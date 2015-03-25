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Tunçmatik'den inceliğiyle dikkat çeken EnergyCard şarj istasyonu

4 yıl
2,1b
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14
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Tunçmatik'den inceliğiyle dikkat çeken EnergyCard şarj istasyonu

Akıllı telefonlar kadar mobil şarj istasyonları da artık günlük hayatımızın en önemli parçalarından birisi haline geldi. Bataryanın yetmediği durumlarda yardımımıza koşan şarj istasyonlarında taşınabilirlik de tüketici ilgisini çeken bir unsur.
Güç kaynakları ile yakından tanıdığımız Tunçmatik, bu ilgiye binaen EnergyCard 900 adında mini bir şarj istasyonu satışa sundu. Boyutları ile cüzdana sığacak kadar küçük olan EnergyCard ürününde microUSB veya Lightning kablosunun gövdeye entegre olarak gelmesi en büyük avantajı olarak öne çıkıyor.
Boyutları nedeniyle ürün içerisinde sadece 900mAh gücünde bir batarya yer alıyor. Enerjiye ihtiyaç duyduğunuz anlarda yüzde 10-20 civarında ekstra konuşma süresi sağlayabilen EnergyCard sizi bir müddet daha idare edebiliyor.
1 Amper güç girişi ile kendisini şarj edebilen ürün 0.8 Amper güç çıkışı ile de akıllı telefonları şarj edebiliyor. Bu bakımdan biraz yavaş şarj ettiğini söyleyebiliriz. Model 70TL civarında fiyat etiketiyle satışa sunuldu. 

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GamTeli 4 yıl
şarj değiş şarz
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St Batuhan 4 yıl
Çıkış gücü düşük, kapasite düşük ve geniş yine de. İnce olması da öyle ahım şahım bir fark yaratmıyor bu haliyle yine de. Sony'nin çubuk yapılısını tercih edip 1,5 A çıkış ve 3000mah batarya taşırım, çok çok daha akıl karı çünkü bunun fiyatı da öyle çok düşük bir şey değil ki.
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burak939 4 yıl
abi neye gülüyosunuz 900mah?
çok acil durumda şarjınız bitti diyelim cüzdanınızdan kredi kartı büyüklüğünde bir şey çıkarıp telefonunuzu kullanıma açacaksınız ki 900mah ile 1.5 saat rahat ekran süresi alırsınız.
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TearsForFears 4 yıl burak939
burak939

abi neye gülüyosunuz 900mah?

çok acil durumda şarjınız bitti diyelim cüzdanınızdan kredi kartı büyüklüğünde bir şey çıkarıp telefonunuzu kullanıma açacaksınız ki 900mah ile 1.5 saat rahat ekran süresi alırsınız.

Bundan daha ince olup(6,6mm) 2300 mah batarya sunanlar varken sen buna 75 TL mi verir misin?
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Fenomenon 4 yıl
900 mah kime yetecek???
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surfcasting 4 yıl
Tunçmatiğin paylaştığı teknik verilerde bir yanlışık olmasın, 900 mah gerçekten çok az.
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roses 4 yıl
Giriş : DC 5V 1A
Çıkış : 5V DC /800mA
Kapasite: 900mAh
Pil : Li-Polymer
Pil Şarj Döngü S.: ? 300 Defa
Şarj Süresi : 2,5 Saat
Boyutlar : 92,5 x 58,5 x 7,4 mm
Ağırlık :50 gr.
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darkest earth 4 yıl
900 mah?
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roses 4 yıl
tuncmatik.com/...
linkte var.
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ekrem71 4 yıl
Firmanın kendisi de paylaşmamış boyutlarını
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Virinom 4 yıl
Ürünün boyutları nasıl paylaşır mısınız ?
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