellikle iç mekanlarda daha iyi iletişim kurabiliyor ve duvarlardan daha etkili bir şekilde geçebiliyor. Bu da daha az gecikme ve daha az kopma anlamına geliyor. Ayrıca enerji tüketiminde de iyileştirmeler söz konusu. Bluetooth 5.0 teknolojisinin en erken 2016 yılı sonlarında veya 2017 yılı başlarında kullanıma sunulması bekleniyor.