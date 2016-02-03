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Turing Phone, Sailfish platformuna yöneliyor

Çok sağlam bir yapısı olmasına karşın pazarlama konusunda son derece zayıf kalan Turing Phone, yaklaşık olarak 9 aylık bir gecikmeye uğradı. Bu arada, cihazın işletim sistemi de değişti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turing Phone, Sailfish platformuna yöneliyor


Çelikten daha sağlam sloganıyla geçen yıl ortalarında lanse edilen Turing Phone akıllı telefonu, söz verildiği Ağustos 2015 tarihinde piyasaya çıkmadı ve Aralık 2015 tarihine kaldı. Aralık 2015 tarihinde de cihazın 2016 yılı ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağı açıklandı. Bir türlü raf yüzü göremeyen cihaz, şimdi de Nisan ayına ertelendi.

Düşme ve darbelere karşı dayanıklı olan telefonun çerçevesinde liquidmorphium adında farklı bir alaşım kullanılıyor.Aluminyum, gümüş, bakır, nikel ve zirkonyum karışımı olan alaşım, titanyumdan bile daha sağlam bir yapıya sahip. Telefonun diğer kısımlarında alüminyum, seramik ve plastik alaşıma yer veriliyor. Tasarım haricinde yazılım tarafında da üst seviye güvenlik söz konusu. Cihaz özel güvenlik anahtarı ile şifreli iletişim imkanı sunuyor. Şifreleme işlemleri için 8GB depolama alanı ayrılmış.


Turing Phone normalde Android 5.1 işletim sistemi ile sunulacaktı ancak bir son dakika değişikliği ile, eski Nokia çalışanlarının kurduğu Jolla firmasının Sailfish işletim sisteminde karar kılındı. Jolla'nın kendi akıllı telefon ve tablet modellerinde kullanmak içn geliştirdiği Sailfish OS, açık kaynak bir işletim sistemi. Hafif ve akıcı olmasıyla bilinen Sailfish, ayrıca özel bir yazılım ile Android uygulamalarını da çalıştırabiliyor. 

Turing, yeni telefonu için Sailfish işletim sisteminin en iyi şekilde optimize edildiğini ve hazırlıkların son aşamada olduğunu belirtti. İşler yolunda giderse, Nisan ayında cihaz raflarda olacak. 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yonga seti, 3GB RAM, 16GB/64GB/128GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikleri olan cihazın fiyatı 64GB/740$-128GB/870$ şeklinde belirlenmiş.  

http://www.androidpolice.com/2016/02/02/turing-phone-drops-android-for-sailfish-os-delays-launch-to-april-reneging-on-no-later-than-q1-2016-promise/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Fenomenon
Tüm Android uyg sorunsuz çalıştırıyorsa sorun yok. Öbür türlü çöp

1 gb ramli çift çekirdeikli işlemcide sailfish üzerinden gta san andreası çalıştıabiliyorsun ara sıra donuyor ama grafik ayarlarını biliyorum
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Guest-5E274E432 3 yıl
Tasarımı bana n8'i hatırlatıyor.
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lapatid 3 yıl
hazir revize ediyosunuz,ram sailfish icin yeterli ancak cipseti snapdragon 820 veya samsungdan tedarik etmeleri mantikli olur.
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*siteci* 3 yıl
2016'da snapdragon 801, hele o fiyatlarla hiç olmamış.
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Fenomenon 3 yıl
Tüm Android uyg sorunsuz çalıştırıyorsa sorun yok. Öbür türlü çöp
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