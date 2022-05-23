TurkNet GigaFiber nedir? Normal fiber internetten farkları nelerdir?

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TurkNet kendi altyapısı üzerinden 1000 Mbps download ve 1000 Mbps upload hızında internet sunuyor. Bu internete TurkNet GigaFiber adını veriyor. Bu içeriğimizde TurkNet GigaFiber özelliklerinden bahsediyoruz.

TurkNet GigaFiber Nedir?

TurkNet GigaFiber, TurkNet’in tamamen kendi altyapısı üzerinden hizmet verdiği fiber internet teknolojisidir. Gigabit hızına ulaşabildiği için TurkNet GigaFiber olarak adlandırılıyor. TurkNet GigaFiber, tıpkı diğer TurkNet hizmetlerinde olduğu gibi taahhütsüz ve limitsiz şekilde kullanılabiliyor.

TurkNet GigaFiber için ek ücret talep edilmiyor. Modem ücretsiz olarak sunuluyor. Böylece ayda 139,90 TL’ye 1000 Mbps hızında internetin keyfini çıkarabilirsiniz.

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TurkNet GigaFiber’in normal fiber internetten farkı nedir?

TurkNet GigaFiber de fiber internet teknolojisidir. TurkNet Gigafiber, 1000 Mbps hızında download ve upload sunduğu için GigaFiber olarak adlandırılmıştır. Diğer İSS'ler, fiber abonelerini genellikle 50-100 Mbps gibi düşük hızlara sınırlandırırken TurkNet 1000 mbps hızında download ve upload sunuyor.

TurkNet internet altyapı sorgulama nasıl yapılır? 1 hf. önce eklendi

TurkNet GigaFiber nerede var?

TurkNet GigaFiber şu an için İstanbul, Ankara ve İzmir’in belirli bölgelerinde 600 bine yakın haneye sulunuyor. TurkNet İnternet Altyapı Sorgulama hizmetini kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.

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