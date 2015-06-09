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Tumblr kendi soru-cevap platformunu hayata geçiriyor

3 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tumblr kendi soru-cevap platformunu hayata geçiriyor

Son dönemde soru-cevap platformlarının giderek önem kazanması ve firmaların da bu platformlar üzerinden kullanıcıları ile etkileşime geçmesi yapılan yatırımları da artırıyor. Ünlü blog platformu Tumblr da bunlardan birisi. 

Yahoo bünyesinde faaliyet gösteren Tumblr, yakın zamanda Answer Time adında bir soru-cevap özelliği başlatmaya hazırlanıyor. Hali hazırda 30-35 milyon aktif kullanıcısı olan platform bu sayede daha fazla ilgi çekmeye çalışacak. 

Answer Time oturumlarının ilk seansı bugün tamamlandı. Bu seansta Fall Out Boy müzik grubu yer aldı. Kullanıcılar seanstan iki gün önce sorularını Ask kutularına atıyor ve konuşmacılar bu kutulardaki soruları cevaplamaya çalışıyor. Sonraki seanslarda Vic Mensa, David Carp, Cecile Richards ve Lois Lowry gibi tanınmış girişimci ve sanatçılar yer alacak.  

http://www.fastcompany.com/3047136/tumblr-to-launch-new-qa-platform Yorum Yaz
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grid2 3 yıl
Ya ask.fm gibi ya da soru sorup herkesin cevap yazdığı cinsten.
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ekrem71 3 yıl
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Guest-1B9E2D20F 3 yıl
Ask FM gibi mi yani?
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