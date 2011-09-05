Türk Telekom Okulları Projesi, ülkemize 17 doktor adayı kazandırdı

Ülkemizde iletişim denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Türk Telekom, teknoloji yatırımlarının yanı sıra "Türkiye'ye Değer" çatı markası altında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ilk meyvelerini vermeye başladı. Firmanın "Türk Telekom Okulları Parojesi" kapsamında kapılarını açan Siirt Türk Telekom Fen Lisesi, başarılara imza atmaya devam ediyor.
Siirt Türk Telekom Fen Lisesi'nden mezun olan 49 öğrencinin 29'u, hayatlarının önemli virajlarından biri olan üniversite sınavlarını başarıyla atlatırken; bu öğrencilerin 17'si ise farklı üniversitelerin tıp fakültelerine girmeye hak kazandı. Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Öğrencileri tıp fakültesi dışında, eczacılık, fizik tedavi ve rehabilitasyon, otomotiv mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, inşaat mühendisliği, İngilizce işletme, anestezi ve hemşirelik bölümlerine girdiler.
Türkiye'de eğitim alanında bugüne kadar hayata geçirilen en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Türk Telekom Okulları projesi kapsamında 30 bini aşkın öğrenci modern eğitim ortamına kavuşurken; Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile hayata geçirilen proje toplam 76 adet eğitim binasını kapsıyor.
Ayşegül MARANGOZ, Büşra ALP, Musa DELEK, Fatih BUDAK, Muhammed ÇOBAN
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Sanki o okula o yatırımlar yapılmasa bu çocuklar başarısız olacaktı.
Reklama bu kadar para akıtmak yerine biraz da müşteri memnuniyetine yatırım yapsalar çok daha iyi olacak. Devlet, bu kurumu özelleştirmekle büyük yanlış yaptı. Onlar da bu şirketi alırken ödedikleri parayı şimdi bizi kazıklayarak çıkarıyor.
TTnet kullanıcılarının içinde bu şirketten memnun kalan sadece bir kişi biliyorum. Onlar da bunun farkında ancak yeni müşteri (keklik) bulmaya yatırım yapmak varken eskilerinin memnuniyeti kimin umurunde, öyle değil mi?
2.si hayatta doktor olamaz. istedigi kadar zeki olsun o da kalkip ay bu erkek ben dokunamam diyecektir. INSAN SAGLIGI DEGIL HURAFELER ONEMLI CUNKU. (Sallamiyorum, tanidigim cok var bu sekilde) bilmemkacinci sinif olmayi coktan kabul etmistir. cagdaslik asla rehberi degildir. Hatta isme bak "s... zirt telekom fen lisesi" ! onune gelen LISE VEYA UNIVERSITE ACIYOR! Ama nitelik yok. Nicelikle bir ulke
kalkinamaz.
çocuk doktoru olur ne olacka o zaman?
sana mı kalmış onun inancını sorgulamak
hayret ya
medak etme erkek doktor kadın doktordan sayı olarka fazladır
bu yorumu yazıp
ülke kalkınmasına bağlamış durumu vay be
ne teşhis
zaten bızım kısısel olarak bukadar fahıs vergılere carptırılmamızın bı nedenı de bu buyuk sırketlerın/lobılerın vergılerını odememelerıdır.
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