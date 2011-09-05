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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Telekom Okulları Projesi, ülkemize 17 doktor adayı kazandırdı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Türk Telekom Okulları Projesi, ülkemize 17 doktor adayı kazandırdı
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Ülkemizde iletişim denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Türk Telekom, teknoloji yatırımlarının yanı sıra "Türkiye'ye Değer" çatı markası altında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ilk meyvelerini vermeye başladı. Firmanın "Türk Telekom Okulları Parojesi" kapsamında kapılarını açan Siirt Türk Telekom Fen Lisesi, başarılara imza atmaya devam ediyor.

Siirt Türk Telekom Fen Lisesi'nden mezun olan 49 öğrencinin 29'u, hayatlarının önemli virajlarından biri olan üniversite sınavlarını başarıyla atlatırken; bu öğrencilerin 17'si ise farklı üniversitelerin tıp fakültelerine girmeye hak kazandı. Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Öğrencileri tıp fakültesi dışında, eczacılık, fizik tedavi ve rehabilitasyon, otomotiv mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, inşaat mühendisliği, İngilizce işletme, anestezi ve hemşirelik bölümlerine girdiler.

Türkiye'de eğitim alanında bugüne kadar hayata geçirilen en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Türk Telekom Okulları projesi kapsamında 30 bini aşkın öğrenci modern eğitim ortamına kavuşurken; Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile hayata geçirilen proje toplam 76 adet eğitim binasını kapsıyor.

Türk Telekom Okulları Projesi, ülkemize 17 doktor adayı kazandırdı
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Ayşegül MARANGOZ, Büşra ALP, Musa DELEK, Fatih BUDAK, Muhammed ÇOBAN


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s0ft 7 yıl en beğenilen
Çok fazla haksız kazanç elde ediyor, sempatik görünmesi de lazım.
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fortunasuper 3 yıl
sanki sokaktan çevirmişler,üzerlerine önlük giydirip piyasaya sürmüşler:)) şaka bir yana koskoca telekom 17 öğrenciyi adam ettim diye reklam yapıyor,bu seneki 3,2 milyar dolar gelirin yanında küfür gibi:))
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serdarcenk 7 yıl
Türk! Telekom acaba bu yorumlardan hiçbir tanesini okuyormudur acaba, 1 tane bile olumlu yorum yok. Bari ben 1 tane olumlu yorum yapayım da ayıp! olmasın. Türk ! Telekom sen çok yaşaaaaaa !!!
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cherami 7 yıl
SERDAR buda çok zoraki oldu:) telekomun tek seveni var oda kendi..kendi kendini seven kurum reklamları ev 100 200 tarifeleri ne bakın.."siz istediniz yıl sonuna kadar 3000 dakika bedava haydi turkiye" diyen ama kimsenin telekomu arayıp yıl sonuna kadar uzatın demeyeceği gün gibi aşikar..444 lerden kol gibi fatura gelmesin diye netten yazıoz mesajları...tutup bide yıl sonuna kadar kazığı uzatın dicek bi allahın kulu olsun hayret dorusu...şikayetvar.com daki şikayet rekoru telekom ve ttnette...
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alito 7 yıl
bu ülkeye 17 doktor adayı kazandırmış ama bir hızlı internet altyapısı kazandıramamış. telekom kendi işinden başka her alanı eşeliyor.
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bocekgrafik 7 yıl
Devlete vermedikleri vergilerle yaptırdıkları işleri kendilerine mâl edip iyi bir halt etmiş gibi bize sunuyorlar bunu bir de.
Sanki o okula o yatırımlar yapılmasa bu çocuklar başarısız olacaktı.
Reklama bu kadar para akıtmak yerine biraz da müşteri memnuniyetine yatırım yapsalar çok daha iyi olacak. Devlet, bu kurumu özelleştirmekle büyük yanlış yaptı. Onlar da bu şirketi alırken ödedikleri parayı şimdi bizi kazıklayarak çıkarıyor.
TTnet kullanıcılarının içinde bu şirketten memnun kalan sadece bir kişi biliyorum. Onlar da bunun farkında ancak yeni müşteri (keklik) bulmaya yatırım yapmak varken eskilerinin memnuniyeti kimin umurunde, öyle değil mi?
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Usak_Efesi 7 yıl Shady
Shady





Ülkemizde iletişim denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Türk Telekom, teknoloji yatırımlarının yanı sıra "Türkiye'ye Değer" çatı markası altında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ilk meyvelerini vermeye başladı. Firmanın "Türk Telekom Okulları Parojesi" kapsamında kapılarını açan Siirt Türk Telekom Fen Lisesi, başarılara imza atmaya devam ediyor.


Siirt Türk Telekom Fen Lisesi'nden mezun olan 49 öğrencinin 29'u, hayatlarının önemli virajlarından biri olan üniversite sınavlarını başarıyla atlatırken; bu öğrencilerin 17'si ise farklı üniversitelerin tıp fakültelerine girmeye hak kazandı. Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Öğrencileri tıp fakültesi dışında, eczacılık, fizik tedavi ve rehabilitasyon, otomotiv mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, inşaat mühendisliği, İngilizce işletme, anestezi ve hemşirelik bölümlerine girdiler.


Türkiye'de eğitim alanında bugüne kadar hayata geçirilen en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Türk Telekom Okulları projesi kapsamında 30 bini aşkın öğrenci modern eğitim ortamına kavuşurken; Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile hayata geçirilen proje toplam 76 adet eğitim binasını kapsıyor.





Ayşegül MARANGOZ, Büşra ALP, Musa DELEK, Fatih BUDAK, Muhammed ÇOBAN




2.si hayatta doktor olamaz. istedigi kadar zeki olsun o da kalkip ay bu erkek ben dokunamam diyecektir. INSAN SAGLIGI DEGIL HURAFELER ONEMLI CUNKU. (Sallamiyorum, tanidigim cok var bu sekilde) bilmemkacinci sinif olmayi coktan kabul etmistir. cagdaslik asla rehberi degildir. Hatta isme bak "s... zirt telekom fen lisesi" ! onune gelen LISE VEYA UNIVERSITE ACIYOR! Ama nitelik yok. Nicelikle bir ulke
kalkinamaz.
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Ahm3tt 7 yıl Usak_Efesi
Usak_Efesi


Shady





Ülkemizde iletişim denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Türk Telekom, teknoloji yatırımlarının yanı sıra "Türkiye'ye Değer" çatı markası altında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ilk meyvelerini vermeye başladı. Firmanın "Türk Telekom Okulları Parojesi" kapsamında kapılarını açan Siirt Türk Telekom Fen Lisesi, başarılara imza atmaya devam ediyor.


Siirt Türk Telekom Fen Lisesi'nden mezun olan 49 öğrencinin 29'u, hayatlarının önemli virajlarından biri olan üniversite sınavlarını başarıyla atlatırken; bu öğrencilerin 17'si ise farklı üniversitelerin tıp fakültelerine girmeye hak kazandı. Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Öğrencileri tıp fakültesi dışında, eczacılık, fizik tedavi ve rehabilitasyon, otomotiv mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, inşaat mühendisliği, İngilizce işletme, anestezi ve hemşirelik bölümlerine girdiler.


Türkiye'de eğitim alanında bugüne kadar hayata geçirilen en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Türk Telekom Okulları projesi kapsamında 30 bini aşkın öğrenci modern eğitim ortamına kavuşurken; Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile hayata geçirilen proje toplam 76 adet eğitim binasını kapsıyor.





Ayşegül MARANGOZ, Büşra ALP, Musa DELEK, Fatih BUDAK, Muhammed ÇOBAN




2.si hayatta doktor olamaz. istedigi kadar zeki olsun o da kalkip ay bu erkek ben dokunamam diyecektir. INSAN SAGLIGI DEGIL HURAFELER ONEMLI CUNKU. (Sallamiyorum, tanidigim cok var bu sekilde) bilmemkacinci sinif olmayi coktan kabul etmistir. cagdaslik asla rehberi degildir. Hatta isme bak "s... zirt telekom fen lisesi" ! onune gelen LISE VEYA UNIVERSITE ACIYOR! Ama nitelik yok. Nicelikle bir ulke
kalkinamaz.



çocuk doktoru olur ne olacka o zaman?

sana mı kalmış onun inancını sorgulamak

hayret ya

medak etme erkek doktor kadın doktordan sayı olarka fazladır

bu yorumu yazıp

ülke kalkınmasına bağlamış durumu vay be

ne teşhis
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umutarslan.com 7 yıl
ttneti sadece online oyun ve download için sevmeyen insanlar belli oldu.her ttnet konusunda aynı muhabbet dönüyor.
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01001101 7 yıl
buyuk sırket ya da ısadamlarının yaptıkları okul yaptirma, ogrencilere burs verme vb. toplumsal yardim faaliyetlerının %95 yalan bence. cunku bu ısadamları/sırketler/lobılerın %95ı vergısını asla odemezler, ve devlet bunlardan vergısını alamayacagını anlayınca klasık yonteme basvurulur: borclu sırket bıkac yardım faalıyetı yapar ve bunun karsılıgında vergı borcu sılınır. bu hep olmasa da genelde boyledır. sonra da o 'sahte' yardım faalıyetlerını yapanlar ben cok yardımsever bırıyım dıye dolanırlar ortalıkta.

zaten bızım kısısel olarak bukadar fahıs vergılere carptırılmamızın bı nedenı de bu buyuk sırketlerın/lobılerın vergılerını odememelerıdır.
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DH Misafiri 7 yıl
Donanımhaber' i tarafsızlığını bozarak Türk Telekom' un adeta sözcüsü (veya şeytanın avukatı) olduğu için çok ağır bir şekilde kınıyorum. Yazının başında Türk Telekom' un yeni yatırımlarından bahsedilmiş, ne yatırımı arkadaşlar? Ha belki daha az acıtan kazık icat etmek için Ar-Ge' ye para aktarılıyordur....
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karaköy_soğancısı 7 yıl
nedense geçenlerde milletten çaldığı paraların yarısını somaliye yardım olarak gönderen haberi geldi aklıma buda buna benziyor :))
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labidu 7 yıl
o değilde babasının hayrına yaptırdı sanki ttnet tturktelekom kamu yararı olarak gösterip devlete ödemeleri gereken vergiyi okul yaptılar adamların cebinden 5 kuruş çıkmadı ki.biz gerizekalıyız zaten aaa bak ne güzel türk telekom ülkemiz için eğitim yuvası yapmış.
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cherami 7 yıl
Gerçi bu arkadaşların da evinde türk telekom ve ttnet varsa türk telekomun ve ttnetin verdiğini aynen geri ödüyolardır :))
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gezizekalı 7 yıl
Sayfanın en üstüne bakarsanız TTNET DESTEK bulunmakta, Türk Telekom adına haberler çoğalmaya başladı gibi DH'da farkettiyseniz... Neden acaba?
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