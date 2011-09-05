Türk Telekom Okulları Projesi, ülkemize 17 doktor adayı kazandırdı

Ülkemizde iletişim denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Türk Telekom, teknoloji yatırımlarının yanı sıra "Türkiye'ye Değer" çatı markası altında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ilk meyvelerini vermeye başladı. Firmanın "Türk Telekom Okulları Parojesi" kapsamında kapılarını açan Siirt Türk Telekom Fen Lisesi, başarılara imza atmaya devam ediyor.

Siirt Türk Telekom Fen Lisesi'nden mezun olan 49 öğrencinin 29'u, hayatlarının önemli virajlarından biri olan üniversite sınavlarını başarıyla atlatırken; bu öğrencilerin 17'si ise farklı üniversitelerin tıp fakültelerine girmeye hak kazandı. Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Öğrencileri tıp fakültesi dışında, eczacılık, fizik tedavi ve rehabilitasyon, otomotiv mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, inşaat mühendisliği, İngilizce işletme, anestezi ve hemşirelik bölümlerine girdiler.

Türkiye'de eğitim alanında bugüne kadar hayata geçirilen en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Türk Telekom Okulları projesi kapsamında 30 bini aşkın öğrenci modern eğitim ortamına kavuşurken; Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile hayata geçirilen proje toplam 76 adet eğitim binasını kapsıyor.

Ayşegül MARANGOZ, Büşra ALP, Musa DELEK, Fatih BUDAK, Muhammed ÇOBAN