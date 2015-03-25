Tunçmatik'den inceliğiyle dikkat çeken EnergyCard şarj istasyonu

Akıllı telefonlar kadar mobil şarj istasyonları da artık günlük hayatımızın en önemli parçalarından birisi haline geldi. Bataryanın yetmediği durumlarda yardımımıza koşan şarj istasyonlarında taşınabilirlik de tüketici ilgisini çeken bir unsur.

Güç kaynakları ile yakından tanıdığımız Tunçmatik, bu ilgiye binaen EnergyCard 900 adında mini bir şarj istasyonu satışa sundu. Boyutları ile cüzdana sığacak kadar küçük olan EnergyCard ürününde microUSB veya Lightning kablosunun gövdeye entegre olarak gelmesi en büyük avantajı olarak öne çıkıyor.

Boyutları nedeniyle ürün içerisinde sadece 900mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Enerjiye ihtiyaç duyduğunuz anlarda yüzde 10-20 civarında ekstra konuşma süresi sağlayabilen EnergyCard sizi bir müddet daha idare edebiliyor.

1 Amper güç girişi ile kendisini şarj edebilen ürün 0.8 Amper güç çıkışı ile de akıllı telefonları şarj edebiliyor. Bu bakımdan biraz yavaş şarj ettiğini söyleyebiliriz. Model 70TL civarında fiyat etiketiyle satışa sunuldu.